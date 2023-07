No, Google Drive no va a desaparecer

Hoy casi se me atraganta el desayuno al enterarme, entre la primera y la segunda magdalena, de que Google iba a cerrar Google Drive. Imagínate, al igual que un cachorro, ni siquiera había terminado de abrir los ojos y me entero de que el que probablemente sea el servicio de almacenamiento en la nube más empleado del mundo, y que además forma parte importante de los ecosistemas de Google en general y de Gmail muy en particular, pronto seria cosa del pasado.

¿Y a qué podía deberse tal decisión? Porque sabemos que a Google no le tiembla el pulso a la hora de dar carpetazo a productos y servicios si estos no responden a los planes de la compañía. Ya hemos hablado de esto en alguna ocasión, y además es un debate en el que las nuevas opiniones son siempre bienvenidas, pero el caso es que, por unas o por otras, el cementerio de Google no deja de sumar nuevos finados… a los que, según un montón de titulares de las últimas horas, se iba a sumar Google Drive.

He dedicado unos segundos a intentar averiguar la razón por la que tan exitoso servicio iba a ser retirado, ya que esas noticias hablaban de la despedida del mismo, de las alternativas que podemos emplear cuando ya no esté disponible, etcétera, pero nada, no se me ha ocurrido nada con sentido. Claro, lo normal habría sido leer alguna de esas noticias para averiguar las razones. Pero, repito, ha sido entre la primera y la segunda magdalena de la mañana, cuando todavía estaba medio dormido, lo que explica que, quizá, no haya actuado de la manera más lógica.

Error mío, lo asumo, pues de haber actuado así habría recordado, rápidamente, la importancia del clickbait en este mundo nuestro. Y es que, como decía en el título de esta noticia, Google no va a cerrar Google Drive. Lo que va a hacer es retirar el soporte para la app de escritorio de Google Drive para Windows 8/8.1, Windows 10 de 32 bits y Windows Server 2012, algo que además ya fue anunciado hace algún tiempo. ¿Significa esto que los usuarios de dichos sistemas operativos perderán por completo el acceso? Veamos lo que nos dice Google al respecto en la página web de notas de la versión de Google Drive para ordenadores:

«En agosto del 2023, dejaremos de ofrecer asistencia para Drive para ordenadores en Windows 8/8.1, Windows Server 2012 y en todas las versiones de Windows de 32 bits. Para evitar que se interrumpa el servicio, los usuarios de Windows deben actualizar a Windows 10 (64 bits) o a una versión posterior antes de agosto del 2023. Los usuarios de una versión de Windows no compatible podrán acceder a Drive a través de un navegador compatible.»

Es decir, que Google va a retirar el soporte para la app de escritorio de algunos sistemas operativos cuyos ciclos de vida ya concluyeron hace algún tiempo. Y los usuarios afectados por ello, aún podrán seguir empleado la interfaz web de Google Drive para emplear el servicio con normalidad. Por suerte, he hecho todas esas averiguaciones antes de comerme la segunda magdalena, por lo que el final del desayuno ha sido más tranquilo, si bien también un poco más triste.