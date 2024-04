Gmail prepara un gestor de suscripciones

El éxito de Gmail, que recientemente ha cumplido 20 años, está indiscutiblemente justificado. En la actualidad goza de una excelente salud, aunque recientemente una noticia falsa intentó «matarlo», y pese a que también cuenta con sus detractores, al menos a corto y medio plazo sus perspectivas son bastante buenas. No en vano, y de la muy extensa lista de productos y servicios de Google, podemos poner a Gmail en la parte alta de la selección de los más exitosos.

Cuando debutó, allá por 2004, destacó principalmente por la enorme capacidad de almacenamiento que ofrecía gratuitamente, nada menos que un gigabyte, y por un diseño que rompía con la estética habitual hasta el momento. Bueno, y que fuera necesaria una invitación para obtener una cuenta también fue de gran ayuda para extender su popularidad desde el primer día, pues es sabido que este tipo de acceso limitado a prácticamente cualquier tipo de servicio genera un enorme interés a muchísimas personas, como pudimos ver en 2021 con Clubhouse, y de manera más reciente con Bluesky.

El resto de servicios, claro, no tardaron en replicar la estrategia de Google con Gmail, e incluso hubo quienes no solo vieron la apuesta, sino que la superaron (recuerdo algunos servicios, muy efímeros, que prometían 10 gigabytes de almacenamiento gratuito, allá por 2004-2005). Google había tomado la delantera pero, claro, no bastaba con eso, para mantener el interés de los usuarios era imprescindible mejorar el servicio de todas las maneras posibles, es decir, ampliando su capacidad, avanzando en su integración en el ecosistema de Google, añadiendo nuevas funciones y mejorando las ya existentes.

En esta última línea, la de añadir nuevas funciones y mejorar las ya disponibles, nos encontramos ahora con un nuevo movimiento que resulta muy, muy prometedor, especialmente para quienes son de gatillo fácil a la hora de facilitar su dirección de correo. Y es que, según leemos en Androidcentral, Google está trabajando en un gestor de suscripciones para Gmail. Esta nueva función, que todavía está en prueba, viene a mejorar las herramientas que ya ofrece el servicio y cliente de correo en este sentido.

La nueva función ha sido detectada en la versión v2024.04.07.62 de Gmail, si bien todavía no está operativa. No obstante, un análisis en mayor profundidad del código ha revelado que en dicho apartado, junto a las suscripciones que exceden los entre 10 y 20 correos trimestrales, se mostrarán junto a un botón en el que se mostrará el logotipo del servicio que los envía y que permitirá iniciar el proceso de baja de dichos boletines. No obstante, y dado que todavía parece encontrarse en una fase inicial de su desarrollo, cabe esperar que se puedan producir cambios en su funcionamiento con respecto al que se puede deducir con lo visto hasta ahora.