Neuralink ha obtenido el permiso de la FDA para comenzar las pruebas clínicas en humanos, ha anunciado Elon Musk en Twitter en una decisión que puede sorprender ya que hace solo tres meses el regulador estadounidense se lo había negado en un dictamen bastante contundente.

Neuralink es uno de los numerosos proyectos de Elon Musk. Olvida Twitter, los coches autónomos Tesla, la Internet espacial StarLink y hasta viajar a Marte con Space X, porque esta empresa de investigación médica es lo más avanzado del multimillonario ya que pretende conectar los cerebros humanos con una Inteligencia Artificial bajo «lazos neuronales«.

La idea no es nueva y está basada en la interfaz cerebro-computadora, una tecnología basada en la adquisición de ondas cerebrales que luego son procesadas e interpretadas por una máquina u ordenador. La tecnología logra buscar un canal natural de interacción entre el hombre y la máquina y, también, el acceso a toda la información cognitiva y emocional humana. A modo de ejemplo, recordarás la película de ciencia ficción Transcendence donde el gran Johnny Depp construye una computadora auto-suficiente que termina creando una singularidad tecnológica y el consiguiente pifostio.

Los objetivos declarados de Neuralink dicen perseguir el tratamiento de enfermedades para las que hasta ahora la ciencia médica no ha encontrado ninguna solución, como el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), el Alzheimer o las parálisis por accidentes de tráfico u otros. Un proyecto tremendamente esperanzador sobre el papel. El problema, al igual que sucede con todo lo que está llegando con la IA, es la desconfianza general de cómo se usará y hasta dónde pretenden llegar porque la creación de híbridos cerebro-máquina dan bastante miedo.

Y es que Musk quiere ir más allá de las aplicaciones médicas en parálisis o enfermedades neurodegenerativas y cree que en el futuro los humanos deben fusionarse con la Inteligencia artificial si no quieren acabar convirtiéndose «en algo inútil e innecesario».

«¡Nos complace anunciar que hemos recibido la aprobación de la FDA para lanzar nuestro primer estudio clínico en humanos!», dice el tuit de Musk, en el que reconoce el trabajo de los investigadores y «representa un primer paso importante que algún día permitirá» que esta tecnología ayude a muchas personas.

