Imprime las fotos de tus vacaciones con HP Instant Ink, la mejor manera de ahorrar

Si ya te has ido de vacaciones, ¡enhorabuena! eres muy afortunado, y si estás preparando tu escapada seguro que ya tienes todo lo que necesitas, así que mucho ánimo, que ya te queda menos, pero antes de que te vayas una pregunta, ¿tienes claro qué vas a hacer con todas esas fotos estupendas de tus vacaciones? Te damos una idea que seguro que te interesa, ¿qué te parecería imprimirlas desde solo 0,99 euros gracias a HP Instant Ink?

Gracias al servicio de impresión HP Instant Ink podrás imprimir todas esas fotos de tus vacaciones que tanto te han gustado por muy poco dinero, y no tendrás que volver a preocuparte por la tinta que gastes. Puede que estés pensando que suena demasiado bien, y que tiene que haber algún tipo de truco, pero no, te podemos confirmar que no lo hay. Este servicio no conlleva ningún tipo de compromiso, y tú tendrás el control en todo momento.

Qué necesito para disfrutar de HP Instant Ink

Una impresora compatible.

Un método de pago válido.

Una dirección de correo electrónico.

Una conexión a Internet.

Cómo funciona este servicio de impresión

HP Instant Ink funciona mediante planes de impresión que incluyen una cantidad concreta de páginas que podemos imprimir como queramos, y por una cuota fija al mes. Estos son los cinco planes disponibles entre los que podremos elegir:

10 páginas al mes por 0,99 euros : puedes ampliar en packs de 10 páginas por

un euro.

: puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 50 páginas al mes por 3,99 euros : puedes ampliar en packs de 10 páginas por

un euro.

: puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 100 páginas al mes por 5,99 euros : puedes ampliar en packs de 10 páginas por

un euro.

: puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 300 páginas al mes por 11,99 euros : puedes ampliar en packs de 10 páginas

por un euro.

: puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 700 páginas al mes por 24,99 euros: puedes ampliar en packs de 15 páginas

por un euro.

Cuando elijes un plan de impresión, HP te enviará a casa un pack de cartuchos vinculado al servicio que te permitirán imprimir las páginas disponibles en tu plan. Antes de que se agote la tinta recibirás nuevos cartuchos para que puedas seguir imprimiendo, y sin gastos de envío, así que no tendrás que preocuparte por nada.

Con HP Instant Ink no importa la tinta que gastes, solo las páginas que imprimas. Por eso es la mejor opción para imprimir las fotografías de tus vacaciones y tenerlas inmortalizadas en papel, porque podrás imprimir a todo color y con calidad alta a precio de blanco y negro.

Para elegir el plan de impresión que mejor se adaptará a tus necesidades solo tienes que pensar en cuántas fotografías quieres imprimir, y a qué ritmo quieres hacerlo. Por ejemplo, si has hecho dos mil fotos estas vacaciones pero solo quieres imprimir 600 tienes dos opciones, puedes elegir el plan de impresión de 700 páginas e imprimirlas todas en un mes, o puedes elegir el plan de 300 páginas e imprimirlas con calma a lo largo de dos meses.

Imprime a tu ritmo y cuida del planeta con HP Instant Ink

Cuando termines de imprimir todas las fotos de tus vacaciones puede que tus necesidades de impresión se reduzcan considerablemente. No te preocupes, si esto ocurre podrás cambiarte a un plan de impresión inferior y seguir disfrutando de las ventajas que ofrece este servicio. En el momento en el que tus necesidades vuelvan a aumentar podrás cambiarte otra vez de plan, ya que no tienes ningún tipo de compromiso.

HP Instant Ink también incluye un servicio de reciclaje sin coste, lo que significa que con él también podrás aportar tu granito de arena al cuidado del medio ambiente. Económico, cómodo y sostenible, tres razones que convierten a HP Instant Ink en un servicio de cinco estrellas, según las opiniones de sus propios usuarios.

Contenido realizado en colaboración con HP