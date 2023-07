Así será el menú de extensiones de Bard

Cuando en la Unión Europea todavía estamos terminando de dar la bienvenida a Bard, que llegó junto con la mayor actualización que ha experimentado el chatbot de Google en su aún corta vida, obviamente la compañía ya está trabajando en las futuras funciones con las que enriquecer la experiencia de uso del mismo. Y es que, con una competencia tan fiera como lo es la de ChatGPT y Microsoft Bing, y más aún teniendo en cuenta que estos servicios han contado con más tiempo para popularizarse entre los usuarios, está claro que Google debe actuar con rapidez y precisión si desea hacerse con una buena porción de este incipiente pero pujante mercado.

No todas las futuras funciones de Bard son una incógnita, de hecho la que probablemente es la más esperada ocupa esa primera posición precisamente por lo contrario, por ser conocida desde hace tiempo, ya que fue anunciada por la compañía en el Google I/O 2023, generando un enorme interés entre muchísimas personas (entre las que me incluyo), pero que todavía no está disponible en el servicio. Hablo, claro, de las extensiones.

Disponibles ya en ChatGPT pero solo en su versión de pago, y anunciadas también por Microsoft para Bing, estos complementos permiten sumar funciones y/o fuentes de información a los chatbots, haciendo por lo tanto que sus respuestas en dichos campos sean mucho mejores. Además, en algunos casos como con la integración de Adobe Firefly en Bard, también se incrementan las funciones del chatbot, pues será capaz de generar imágenes a partir de prompts.

Google ya nos ha demostrado que prefiere no «pillarse los dedos» (decisión que me parece muy sensata, la verdad), de modo que no está adelantando fechas para la llegada de nuevas funciones a su chatbot. En su lugar, espera a que éstas estén pulidas, a que el encaje legal sea completo y, solo entonces, las despliega. Esto es lo que está ocurriendo también en este caso pero, gracias a 9to5Google, ya podemos ver cómo será el menú de extensiones de Bard, con los que probablemente serán los primeros servicios que se integrarán en el chatbot.

Como era imaginable, y también comprensible), entre las primeras extensiones en llegar a Bard podemos ver cuatro (de nueve que se muestran en la imagen) que lo conectan con servicios de Google:

Google Flights

Google Hotels

Google Maps

YouTube

Con la combinación de los tres primeros, el chatbot se puede convertir, a día de hoy, en una de las herramientas online más útiles para la planificación de viajes, pues permitirá obtener, en una sola conversación, fechas y precios de vuelos y alojamientos, así como recomendaciones de lugares a visitar, sitos en los que realizar compras, dónde planificar las comidas, etcétera. Su elección no parece, por lo tanto, ni remotamente casual.

Además de los servicios de Google, vemos que también se incluirán extensiones de dos inmobiliarias (Redfin y Zillow), un servicio de reservas en restaurantes (OpenTable), el popular buscador de vuelos y alojamientos Kayak y el servicio online de compras de alimentación Instacart. Y con esa selección vemos que la compañía ha querido ofrecer espacio a la competencia de sus propios servicios, lo que también me parece un punto muy interesante.

Como decía antes no hay, de momento, una fecha pública para el lanzamiento de esta primera versión de las extensiones de Bard, pero dado que Microsoft ya las ha anunciado en Bing, y que ChatGPT probablemente ya se estará preparando para dar respuesta a Google, cabe esperar que no se retrase demasiado aunque, y esto debemos tenerlo en cuenta, es probable que en su primera fase de despliegue llegue solo a determinados países.