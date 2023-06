WhatsApp ya permite silenciar llamadas de desconocidos

No dispongo de datos globales, pero en base a mi experiencia personal, las llamadas de voz de WhatsApp se han convertido en una de las funciones más empleadas del servicio de Meta, solo por detrás de los audios y por delante de los mensajes de texto, es decir, de la función que fue la razón de ser del nacimiento del servicio. Conozco bastantes casos de personas que, a la hora de realizar y recibir llamadas, emplean WhatsApp con más frecuencia que la función de llamadas del propio teléfono y su operador.

Esto tiene sentido, pues las llamadas de voz a través de WhatsApp, así como de otros servicios de mensajería, se integran en la propuesta de comunicación integral que nos ofrecen estos servicios. Además, el único coste al que están sometidas es el de los datos que empleamos, independientemente de si la comunicación nos conecta con el vecino del tercero B o con una persona que está a más de 10.000 kilómetros de distancia. Y además, la calidad del sonido ha mejorado de manera excepcional estos últimos años (en sus primeros tiempos era horrible). La lista de ventajas es, por lo tanto, bastante amplia.

El problema es que no solo los usuarios han trasladado sus conversaciones de voz del teléfono a WhatsApp, también lo han hecho los spammers. Y no solo por las ventajas anteriormente mencionadas, que también, sino porque establecer filtros y bloqueos a las llamadas recibidas a través de este tipo de servicios es, en ocasiones, más complicado que limitar las llamadas de teléfono entrantes. Así, por poner un ejemplo, si en alguna ocasión cometiste la insensatez de registrarte en algún servicio relacionado con el trading, con las criptomonedas, con determinadas áreas formativas, etcétera, seguramente ya habrás recibido alguna que otra llamada, generalmente internacional, a través de WhatsApp, en la que han intentado venderte la moto.

Por suerte, las empresas que realizan esas llamadas basura lo van a tener un poco más difícil a partir de ahora. Y es que, según podemos leer en su blog oficial, WhatsApp ha lanzado una nueva función para silenciar las llamadas de números desconocidos. De esta manera, si en cualquier momento recibes una llamada de voz de un número que no figura entre tus contactos, ésta se añadirá a la lista de llamadas recibidas, pero no sonará en tu teléfono, de modo que no sabrás de la misma hasta que revises las notificaciones y el registro de llamadas de la app.

Ahora bien, ¿qué ocurre si, por la razón que sea, no quieres que las llamadas de desconocidos sean silenciadas? No debes preocuparte, puesto que este bloqueo es opcional y, por defecto, se encuentra desactivado, por lo que a no ser que lo modifiques, escucharás todas las llamadas recibidas a través de WhatsApp. Y si lo que deseas es activar el bloqueo, tan solo tendrás que abrir la app en tu smartphone, ir al apartado de configuración, seleccionar Privacidad, después pulsar en Llamadas, y ahí se mostrará le control con el que puedes activar y desactivar esta nueva, y muy práctica, función.