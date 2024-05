Call of Duty 2024 llegará a Game Pass el primer día

Hace meses que esperamos para conocer los planes de Microsoft con Call of Duty 2024. O, para ser más exactos, los planes de Microsoft en lo referido a Call of Duty 2024 y Xbox Game Pass. Debemos recordar que, tras cerca de un año y nueve meses desde su anuncio, el pasado mes de octubre los de Redmond pudieron, finalmente, completar la operación de compra de Activision Blizzard, y que esta franquicia fue, precisamente, uno de los «responsables» de que los plazos se prolongaran mucho más de lo inicialmente previsto, y que la operación incluso se viera en peligro en más de una ocasión.

Durante todo 2022 y buena parte de 2023 vimos como las partes implicadas, tanto directa como indirectamente, pusieron el foco en Call of Duty y en la amenaza a la competencia que supondría que Microsoft decidiera convertirlo en un exclusivo. El do de pecho en este sentido lo dio, claro, Sony, pues esta franquicia es un título estrella en PlayStation, si bien es cierto que, en algunos momentos su posición fue un tanto sobreactuada, como cuando afirmó que Microsoft podría «sabotear» las versiones para PlayStation, o cuando dijo que le negaría a Activision la información que se suele proporcionar a las desarrolladoras sobre sus planes y avances para la futura generación.

Microsoft se comprometió, por activa y por pasiva, a no actuar de este modo, por lo que Sony terminó aceptando la operación, pero claro, eso no nos aclaró los planes de los de Redmond en lo referido a su propia plataforma. Y, como suele ocurrir en estos casos, rápidamente empezaron a circular rumores que afirmaban que el juego llegaría a Game Pass, frente a otros que decían que esto no ocurriría. Y esta es una de las grandes razones, aunque obviamente no la única, por la que llevamos tanto tiempo esperando noticias sobre Call of Duty 2024.

No es oficial, como suele ocurrir siempre en estos casos, pero según publica The Wall Street Journal, finalmente Call of Duty 2024 sí que llegará a Game Pass y, además, lo hará desde el primer día, lo que sin duda se convertirá en una medida que atraerá a muchos jugadores, y es que recordemos que hablamos de un triple A, cuyo precio inicial no descenderá de los 70 euros en su versión más básica, un importe con el que se puede pagar la cuota de casi cinco meses de la versión Ultimate. Habrá que comprobar, eso sí, si solo llega a esta o, por el contrario, también lo hace a las exclusivas de PC y de Xbox.

Es posible, aunque no seguro, que tengamos más noticias al respecto el mes que viene, en la celebración del Xbox Showcase programado para el 9 de junio, en el que Microsoft nos adelantará los estrenos que podemos esperar para el resto del año, así como aquello en lo que están trabajando para más adelante.