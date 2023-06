Kingston presenta nuevas memorias no binarias y el SSD XS1000

Seguimos con el repaso a los anuncios más interesantes de Computex 2023, para fijarnos ahora en varias de las novedades que se suman al catálogo de Kingston, marca que tradicionalmente (y de manera acertada, claro) solemos asociar tanto a memoria RAM como a soportes de almacenamiento, es decir, a unos componentes imprescindibles para cualquier tipo de ordenador, ya sea de sobremesa o portátil (recordemos que, precisamente, estos son los dos tipos de componente que es posible sustituir, por parte del usuario, en muchos ordenadores portátiles).

Así, esperábamos que la presencia de Kingston en Computex 2023 nos trajera novedades de la marca en este sentido y, efectivamente, así ha sido. Parte de las mismas están dirigidas al mercado profesional, pero entre los anuncios también encontramos novedades dirigidas al mercado de consumo y que, por lo tanto, nos interesan más en MuyComputer. Así que, aunque todavía no conocemos todos los detalles de estas nuevas soluciones que se sumarán al catálogo de productos de Kingston, vamos a ver qué es lo que nos han adelantado en la feria.

En primer lugar, Kingston ha anunciado la actualización de sus populares y reconocidas memorias DR5 Fury Renegade RGB, con nuevos kits que, como principal novedad, dan el salto al formato de memoria no binaria, algo que ya hemos empezado a ver en los últimos tiempos y que parece estar encontrando muy buen encaje tanto entre fabricantes y ensambladores de PC, como en usuarios finales a la hora de montar sus propios equipos o de actualizar los actuales.

Por si no sabes en qué consiste, el concepto de memoria no binaria se refiere a módulos cuya capacidad no es una potencia de 2, que ha sido lo común durante décadas. Como sabes, los saltos tradicionales han sido 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etc. Sin embargo, con la propuesta que plantea la memoria no binaria nos podemos encontrar kits de 24 o 48 gigabytes, por poner un ejemplo (de hecho uno de los kits que se incluirán en el catálogo de Kingston es precisamente de 48 gigabytes). Gracias a la popularización de las memorias no binarias, crece la capacidad de elección de los usuarios de manera sustancial.

Por otra parte, la marca también ha anunciado su Kingston XS1000, un SSD externo que llegará al mercado a lo largo del tercer trimestre de este año y que promete un rendimiento máximo secuencial de lectura y escritura de 1.000 MB/s. Para tal fin emplea USB 3.2 y estará disponible en capacidades de uno y dos terabytes.

Y sin olvidar el almacenamiento externos, nos fijamos también en la unidad SSD PCIe 4.0 M.2 FURY Renegade, que hace gala de la fama de rendimiento asociada a los productos Renegade de la marca. Ofrecerá un un rendimiento de lectura y escritura secuencial de hasta 7.300 y 7.000 MB/s, respectivamente y se comercializará en capacidades de hasta cuatro terabytes.

