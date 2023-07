MSI Thin GF63, análisis: haciendo posible lo imposible gracias a la IA

El MSI Thin GF63 es un portátil gaming que se coloca dentro de lo que podemos considerar como la gama de entrada de la compañía taiwanesa, y que por tanto busca posicionar como una opción económica y de valor para llamar la atención del consumidor que tiene un presupuesto inferior a los 1.000 euros, pero que quiere poder jugar con garantías.

Tenía pendiente analizar un portátil equipado con una GeForce RTX 4050 Mobile, y la verdad es que tenía muchas ganas de hacerlo, ya que dicha tarjeta gráfica es la opción más económica dentro de la serie Ada Lovelace de NVIDIA para portátiles, y quería comprobar qué puede dar de sí esta pequeña tanto en rasterización como en trazado de rayos, y hasta qué punto puede marcar la diferencia gracias al DLSS 3.

La versión del portátil MSI Thin GF63 que hemos podido analizar es la más potente que se comercializa actualmente, y por tanto la más cara. Esta se comercializa sin sistema operativo, lo que significa que si queremos utilizar Windows necesitaremos realizar todo el proceso de instalación y de activación del mismo.

No es un problema porque como ya sabéis podemos conseguir licencias originales de Windows 10 y Windows 11 por poco dinero, pero el tema de la instalación de los controladores y del software MSI Center nos llevará algo de tiempo, así que es algo que debemos tener muy en cuenta cuando compramos un portátil sin sistema operativo.

MSI Thin GF63: primer contacto y análisis externo

Como os he dicho al principio del análisis, el MSI Thin GF63 es un portátil gaming que se coloca directamente en la gama de entrada, lo que significa que es un equipo que hace ciertos sacrificios para reducir el precio en la medida de lo posible, aunque en este caso no tenemos un acabado totalmente en plástico, sino que nos encontramos con detalles en aluminio tanto en la tapa superior como en la zona del teclado.

No obstante, el chasis está fabricado en plástico, y en la zona del teclado tenemos una flexibilidad excesiva que se aprecia claramente con solo hacer un poco de presión, y que se extiende también a la sección que comunica al teclado con la almohadilla táctil. Este problema ya lo he visto en otros modelos de la compañía y no se limita a la gama de entrada, también estaba presente en el MSI GE76 Raider, que es un portátil de gama alta.

Es un detalle a mejorar, pero en líneas generales las sensaciones que transmite el MSI Thin GF63 al tacto son buenas, gracias sobre todo a esas zonas terminadas en aluminio, y debo decir que la solidez estructural de las bisagras situadas en la pantalla parece haber mejorado frente a modelos anteriores. Salvando el detalle de la flexión en la zona del teclado mi primera impresión ha sido bastante positiva.

Cuando abrimos la tapa nos encontramos con un teclado de tipo chiclet con un acabado plano y detalles en color rojo que ofrece iluminación LED RGB en dicho color. Este presenta un tacto suave y responde perfectamente, pero tiene un recorrido bastante corto para el formato del equipo, ya que estamos hablando de solo 1,4 mm en un portátil con una pantalla de 15,6 pulgadas. No tiene pad numérico, pero la disposición de teclas está bien planteada y no echamos nada en falta.

La almohadilla táctil también resulta pequeña para un equipo de este tamaño, y el primer contacto con ella deja claro que es mejorable, sobre todo en lo que respecta a los clics y las sensaciones que estos transmiten. Esta se encuentra ligeramente orientada hacia la izquierda, algo que puede no gustar a todo el mundo.

Pasando a la pantalla tenemos un panel de 15,6 pulgadas de grado IPS con unos bordes bastante marcados, cuya resolución es 1080p. Su tasa de refresco es de 144 Hz, y en el marco superior podemos ver una cámara con resolución HD (720p, es decir, 1.280 x 720 píxeles). No he apreciado ningún tipo de fragilidad estructural en la zona de la pantalla, y tampoco en las bisagras.

Saltamos ahora a los laterales del MSI Thin GF63, y nos encontramos aperturas para el sistema de refrigeración en el lado izquierdo y con un abanico de conectores bastante acertado que se reparten tres de los cuatro lados del portátil. Tenemos una salida HDMI que puede trabajar en resolución 4K a 30 Hz, contamos con un USB 3.2 Gen1 Type-C compatible con DisplayPort, tres puertos USB 3.2 Gen1 Type-A, dos jack de 3,5 mm para entrada y salida de audio y un Ethernet Gigabit para utilizar una conexión cableada a Internet.

En la parte trasera podemos ver otras dos zonas para la salida de aire caliente. El conjunto multimedia del MSI Thin GF63 se completa con una matriz de micrófonos que nos permitirá realizar videollamadas sin tener que añadir nada, y con un par de altavoces de dos vatios compatibles con Nahimic 3 Audio Enhancer y Hi-Res Audio. Tiene unas medidas de 359 x 254 x 21,7 mm y un peso de 1,86 kilogramos.

MSI Thin GF63: especificaciones

Chasis y pantalla

Chasis fabricado en plástico con detalles en aluminio.

Pantalla de grado IPS con un tamaño de 15,6 pulgadas con ángulos de visión de 178 grados, resolución 1080p y tasa de refresco de 144 Hz.

Reproduce un 45% del espacio de color NTSC y un 69% del espacio de color sRGB. Su brillo es de 250 nits.

El panel tiene un acabado brillante.

Procesador, gráfica, memoria y almacenamiento

Procesador Intel Core i7-12650H con 6 núcleos Golden Cove de alto rendimiento a un máximo de 4,7 GHz en modo turbo y 4 núcleos Gracemont de alta eficiencia a un máximo de 3,5 GHz en modo turbo. Tiene 24 MB de caché inteligente y un TDP de 45 vatios.

GPU integrada Intel UHD con 64 unidades de ejecución a 1,4 GHz en modo turbo.

GPU dedicada GeForce RTX 4050 con un TGP máximo de 45 vatios. Utiliza la GPU AD107 fabricada en 5 nm, tiene 2.560 shaders, 80 unidades de texturizado, 48 unidades de rasterizado, 80 núcleos tensor de cuarta generación, 20 núcleos RT de tercera generación, bus de 96 bits y 6 GB de GDDR6 a 16 GHz. Su ancho de banda es de 192 GB/s, cuenta con 12 MB de caché L2 y funciona a 1.140 MHz-1.605 MHz, modo normal y turbo.

Puede acelerar trazado de rayos, soporta DLSS 3 (generación de fotogramas) y es compatible con el ecosistema NVIDIA Studio.

16 GB de memoria DDR4 a 3.200 MHz configurada en doble canal.

Unidad SSD Micron PCIe Gen4 x4 de 1 TB capaz de alcanzar los 4,7 GB/s en lectura secuencial.

Conectividad, batería y sistema de refrigeración

Conectividad cableada: un USB 3.2 Gen1 Type-C compatible con DisplayPort, tres puertos USB 3.2 Gen1 Type-A, dos jack de 3,5 mm para entrada y salida de audio, un Ethernet Gigabit y una salida HDMI.

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2.

Batería de 51 Wh.

Sistema de refrigeración Cooler Boost 5 con un ventilador. Es un sistema de refrigeración bastante contenido, pero comprensible teniendo en cuenta que el equipo monta una GeForce RTX 4050 Mobile de 45 vatios. El radiador hace contacto con la CPU y la GPU y evita que el calor se acumule en ambos componentes.

Teclado, almohadilla táctil, sistema operativo y otros

Teclado de tipo chiclet con retroiluminación LED en color rojo y un recorrido por tecla de 1,4 mm.

Almohadilla táctil de pequeño tamaño situada ligeramente hacia la izquierda.

Cámara frontal con resolución de 1.280 x 720 píxeles.

Matriz de micrófonos integrada.

Dos altavoces de dos vatios compatibles con Nahimic 3 Audio Enhancer y Hi-Res Audio.

Software MSI Center para personalizar el portátil y visualizar el estado de sus componentes más importantes.

Sin sistema operativo.

Medidas: 359 x 254 x 21,7 mm.

Peso: 1,86 kilogramos.

Precio: desde 949 euros el modelo analizado.

Experiencia de uso y rendimiento general

El MSI Thin GF63 es un portátil gaming que, como he dicho al principio, podemos considerar como un modelo de gama de entrada y tiene, por tanto, un precio de partida económico. En sus configuraciones más básicas podemos encontrarlo por unos 849 euros, e incluye un Core i5-12450H y un SSD de 512 GB. Dado que la versión que hemos probado monta un Core i7-12650H y un SSD de 1 TB es normal que su precio de venta sea mayor.

Mi primer contacto con el MSI Thin GF63 fue positivo en líneas generales. No estamos ante un portátil premium, pero la terminación en aluminio utilizada en la tapa confiere al equipo un tacto muy bueno. No he apreciado ningún tipo de fragilidad estructural ni en la tapa ni en la zona de las bisagras, pero en la zona del teclado y de la almohadilla táctil sí que existe una flexión excesiva que se aprecia solo con aplicar un poco de fuerza.

Esas zonas blandas le acaban restando puntos y es una pena, porque los detalles en aluminio dan un toque de calidad al MSI Thin GF63, y las bisagras rayan también a un buen nivel. Por lo que respecta al diseño, tenemos una línea clásica que sigue la estela de modelos anteriores, con una terminación cepillada en la tapa superior y la característica iluminación LED en color rojo que ha venido utilizando MSI durante años.

El MSI Thin GF63 tiene un peso de 1,86 kilogramos, así que es bastante ligero y manejable, algo que sin duda agradecerán aquellos que suelan moverse con frecuencia y que quieran llevar consigo el portátil. Teniendo en cuenta su formato y su relación de componentes, es un peso bastante equilibrado, así que nada que objetar en este sentido.

Me gusta el diseño del MSI Thin GF63, el color rojo de la iluminación LED RGB genera un contraste muy acertado con el color negro del equipo, pero los bordes de la pantalla son muy marcados, y tanto la posición de la almohadilla como el tacto de los clics son mejorables. Como nota positiva, esta responde con precisión a los deslizamientos y al recorrido de nuestros dedos. Y hablando de dedos, hay una cosa que no me gusta nada, y es que tanto la tapa superior como el interior del equipo son auténticos imanes para las huellas dactilares.

Lo mismo se puede decir de la cámara frontal, que cumple sin más y puede sacarnos de un apuro, pero la calidad de imagen que ofrece es muy limitada, tal y como cabía esperar de una solución 720p. Esta mediocridad contrasta con la calidad del micrófono, que es más que aceptable, y con la de los altavoces, que rayan a un buen nivel para tratarse de un portátil gaming de gama de entrada. En este sentido influye claramente el software Nahimic.

Y hablando de software, podemos utilizar el MSI Center para personalizar diferentes aspectos del portátil, y también para elegir entre varios perfiles de rendimiento y para monitorizar el estado del mismo. Sobre esta herramienta ya os hablé cuando analicé el MSI Katana 15, así que os invito a repasar dicho artículo si queréis profundizar en dicha herramienta.

Saltando al teclado tenemos un recorrido que en mi opinión es demasiado corto para un equipo de 15,6 pulgadas como este, y más teniendo en cuenta que su grosor es de 21,7 mm, es decir, que no estamos ante un portátil ultradelgado, ni mucho menos. Con esto no quiero decir que no permita escribir con comodidad, esos 1,4 mm nos darán una respuesta suficiente y no tendremos problemas, pero no es lo ideal y en un equipo de este tipo no tiene sentido un recorrido tan corto.

La pantalla del MSI Thin GF63 está dentro de lo que cabe esperar de un equipo de su rango de precios, y de su gama. El panel de grado IPS ofrece ángulos de visión de 178 grados, tiene un brillo notable y una reproducción del color buena, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de un equipo de 949 euros.

Su tasa de refresco es de 144 Hz y tiene resolución 1080p, dos valores que están equilibrados en relación al tamaño de pantalla (densidad de píxeles por pulgada) y a su potencia real, ya que cuenta con una GeForce RTX 4050 Mobile que, como veremos, se maneja sorprendemente bien en dicha resolución. Podéis ampliar la galería situada justo debajo para ver con más detalle la calidad de la pantalla y sus ángulos de visión.

El rendimiento que ofrece el MSI Thin GF63 a nivel de uso general es fantástico, tal y como cabía esperar. Windows 11 funciona con una fluidez total, y cualquier tarea básica que queramos llevar a cabo se ejecutará de forma instantánea. Nada que objetar en este sentido, y es que incluso con el perfil de rendimiento más contenido la experiencia es muy buena, y el equipo resulta bastante silencioso.

Rendimiento del MSI Thin GF63 en aplicaciones profesionales y pruebas sintéticas

Tras ese primer contacto y esa valoración de rendimiento general del MSI Thin GF63 en tareas básicas, como navegación web, ofimática y multimedia, nos toca ahora profundizar en este tema con nuestra habitual ronda de pruebas sintéticas y profesionales. Ambas nos permitirán descubrir de qué es capaz este equipo tanto a nivel de CPU como de GPU y de SSD.

Rendimiento en CPU-Z

Esta prueba es todo un clásico y nos sirve como «aperitivo» para tener un primer contacto con el rendimiento de la CPU de este equipo. El Intel Core i7-12650H que monta el MSI Thin GF63 tiene un rendimiento ligeramente menor de lo esperado, algo que ya os puedo adelantar que tiene un culpable muy claro, las altas temperaturas de trabajo que alcanza y que hacen que tenga que reducir sus frecuencias de trabajo de forma considerable, sobre todo cuando funciona al 100% de carga.

Con todo, no queda muy por detrás del Intel Core i7-13620H en monohilo, ya que este consigue 745 puntos, pero sí se aleja en multihilo, donde este alcanza los 6.759 puntos.

Rendimiento en Cinebench R23

Otra prueba que muestra el rendimiento del procesador en monohilo y multihilo bajo una carga de renderizado intensiva. El rendimiento del Intel Core i7-12650H osciló bastante en este aprueba, sobre todo en multihilo, como podéis ver en la imagen adjunta. Tenemos de nuevo un buen resultado en monohilo, ya que queda muy cerca de los 1.829 puntos del Intel Core i7-13620H, pero en multihilo el resultado es más bajo de lo esperado, ya que se coloca en 10.424 puntos.

Rendimiento en Blender

Saltamos ahora a Blender, una de las plataformas más populares y más utilizadas dentro del mundo del modelado 3D, la animación, el renderizado y la creación de contenidos. Com ya sabrán nuestros lectores habituales, en esta prueba el rendimiento se mide en muestras por minuto, así que a mayor cantidad mayor potencia.

La GeForce RTX 4050 Mobile que monta el MSI Thin GF63 logra un rendimiento muy bueno a pesar de que su TGP máximo está limitado a 45 vatios, ya que registra 1.209 muestras por minuto en Monster, 655 en Junkshop y 642 en Classroom. A efectos comparativos una NVIDIA RTX A2000 con un TGP de 80 vatios, que viene a ser como una GeForce RTX 3050 Mobile «vitaminada» logra 846 muestras por minuto en Monster, 522 muestras por minuto en Junkshop y 442 muestras por minuto en Classroom.

Rendimiento en V-Ray

Saltamos ahora a ver el rendimiento en V-Ray, una prueba centrada también en el renderizado que nos permite determinar la potencia de una tarjeta gráfica renderizando una escena bastante exigente. Podemos pasar esta prueba con y sin aceleración. En el primer caso, bajo el modo CUDA, tenemos una puntuación de 912 vpaths, cifra que supera ampliamente los 588 vpaths que consigue una NVIDIA RTX A2000.

Con la aceleración RTX activada la puntuación asciende a 1.248 vrays, un valor que de nuevo es muy superior a los 777 vrays que obtiene la NVIDIA RTX A2000. Tened en cuenta que estamos comparando dos tarjetas gráficas de arquitecturas diferentes, pero que ambas tienen el mismo número de shaders y de núcleos RT, y que la GeForce RTX 4050 Mobile tiene casi la mitad de TGP (45 vatios frente a 80 vatios).

Rendimiento en 3D Mark CPU

Me gusta pasar esta prueba porque me permite ver no solo el rendimiento que obtiene un procesador con diferentes cargas de trabajo, sino también porque esta muestra las frecuencias máximas y las temperaturas de trabajo con cada una de esas cargas. Por desgracia, y tras repetir la prueba tres veces, no fui capaz de resolver el mensaje de error en la monitorización por hilos, así que no pude conseguir esos datos.

Con todo, podemos ver al menos las puntuaciones del Intel Core i7-12650H trabajando con un hilo, dos hilos, cuatro hilos, ocho hilos, dieciséis hilos y con la prueba de máximo número de hilos. En este caso, los resultados son buenos y están dentro de lo que cabría esperar. Mención especial merece el resultado en monohilo, que super por cuatro puntos al Intel Core i7-13620H montado en el MSI Katana 15 de nueva generación, aunque en el resto de pruebas queda por detrás de este.

Rendimiento en 3DMark con y sin DLSS 3

Esta prueba es muy importante porque nos permite ver el valor que ofrece la tecnología DLSS 3 (Super Resolution y generación de fotogramas). Como podemos ver en la galería adjunta, que podéis ampliar haciendo clic en ella, sin dicha tecnología la GeForce RTX 4050 Mobile apenas llega a 1,29 fotogramas por segundo, un auténtico pase de diapositivas. Al activar el DLSS 3, la media sube a 37,14 FPS, es decir, la tasa de fotogramas por segundo se ha multiplicado casi por 37. Es simplemente impresionante.

Rendimiento en PassMark

Esta prueba nos permite medir de forma sencilla el rendimiento general de un equipo, y la verdad es que casi todo encaja como esperaba. El MSI Thin GF63 posiciona un poco por detrás del MSI Katana 15, que obtuvo una media de 8.289,4 puntos. Es totalmente comprensible, ya que este último monta un Core i7-13620H, utiliza memoria DDR5 y tiene una GeForce RTX 4060 Mobile.

CrystalDisk Mark

Terminamos con una prueba muy importante que nos permitirá medir el rendimiento de la unidad SSD que monta el MSI Thin GF63. Este modelo en concreto trae una unidad de 1 TB que se identifica exactamente igual que la del MSI Katana 15, y el rendimiento es casi idéntico en los dos primeros valores de lectura y escritura secuencial, donde alcanza los 4,7 GB/s y 3,6 GB/s.

En el resto de valores pierde frente al MSI Katana 15, y me da la impresión de que puede ser por una cuestión de refrigeración, pero el resultado que obtiene en general es muy bueno para un equipo de su gama y rango de precio.

Rendimiento del MSI Thin GF63 en juegos

Saltamos ahora a ver qué es capaz de ofrecer el MSI Thin GF63 en juegos, una ronda de pruebas que para mí es la más interesante de todas porque nos permitirá ver el potencial de esa GeForce RTX 4050 Mobile que, os recuerdo, está limitada a un TGP de 45 vatios.

Empezamos a lo grande con Cyberpunk 2077, un juego que he configurado en calidad máxima y con reflejos en demencial. La GeForce RTX 4050 logra unos dignos 30 FPS, no está nada mal teniendo en cuenta que hablamos de un modelo de la serie XX50 configurado con un TGP muy bajo. Pero atentos, si activamos el DLSS 3 en modo calidad el rendimiento se dispara a 79 FPS, algo que es espectacular.

Activar el trazado de rayos hace que la experiencia sea injugable, pero con DLSS 3 en modo rendimiento podemos pasar de 15 FPS a 60 FPS. Sí, hemos multiplicado el rendimiento por cuatro. Con trazado de caminos la tasa de fotogramas por segundo se hunde a 8, pero de nuevo el DLSS 3 en modo rendimiento puede obrar un milagro y llevarnos a una media de 37 FPS.

Resident Evil 4 Remake no es un juego que esté bien optimizado, eso es indudable. No obstante, es uno de los títulos más queridos y populares del momento, y por eso decidí incluirlo en el banco de pruebas. Configurado con calidad máxima y con un espacio de 0,5 GB reservado a texturas (calidad alta), vemos que la GeForce RTX 4050 Mobile logra 48 FPS, suficiente para disfrutar de una buena experiencia, aunque podemos llegar a los 59 FPS con el FSR2 en modo calidad.

Activar el trazado de rayos reduce el rendimiento y produce tirones ocasionales más o menos marcados, así que directamente no vale la pena, puesto que no representa una mejora importante a nivel de calidad gráfica.

Dying Light 2 es uno de los juegos más exigentes de esta generación, y uno de los que mejor aplica el trazado de rayos. Con la GeForce RTX 4050 Mobile tenemos una media de 43 FPS, pero si activamos el DLSS 3 en modo calidad nos vamos a los 77 FPS, una mejora notable. Activar el trazado de rayos nos hunde a 22 FPS y la experiencia es injugable, pero si activamos el DLSS 3 en modo rendimiento nos vamos a los 71 FPS.

En Shadow of the Tomb Raider la GeForce RXT 4050 Mobile no tienen ningún problema, ya que consigue 72 FPS de media con calidad máxima sin tirar de DLSS 2. Con trazado de rayos es capaz de aguantar el empuje y mantiene una media de 46 FPS, pero si activamos el DLSS 2 en modo calidad subiremos hasta los 55 FPS, y en modo rendimiento nos moveremos en 69 FPS.

Red Dead Redemption 2 sigue siendo todo un referente y uno de los juegos más exigentes que existen en PC. La GeForce RTX 4050 Mobile es toda una campeona, ya que la «benjamina» de la familia RTX 40 logra mantener 33 FPS con calidad máxima y sin optimizar. Es recomendable activar el DLSS 2 en modo calidad, ya que nos permitirá disfrutar de un extra de fluidez sin sacrificar calidad de imagen.

Microsoft Flight Simulator es uno de los juegos que más se beneficia del DLSS 3 (Super Resolution y generación de fotogramas), ya que es también uno de los que más sufren de cuello de botella a nivel de CPU. La GeForce RTX 4050 Mobile queda en unos modestos 28 FPS al moverlo en 1080p y calidad máxima, pero activar el DLSS 3 en modo calidad directamente dobla la tasa de fotogramas por segundo.

Otro de los grandes abanderados del DLSS 3, aunque en Diablo IV este es menos importante en tarjetas gráficas de gama media y gama alta porque no es un juego demasiado exigente. La GeForce RTX 4050 Mobile puede moverlo perfectamente en 1080p con calidad máxima, ya que registra una media de 63 FPS, pero si activamos el DLSS 3 la media subirá a 95 FPS y nos aseguraremos una fluidez total incluso en los combates más cargados de enemigos y de efectos gráficos.

La GeForce RTX 4050 Mobile logra 61 FPS en Destroy All Humans 2 Reprobed, una tasa óptima que nos permitirá jugarlo sin problemas. No obstante, es recomendable activar el DLSS 3 en modo calidad porque la media subirá a 97 FPS, y tendremos una fluidez perfecta en todo momento sin sacrificar nitidez ni calidad de imagen.

Terminamos con Metro Exodus Enhanced Edition, el primer juego que requiere de una tarjeta gráfica con aceleración de trazado de rayos para funcionar, y uno de los grandes abanderados de dicha tecnología. Sin DLSS 2 tenemos una media de 35 FPS, y con solo activar el DLSS 2 en modo calidad el rendimiento sube a 56 FPS. A ese nivel, la experiencia ya es buena, pero podemos llegar hasta los 77 FPS con el DLSS 2 en modo rendimiento.

La GeForce RTX 4050 Mobile me ha sorprendido para bien, y debo reconocer que ha superado mis expectativas, ya que es una tarjeta gráfica realmente capaz en 1080p incluso con calidades máximas, y gracias al DLSS 3 puede llegar a niveles de rendimiento que serían impensables en un modelo de la serie XX50 con un TGP de solo 45 vatios.

Los datos de rendimiento hablan por sí solos, pero creo que el mejor ejemplo lo tenemos en Cyberpunk 2077, un juego que puede mover al máximo con una media de 79 FPS activando el DLSS 3 en modo calidad. Impresionante, sin duda, pero hay que destacar que esta tecnología marca un valor tan grande que hace que sea posible moverlo a 37 FPS con path tracing activado, una auténtica locura, ya que ese nivel está fuera de alcance de modelos mucho más tragones y caros.

Temperaturas, autonomía, escalado de frecuencias de la GPU consumo

Pasamos ahora a revisar las temperaturas de trabajo de los componentes clave del equipo, y empezamos por la GPU. El valor mínimo registrado fue realmente bueno, y el máximo se mantuvo en un nivel que podemos considerar como totalmente seguro. No obstante, es cierto que para tratarse de una GeForce RTX 4050 Mobile de 45 vatios esos 77 grados son un resultado un poco elevado.

Estoy convencido de que esto se debe al sistema de refrigeración utilizado, ya que esa solución de un único ventilador que ha montado MSI cumple pero se queda un pelín justo para refrigerar tanto la GPU como la CPU utilizadas en este equipo que, os recuerdo, comparten radiador.

Mirando la temperatura que alcanza el Intel Core i7-12650H nos encontramos con oscilaciones muy marcadas. Esto es algo totalmente normal, y en el fondo no tenemos nada de lo que preocuparnos porque los procesadores Intel Core Gen12 serie H están hechos así, es decir, tienen un modo turbo muy agresivo que escala en función de cada carga de trabajo.

Ese máximo de 100 grados C lo registré de forma puntual en tres momentos concretos, y todos ellos fueron en juegos. En Cinebench R23, ejecutando la prueba multihilo, este procesador registró un pico de 97 grados C, pero poco a poco va ajustando frecuencias en tiempo real para mantener una media de entre 92 y 94 grados C. La media en juegos también superó los 90 grados C. Son valores muy altos, pero seguros.

Por lo que respecta al consumo la GeForce RTX 4050 Mobile se mantiene en unos valores de TGP realmente buenos, siempre dentro de los límites marcados, y como hemos visto es capaz de ofrecer un rendimiento muy bueno, tanto que debo decir que es el mejor modelo de la serie XX50 de NVIDIA que he podido probar en todos estos años.

Terminamos con el escalado de frecuencias de la GPU que, como vemos en la gráfica adjunta, presenta diferencias marcadas entre los valores mínimo y máximo, pero presenta medias bastante estables. Esto se traduce en un rendimiento consistente y en una experiencia de uso muy buena, aunque debemos tener en cuenta que estos valores pueden cambiar notablemente dependiendo de si ejecutamos un juego con o sin trazado de rayos, y también de si activamos o no el DLSS 3.

Por lo que respecta a la autonomía estamos ante un equipo que no destaca especialmente en este sentido, pero es comprensible ya que tampoco se trata de un modelo que priorice la movilidad sobre el rendimiento. Con el brillo de la pantalla al mínimo y la luz del teclado desactivada se ha quedado a las puertas de las 4 horas de autonomía reproduciendo un vídeo 4K en Youtube.

Notas finales: rompiendo esquemas

El MSI Thin GF63 es un portátil que mantiene uno de los diseños más icónicos de la compañía taiwanesa, y que a pesar de situarse dentro de la gama de entrada se atreve a adoptar detalles de calidad que son propios de modelos superiores, como por ejemplo la tapa superior de aluminio con acabado cepillado.

Haciendo un balance general, su diseño está bien resuelto y la calidad de construcción raya a un nivel más que aceptable para la gama en la que se encuadra, pero como ya os he contado tiene cosas mejorables, como la almohadilla táctil, el recorrido por tecla y esa excesiva flexibilidad en la zona interior, especialmente donde vienen la almohadilla y el teclado.

En términos de rendimiento el MSI Thin GF63 me ha sorprendido para bien. En este sentido la «culpable» es esa GeForce RTX 4050 Mobile, que a pesar de estar configurada con un TGP de solo 45 vatios es capaz de mover cualquier juego triple A actual, por exigente que sea, sin ningún tipo de problemas, y gracias al DLSS 3 puede llegar a niveles de fluidez que directamente serían imposibles en una tarjeta gráfica de de este nivel.

Recordad que la serie XX50 siempre se ha caracterizado por ser la gama de entrada al catálogo de tarjetas gráficas de NVIDIA, y que por tanto ver a la GeForce RTX 4050 Mobile mover Cyberpunk 2077 con calidad máxima en 1080p manteniendo 79 FPS nos rompe por completo los esquemas, y para bien. Es la magia del DLSS 3, una tecnología que ha demostrado que es capaz de hacer posible lo imposible.

El MSI Thin GF63 que hemos probado es una opción interesante por 949 euros, aunque en ese rango de precios hay una competencia feroz a día de hoy, y es que podemos encontrar modelos con una GeForce RTX 4060 Mobile por un poco más de dinero. Es cierto que estos suelen venir con un SSD de 512 GB y con un procesador menos potente, pero si nuestro objetivo es jugar son una opción más atractiva por la mejora de rendimiento en juegos que marca esa tarjeta gráfica.