Equipos de rescate públicos y privados de Estados Unidos y Canadá siguen intentando localizar el sumergible Titan desaparecido cuando bajaba hacia los restos del Titanic. La carrera contra el reloj para poner a salvo a sus cinco ocupantes es ya desesperada porque apenas les queda tiempo para 25 horas de oxígeno.

El sumergible Titan es un batiscafo de recreo que realiza «excursiones» a los restos del Titanic, hundido en 1912 al colisionar con un iceberg. Perdió contacto con el barco de apoyo el pasado domingo y teniendo en cuenta que la capacidad de oxígeno máxima era de 96 horas, la situación es hoy crítica. Las tareas de rescate son altamente complejas tanto para localizar el mini submarino como para reflotarlo y sacar a sus ocupantes.

Se desconoce a la profundidad en la que se encuentra y ello complica la tarea. Para entender por qué, hay que ver cómo funciona el sonar. El técnico envía un haz de ondas sonoras al agua y busca un eco. Cuanto más se avanza, más se refractan las ondas de sonido por los cambios de presión y temperatura en el agua. Ello hace que el sonar sea menos preciso para identificar objetos a medida que se baja la profundidad.

Y si Titan ha bajado mucho hay pocas alternativas viables. Debajo del mar, no hay radar, ni GPS. Los focos o rayos láser tampoco funcionan ya que son absorbidos por el agua a unos pocos metros. Todo esto significa que los equipos de rescate que recorren el fondo del océano necesitarán llevar sus señales de sonar más abajo hacia donde creen que podría estar el sumergible, ya sea agregando submarinos a la búsqueda o bajando los dispositivos de sonar mediante cables.

Recordar que los restos del Titanic se encuentran a una profundidad de alrededor de 3.800 metros y los sistemas de sonar que captan imágenes acústicas del lecho marino solo funcionan de manera efectiva a la mitad de esa profundidad. El área de búsqueda también es extensa a pesar del barco de apoyo que acompañaba al sumergible, ya que los mismos restos del Titanic pueden dar falsos positivos y las corrientes marinas son muy fuertes en la zona.

En las últimas horas se ha viralizado una información que dice que el sumergible Titan usa un controlador de videojuegos barato y en concreto un Logitech GamePad F710 de Logitech. El uso de estos controladores modificados no es nuevo y por ejemplo la Marina de los EE. UU. usa el mando de la Xbox 360 para controlar los periscopios de algunos de sus buques. No parece que el uso de un controlador de videojuegos barato haya provocado el accidente, aunque sea curioso. Sí hay que decir que el aparato no está homologado ni certificado por organismo alguno y se considera «experimental».

