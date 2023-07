HONOR 90 series, redefiniendo el valor en la gama media

Hace unos días tuvo lugar la presentación de la nueva serie HONOR 90, una nueva generación de smartphones con los que la compañía china apunta directamente a la gama media, y con los que ha conseguido crear valor yendo más allá del rendimiento bruto, y manteniendo su compromiso por la calidad y el diseño.

Sí, está claro que al final la potencia importa, pero cuando hablamos de un smartphone hay otros pilares que son fundamentales para construir un buen producto. HONOR conoce a la perfección esta realidad, de hecho lleva años ofreciendo smartphones con un excelente valor precio-prestaciones, y con la nueva serie HONOR 90 ha sido capaz de dar forma a una de las gamas medias más equilibradas y mejor planteadas que hemos visto hasta el momento.

Esta serie se divide en dos modelos claramente diferenciados, el HONOR 90 y el HONOR 90 Lite. El primero encaja dentro de lo que podemos considerar como gama media-alta, ya que su configuración a nivel de hardware es tan buena que sería totalmente injusto considerarlo como un gama media. En el caso del modelo Lite estamos ante un gama media de pleno derecho que trae también unas especificaciones muy interesantes.

HONOR 90: curvas de cristal para lograr un acabado exquisito

Lo primero que llama la atención del HONOR 90 es, sin ninguna duda, su cuidado diseño y su calidad de construcción. La compañía china ha dejado claro durante toda su andadura en el sector móvil que sabe cómo diseñar y cómo construir smartphones atractivos y de calidad, y este terminal no es la excepción a la regla.

El HONOR 90 tiene una pantalla curvada, una terminación que le confiere un frontal muy llamativo y que hasta hace relativamente poco era exclusivo de los topes de gama. Honor se ha atrevido a llevar ese acabado a la gama media alta, y el resultado que ha conseguido ha sido realmente bueno.

En la parte trasera tenemos una terminación en cristal pulido que evita que se acumulen las huellas, lo que nos permitirá utilizarlo durante mucho tiempo sin tener que preocuparnos por la acumulación de suciedad procedente de nuestros dedos. Este material le confiere además un tacto y un acabado premium propio de terminales mucho más caros, y le da un toque de distinción que desde luego no dejará a nadie indiferente.

A nivel de hardware la compañía china ha hecho también un excelente trabajo con el HONOR 90, porque como anticipamos ha sabido dar forma a un terminal realmente equilibrado que no presenta ningún tipo de carencia en sus especificaciones. Esa conjunción de diseño, calidad y equilibrio a nivel de prestaciones son los tres pilares que lo convierten en uno de los mejores terminales que podemos encontrar ahora mismo dentro de su rango de precios.

El HONOR 90 monta un panel OLED de 6,7 pulgadas que presenta un acabado todo pantalla, lo que se traduce en unos bordes muy contenidos, y utiliza una pequeña isleta flotante para integrar la cámara frontal. Su resolución es de 2.664 x 1.200 píxeles, lo que nos deja una densidad de píxeles por pulgada muy elevada.

Gracias a esa excelente pantalla disfrutaremos de imágenes nítidas y perfectamente definidas, estas tendrán colores ricos y vibrantes y se representarán con una fluidez excelente, gracias a su capacidad para reproducir hasta 1.070 millones de colores y a su tasa de refresco de 120 Hz. No podemos pasar por alto el soporte de HDR10+ y sus 4.096 niveles de brillo, que nos permitirán vivir nuestros contenidos multimedia favoritos a otro nivel, y reduce además la emisión de luz azul.

Para alimentar esa fantástica pantalla el HONOR 90 monta un SoC Snapdragon 7 Gen1 5G, un chip que está fabricado en el nodo de 4 nm de TSMC, uno de los más avanzados que existen, y que dispone de una CPU de ocho núcleos repartidos en tres bloques, un Cortex-A710 a 2,4 GHz, tres Cortex-A710 a 2,36 GHz y cuatro Cortex-A510 a 1,8 GHz. Su GPU es una Adreno 662 que cuenta con el soporte de la función HONOR GPU Turbo X para mejorar el rendimiento.

Con ese SoC tendremos todo el rendimiento necesario para que Android vuele y nos ofrezca una experiencia totalmente fluida, y también para disfrutar de nuestros juegos y contenidos multimedia favoritos, incluso de aquellos más exigentes. En su configuración base cuenta con 8 GB de RAM, toda una garantía de rendimiento en multitarea incluso con muchas aplicaciones abiertas en segundo plano, pero si queremos más no hay problema, podremos optar por la versión configurada con 12 GB de RAM.

El juego de cámaras que trae no se queda atrás, y este es precisamente uno de los aspectos en los que debemos poner más cuidado cuando nos movemos en la gama media-alta. El HONOR 90 cuenta con una lente principal de 200 MP con apertura f/1.9 apoyada por estabilización electrónica, tiene una gran angular de 12 MP con apertura f/2.2 y un ángulo de visión de 112 grados y cuenta con un sensor de profundidad de 2 MP con apertura f/2.4. Gracias al modo noche podremos capturar fotos de primera incluso con poca luz.

Tenemos un conjunto de cámaras muy versátil con el que podremos capturar nuestro día a día sin esfuerzo y disfrutando de una alta calidad de imagen, incluso por la noche, y disfrutaremos de funciones avanzadas como fotografía en vivo y un modo retrato avanzado que nos permitirá sacar nuestra mejor cara. ¿Quieres grabar vídeo? Pues no hay problema, con el HONOR 90 podrás hacerlo en 4K y a 30 FPS, y si te preocupan los selfies tranquilo, este terminal también te tiene cubierto, ya que monta una cámara de 50 MP «Super Selfie» gran angular con apertura f/2.4 con zoom óptico de hasta 2X.

HONOR sabe que hoy hacemos más fotos y vídeos que nunca, y también es consciente de que por ello necesitamos contar con bastante capacidad de almacenamiento para que no tengamos problemas de espacio ni a corto ni a medio plazo. El HONOR 90 raya a un buen nivel en este sentido, ya que cuenta con 256 GB de capacidad de almacenamiento en su configuración base, y está disponible en una versión con 512 GB de capacidad de almacenamiento. Disfruta de tu día a día sin preocuparte por el espacio.

Sé lo que estás pensando, ¿y qué hay de la batería? Es una buena pregunta, aunque como ya te he dicho HONOR ha equilibrado con maestría todas las claves del HONOR 90, y esta no va a ser la excepción a la regla, ya que monta una batería de 5.000 mAh compatible con recarga rápida de 66 vatios, lo que significa que tendremos autonomía para todo el día, y que podremos cargarlo de 0% a un 60% en apenas 35 minutos.

HONOR ha pensado en todo, y por eso el HONOR 90 viene actualizado a Android 13 y cuenta con la capa de personalización Magic UI 7.1, que ofrece una interfaz marcadamente minimalista, sencilla e intuitiva, pero al mismo tiempo muy completa y llena de posibilidades. Podrás conectarte sin problema a redes Wi-Fi 6 y disfrutar de un alto nivel de rendimiento, y tu smartphone estará siempre protegido gracias al lector de huellas dactilares integrado en la pantalla.

Promociones y ofertas: consigue tu HONOR 90 al mejor precio

Para celebrar el lanzamiento de su nueva generación de smartphones, HONOR ha abierto una interesante promoción que nos permitirá conseguir el nuevo HONOR 90 con un descuento de 150 euros al introducir el cupón «A150H9» (sin comillas) haciendo el pedido a través de su web oficial, y nos llevaremos una funda de protección de alta calidad y seis meses de protección de pantalla, un regalo valorado en 69,80 euros.

Además, si somos clientes de HONOR podremos conseguir un descuento adicional del 10%, y tendremos la oportunidad de ampliar nuestro pedido haciendo un pack de varios productos con descuentos muy interesantes. Por ejemplo, podremos añadir unos auriculares HONOR Earbuds 3 Pro White por 129 euros, cuando su precio normal es de 199 euros, o un reloj inteligente HONOR Watch GS3 por 129 euros (su precio habitual es de 169 euros).

En total, con esta promoción nos estamos llevando un ahorro de 219,80 euros, sin contar con el 10% de descuento adicional que podemos conseguir por ser clientes, y el precio del HONOR 90 es de 549 euros en su versión de 8 GB y 128 GB, así que no hay duda de que es una oferta muy interesante. Tened en cuenta que estas promociones solo estarán activas hasta el 31 de julio, así que daos prisa.

HONOR 90 Lite 5G: pequeño en precio, grande en prestaciones

El HONOR 90 Lite 5G es un smartphone de gama media que posiciona directamente en la gama media que apuesta también por ofrecer un buen valor precio-prestaciones. El benjamín de la familia tiene un marco plano con esquinas redondeadas, lo que le confiere una línea bastante elegante y que encaja a la perfección con una trasera minimalista muy discreta pero bien resuelta que está terminada en plástico, un material ligero y resistente que además proporciona un buen agarre.

En la parte frontal tenemos un panel LTPS de 6,7 pulgadas con un acabado todo pantalla, lo que se traduce en unos bordes muy reducidos, y la cámara delantera se integra en una isleta flotante. Su resolución es de 2.388 x 1.080 píxeles, lo que se traduce en una buena densidad de píxeles por pulgadas, y esto implica que disfrutaremos de imágenes detalladas y de contenidos multimedia en alta definición sin ningún problema.

La fluidez también está garantizada gracias a su tasa de refresco de 90 Hz, y cuenta con certificación TÜV Rheinland Low Blue Light, toda una garantía para el cuidado de la vista, puesto que reduce la emisión de luz azul, la más perjudicial para nuestra salud ocular.

Para impulsar esa pantalla, y todas las cosas que hagamos con ella, tenemos un SoC MediaTek Dimensity 6020, un chip que está fabricado en el nodo de 7 nm de TSMC y que cuenta con una CPU de ocho núcleos dividida en dos bloques, uno de dos núcleos Cortex-A76 a 2,2 GHz y otro de seis núcleos Cortex-A55 a 2 GHz. Su GPU es una Mali-G57 MC2, una solución que tiene potencia suficiente para mover sin problema juegos avanzados y contenidos multimedia.

El HONOR 90 Lite 5G está configurado con 8 GB de memoria RAM, una cifra que es a día de hoy el nivel necesario para disfrutar de una experiencia totalmente óptima con Android, y para que el almacenamiento no sea un problema está equipado con 256 GB de capacidad. No es nada habitual encontrarnos con tanta capacidad de almacenamiento en un gama media, y este es sin duda uno de los distintivos del HONOR 90 Lite 5G.

Tenemos una configuración bastante potente y equilibrada para disfrutar de una experiencia de uso muy buena en cualquier situación, pero el HONOR 90 Lite 5G no se queda atrás en el resto de sus especificaciones, ya que monta un conjunto de cámaras bastante completo y bien resuelto para tratarse de un smartphone de gama media. Vamos a descubrirlas.

La cámara principal es de 100 MP y tiene una apertura f/1.9, tiene también una lente secundaria de 5 MP y apertura f/2.2 que trabaja como gran angular y cuenta con una tercera lente de 2 MP que actúa como macro y tiene una apertura f/2.4. Podremos hacer fotos bastante buenas incluso en condiciones de baja iluminación, gracias al modo noche, y grabar vídeo en 1080p a 30 FPS. La cámara frontal es de 16 MP con apertura f/2.5, y también permite grabar vídeo en 1080p a 30 FPS.

Está claro que al HONOR 90 Lite 5G no le falta de nada, tenemos un terminal bien diseñado, con una calidad de construcción a la altura de la gama en la que se encuadra y un conjunto de especificaciones notable. HONOR no ha descuidado nada, prueba de ello lo tenemos en que este modelo cuenta también con Android 13 y la capa de personalización Magic UI 7.1, la última versión disponible, y cuenta con una batería de 4.500 mAh compatible con recarga rápida que es toda una garantía de autonomía.

Si nos quedamos sin batería en el peor momento posible podremos cargar hasta un 55% de batería en solo 30 minutos, y nuestro terminal también estará protegido en todo momento gracias al lector de huellas dactilares integrado en el lateral.

Promociones y ofertas: acompaña tu HONOR 90 Lite 5G con una HONOR Band 7 por solo un euro más

Sí, has leído bien, solo por tiempo limitado podrás conseguir el HONOR 90 Lite 5G con un descuento de 30 euros al utilizar el cupón «AESH90L30» (sin comillas), y por un euro más podrás llevarte una HONOR Band 7, que está valorada en 59,90 euros. Si eres cliente de HONOR también podrás conseguir un descuento adicional del 10%.

El precio del HONOR 90 Lite 5G es de 299 euros, pero con el descuento de 30 euros se nos quedaría en 269 euros. Si sumamos el 10% de descuento por ser clientes se nos quedaría en 239,10 euros, y no debemos olvidarnos del valor añadido que supone llevarnos una HONOR Band 7 por solo un euro más. No te lo pienses demasiado, que esta promoción no tardará mucho en agotarse.