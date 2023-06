Ahora sí: llega el verano y lo hace con calor, pero también con una de esas ofertas de Supercdk.com que no te puedes perder, porque son la bomba: licencias originales, cien por cien legales y con validez de por vida de tu software preferido: de Windows a Microsoft Office. Y no, no son unidades limitadas: puedes comprar todas las que quieras… mientras dure la promoción.

¿Necesitas actualizar alguna instalación de Windows y quieres hacerlo con la seguridad que solo el software legítimo te puede ofrecer? Estás de suerte, porque en Supercdk lo podrás hacer por muy poco, por apenas una fracción del coste que tendrías de acudir directamente a la tienda de Microsoft, pero con la misma confiabilidad de hacerlo. Y quien dice Windows, dice también Microsoft Office y hasta ¡Microsoft Visual Studio o Microsoft SQL Server!

En esta promoción podrás hacerte con licencias originales de Windows 10 a partir de 12,5 euros, de Windows 11 a partir de 18,4 euros, Microsoft Office desde 23,7 euros… Incluso paquetes con ambos incluidos para mayor comodidad y ahorro. Solo toma nota de lo que te interesa, pero sigue leyendo para saber cómo conseguir el mejor precio con un descuento del 30% adicional por ser lector de MC.

¿Ya sabes lo que quieres? Perfecto. Ya puedes pinchar sobre el enlace y completar el proceso de compra, muy sencillo por lo demás. Tendrás que registrarte en la tienda, como harías en cualquier otro sitio, con una dirección de mail válida, ya que ahí te enviarán lo que compres; y, muy importante, no te olvides de introducir el cupón «MUY» (sin las comillas), un código de promoción que deberás añadir durante el proceso de compra para para que el precio final se corresponda con los de la lista.

Cómo activar Windows con tu licencia original

Para terminar, si lo que has pedido es una licencia de Windows y quieres usarla de inmediato, pero aún no habías hecho algo así, te ayudamos Es muy sencillo: puedes hacerlo durante la instalación del sistema o, con más tranquilidad, al terminar. En este caso el orden de los factores no altera el resultado, que es un Windows cien por cien legal.

Si eliges activar Windows durante la instalación del sistema, el propio asistente te indicará cuándo hacerlo. Solo tienes que introducir el código y darle a siguiente.

Para realizar la activación de Windows con el sistema ya instalado, escribe en el buscador del menú «activar Windows» (sin las comillas) y el primer resultado te llevará directo: «ver si Windows está activado». En la pantalla que se abrirá, verás un enlace que dice «Cambiar la clave de producto». Introduce ahí la clave.

En un instante tu clave será validada y podrás disfrutar de tu sistema Windows con todas las garantías… y a una pequeña fracción del coste habitual. ¡A disfrutar de la primavera!

