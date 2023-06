¿Juegos en YouTube? Es uno de los contenidos más populares de la plataforma de vídeo, pero únicamente en su forma audiovisual. En un futuro, sin embargo, podría pasarse del solo ver al también jugar, en un principio, a base de juegos online, según se ha filtrado a la prensa.

No sería la primera vez que se habla de juegos en YouTube. De hecho, hace muchos, muchos años desde que se mencionó por primera vez esta posibilidad y en el mismo sentido en que se hace ahora: con juegos online, es decir, con esos juegos a los que puedes jugar desde el navegador. No te esperes otra cosa, porque no parece ser el caso.

Así es, al menos, de acuerdo a la información que publica The Wall Street Journal, extraída a partir de la filtración de una comunicación interna entre los empleados de YouTube la cual hace alusión a un «nuevo servicio llamado Playables», que el medio atribuiría a un plan propuesto por el CEO de YouTube para explorar nuevas fuentes de ingresos, a tenor de la «desaceleración publicitaria».

No se dan muchos más detalles del asunto salvo el posible nombre de la nueva sección de YouTube, Playables (jugables), de que el servicios se basaría en juegos online y que funcionaría en PC a través del sitio web de YouTube, como en las apps móviles de la plataforma, tanto en Android como en iOS. Por supuesto, se trataría de un servicio gratuito sufragado mediante anuncios.

Bueno, lo cierto es que sí se dice algo más. Se pone un juego como ejemplo: Stack Bounce, un popular título en línea al que puedes jugar a desde tu navegador y que si por el nombre no te suena, muy probablemente lo hará conforme le eches un vistazo, porque se ha hecho viral en más de una ocasión en diferentes redes sociales.

Pues bien, por ahí parece que va a ir esta historia. No va a resucitar Stadia dentro de YouTube ni nada parecido, pero como tampoco parece que sea algo que a YouTube le costase mucho implementar y el carácter casual de la iniciativa es acorde al de la misma plataforma… Da por hecho que se vienen los juegos en YouTube, aunque también puede ser un experimento que no cuaje.