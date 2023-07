El Corsair Xeneon 27QHD 240 OLED es un monitor gaming de gama alta que fue presentado el pasado mes de mayo y que, como su propio nombre indica, prescinde de los clásicos paneles VA e IPS que llevan tanto tiempo dominando el sector. Montar un panel OLED tiene consecuencias muy importantes, tanto en la calidad de imagen en general como en el precio de venta, y también en el cuidado y la vida útil del monitor.

Es evidente que al final la calidad de los componentes afectará al precio de cualquier producto tecnológico, y lo mismo podemos decir de sus materiales, de su calidad de construcción y de su nivel de prestaciones. También está claro que la experiencia estará a otro nivel, y que no tendrá nada que ver con lo que podemos esperar de otras opciones inferiores.

En este caso estamos ante un monitor que es un buen ejemplo de todo lo que os acabo de decir, porque no aspira a ser «uno más con panel OLED». Corsair ha sabido jugar muy bien sus cartas para convertir al Xeneon 27QHD 240 OLED en todo un referente dentro de su gama, y no ha descuidado ninguno de los aspectos que más importan cuando hablamos de monitores.

Sobre todo esto vamos a profundizar en este análisis. Como de costumbre, también repasaremos de forma detallada las especificaciones del Corsair Xeneon 27QHD 240 OLED, veremos qué es lo que lo hace tan especial y hablaremos sobre la calidad de imagen, la nitidez y otras cosas que son clave en un monitor de su gama y su rango de precio. Poneos cómodos, que empezamos.

Especificaciones del Corsair Xeneon 27QHD 240 OLED

Panel de 27 pulgadas de tipo OLED con tecnología META, que utiliza una matriz MLA (Micro Lens Array) con 5.117 microlentes por cada píxel para mejorar el brillo, el color y el ángulo de visión.

Resolución de 2.560 x 1.440 píxeles, reproduce el 100% del espacio de color sRGB y el 98,5% del espacio de color DCI-P3.

Color de 10 bits real y calibración de fábrica con un ΔE<2 garantizado. Formato 16:9.

Tasa de refresco de 240 Hz con Adaptive Sync. Compatible con NVIDIA G-Sync y AMD Free Sync Premium. También soporta VRR en PS5 y Xbox Series X.

Tiempo de respuesta de 0,03ms, desenfoque de movimiento ultra bajo (ULMB) con retardo de entrada inferior a 5 ms.

Deslumbramiento reducido en comparación con los paneles OLED estándar. Diseño antirreflejos con acabado mate.

Puede alcanzar los 1.000 nits de brillo máximo (3% APL HDR) y mantiene una uniformidad típica de luminancia del 70%.

Contraste de 1.500.000:1 y ángulos de visión de 178 grados.

Tecnología de prevención de marcas de quemado en el panel.

Garantía de tres años y cero píxeles muertos.

Joystick de control OSD de 5 direcciones con sensor de proximidad y selección de entrada.

Regulable en altura, giro, inclinación y orientación para conseguir una ergonomía total.

Dos salidas HDMI 2.1, un conector DisplayPort 1.4, puerto USB Type-C a 5 Gbps compatible con DisplayPort y alimentación de hasta 65 vatios, puerto USB Type-C a 5 Gbps ascendente, cuatro conectores USB Type-A a 5 Gbps con conmutador KVM y jack de 3,5 mm para salida de sonido.

Diseño optimizado para gestionar fácilmente el cableado.

Incluye tecnologías para eliminar el parpadeo y para reducir la luz azul. Cuenta con las certificaciones TUV Eye Comfort y EyeSafe.

Peso: 4 kilogramos sin el pie de apoyo, 6,3 kilogramos montado con el pie de apoyo.

Protección contra la degradación del panel y garantía de cero píxeles muertos.

Garantía de tres años.

Precio: 1.149,99 euros, aunque está rebajado a 999,99 euros.

Corsair Xeneon 27QHD 240 OLED: análisis externo y montaje

El Corsair Xeneon 27QHD 240 OLED viene en una caja de cartón que recoge algunas de sus características más importantes, y en su interior encontraremos perfectamente distribuidas todas las partes que dan forma a este monitor. El brazo utiliza un mecanismo de anclaje muy sencillo, y el pie de apoyo se atornilla fácilmente haciendo un poco de fuerza con la mano, así que el proceso de montaje no puede ser más sencillo, y viene con todo el cableado que podemos llegar a necesitar.

Las sensaciones que transmite al tacto el Corsair Xeneon 27QHD 240 OLED son muy buenas. En la zona de la pantalla tenemos un ensamblado perfecto y una solidez estructural a la altura un modelo de esta gama y rango de precio. El pie de apoyo consigue una estabilidad perfecta, y utiliza un diseño mejor ajustado que ocupa menos espacio que el modelo trapezoidal del Corsair XENEON 32UHD144, todo un acierto por parte de Corsair.

En la parte trasera podemos ver todos los conectores disponibles situados en disposición vertical de una manera bastante ordenada. Esta colocación hace que sea mucho más fácil acceder a ellos, y también me gusta más que la que podíamos encontrar en el modelo que os he comentado anteriormente. No tendremos que preocuparnos por la gestión del cableado, ya que el Corsair Xeneon 27QHD 240 OLED tiene un espacio en la parte central del brazo por donde podremos pasar los cables.

En total tenemos dos salidas HDMI 2.1, un conector DisplayPort 1.4, un puerto USB Type-C a 5 Gbps compatible con DisplayPort y alimentación de hasta 65 vatios, un puerto USB Type-C a 5 Gbps ascendente, cuatro conectores USB Type-A a 5 Gbps con conmutador KVM y un jack de 3,5 mm para salida de sonido, donde podremos conectar unos auriculares, por ejemplo.

El patrón de triángulos pequeños que ha utilizado Corsair en la parte trasera de este monitor le da un toque bastante bonito a nivel estético que, en general, casa bastante bien con los matices minimalistas del monitor. Por su parte, la zona donde va montado el panel tiene una terminación ultra delgada que genera un contraste muy llamativo con la zona donde van ubicados los conectores y el sistema de alimentación.

Corsair ha cuidado el diseño y la calidad de construcción del Corsair Xeneon 27QHD 240 OLED, pero este monitor tampoco se queda atrás si hablamos de ergonomía, ya que estamos ante un modelo que se puede regular en todos los sentidos: inclinación (hasta en 22º), orientación (puede girar sobre sí mismo en 90º hasta quedar en vertical), giro (hasta 30º) y altura (hasta 10 cm). Esto quiere decir que podremos adaptarlo a cualquier escritorio, y que siempre disfrutaremos de una experiencia muy cómoda.

Saltando a la parte frontal tenemos un panel de 27 pulgadas con unos bordes de pantalla bastante contenidos, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante un monitor que utiliza un panel OLED y que tiene un acabado ultra delgado que podéis apreciar a la perfección en la imagen que encontraréis justo debajo de estas líneas.

En la esquina inferior derecha se encuentra la interfaz que podremos utilizar para activar el menú OSD de configuración del monitor. Este cuenta con un sensor de proximidad que se activa automáticamente cuando detecta nuestra mano, lo que hace que sea más fácil interactuar con él.

Para navegar por la interfaz del OSD utilizaremos el pequeño joystick que se encuentra situado justo a la izquierda del botón de encendido, que tiene sobre sí el clásico indicador luminoso de estado. A la derecha de este tenemos el botón dedicado de cambio de entrada. Una interfaz sencilla pero perfectamente funcional. No integra altavoces, así que necesitaremos conectarlo a una fuente de sonido externo.

Equipo de pruebas

Procesador Intel Core i9-13900K con 8 núcleos P y 16 núcleos E.

Placa base GIGABYTE Z790 AERO G.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL40.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4090 con 24 GB de memoria gráfica y GeForce RTX 4060 con 8 GB de memoria gráfica.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Configuración y toma de contacto con el Corsair Xeneon 27QHD 240 OLED

Para probar el Corsair Xeneon 27QHD 240 OLED he utilizado el equipo que todos conocéis, y lo he conectado a una potente GeForce RTX 4090, una tarjeta gráfica que nos permitirá sacarle todo el partido a ese panel con resolución de 2.560 x 1.440 píxeles y 240 Hz, y también he utilizado una solución más modesta, la GeForce RTX 4060, para comprobar qué tal se comporta con diferentes modelos. Dado que es un monitor compatible con NVIDIA G-Sync no he tenido ningún problema para activar esta tecnología utilizando el panel de control de NVIDIA.

El proceso es muy sencillo, solo tenéis que entrar en el panel de control de NVIDIA y seguir la ruta «Pantalla > Configurar G-Sync» y marcar las casillas «activar en modo pantalla completa y ventana» y «active la configuración para el modelo de pantalla seleccionada», como podéis ver en la imagen adjunta. Si tenéis una tarjeta gráfica Radeon podréis activar la tecnología FreeSync Premium sin ningún problema. También podemos cambiar la profundidad de salida del color a 10 bits a través del panel de control de NVIDIA, entrado en la sección «Cambiar Resolución».

Por si alguien se ha perdido os recuerdo que las tecnologías NVIDIA G-Sync y AMD FreeSync sincronizan GPU y monitor para conseguir dos grandes claves, acabar con el stuttering y evitar que se produzca el tearing. El primer implica un tartamudeo de la imagen producido por la pérdida de sincronización en la generación de fotogramas, y el segundo genera una ruptura de la imagen representada por líneas horizontales. Esto marca una enorme diferencia en juegos.

Si conectamos una consola Xbox Series X o una PS5 podremos disfrutar también de la tecnología VRR, es decir, de la tasa de refresco variable. Con esta tecnología el monitor sincroniza la tasa de refresco de forma dinámica en función de la tasa de fotogramas por segundo de cada juego, haciendo que no se produzcan problemas de tearing y acabado por completo con el stuttering.

Podemos conectar el Corsair Xeneon 27QHD 240 OLED por HDMI 2.1 o por DisplayPort sin ningún tipo de problema, ya que al tener una resolución de 2.560 x 1.440 píxeles ambos estándares nos permiten alcanzar el ancho de banda requerido para disfrutar de sus 240 Hz.

Para asegurarnos de que todo está correcto podemos echar un vistazo a los ajustes de pantalla en Windows. Es muy sencillo, solo tenemos que seguir la ruta «Sistema > Pantalla > Pantalla Avanzada» y hacemos clic en «Elegir una Frecuencia de Actualización», se abrirá un pequeño desplegable donde podremos seleccionar los 240 Hz. También tendremos que activar el HDR para poder utilizarlo en juegos.

Una vez completados estos pasos podemos personalizar el monitor a través del OSD. El sensor de movimiento integrado en la parte interior da un claro toque de distinción al Corsair Xeneon 27QHD 240 OLED, y navegar con el pequeño joystick situado a la izquierda es muy fácil. La interfaz que ha adoptado Corsar es sencilla e intuitiva, y podemos utilizarla para configurar diferentes ajustes, entre los que podemos destacar:

Modo de imagen, esta función nos permitirá elegir entre diferentes modos de imagen que ya vienen preconfigurados para distintos escenarios.

esta función nos permitirá elegir entre diferentes modos de imagen que ya vienen preconfigurados para distintos escenarios. Brillo, como su propio nombre indica nos da la posibilidad de ajustar el brillo del monitor sin recurrir al OSD.

como su propio nombre indica nos da la posibilidad de ajustar el brillo del monitor sin recurrir al OSD. Contraste, dedicado a los ajustes del contraste de la pantalla.

dedicado a los ajustes del contraste de la pantalla. Nitidez, nos permite ajustar el filtro de realce que mostrará un mayor o menor nivel de nitidez en la pantalla.

nos permite ajustar el filtro de realce que mostrará un mayor o menor nivel de nitidez en la pantalla. Podremos establecer un punto de mira con formas y colores diferentes.

con formas y colores diferentes. Temperatura del color, que incluye diferentes ajustes preconfigurados y nos da la opción de personalizarlo.

que incluye diferentes ajustes preconfigurados y nos da la opción de personalizarlo. Fuente de entrada, para cambiar fácilmente entre diferentes fuentes de entrada si tenemos varias conexiones establecidas.

para cambiar fácilmente entre diferentes fuentes de entrada si tenemos varias conexiones establecidas. Configuración del sistema, donde podremos encontrar diferentes ajustes como la relación de aspecto, el Adaptive Sync entre las más importantes, así como restaurar a valores de fábrica.

donde podremos encontrar diferentes ajustes como la relación de aspecto, el Adaptive Sync entre las más importantes, así como restaurar a valores de fábrica. En la sección imagen podremos ver también si tenemos activado el modo HDR.

Experiencia de uso y análisis técnico

El Corsair Xeneon 27QHD 240 OLED es un monitor que muestra su mejor cara desde el momento en el que lo colocamos encima del escritorio. Su cuidado diseño y su calidad de construcción dejan paso a una ergonomía tan bien planteada que podremos utilizarlo prácticamente de cualquier manera que se nos ocurra, incluso en vertical, y de una manera realmente sencilla.

Esto representa un valor muy importante para aquellos que además de jugar tengan pensado darle un uso más profesional, algo que es perfectamente posible por la calidad de su panel, sus ángulos de visión, que como podéis ver en la galería superior son perfectos en 178 grados, y su excelente representación del color. Y hablando del color, la calibración que este monitor trae de serie es realmente buena incluso en el modo estándar, y sin tocar nada.

Las diferencias que marca el panel OLED también se dejan notar en cuanto empezamos a utilizarlo. Tenemos unos ángulos de visión de 178 grados, una reproducción del color espectacular gracias a su profundidad de 10 bits y esos negros profundos que solo podemos conseguir con un panel de este tipo. En líneas generales el resultado es prácticamente perfecto, y la densidad de píxeles por pulgada es óptima, ya que estamos ante un modelo de 27 pulgadas con resolución 1440p.

El Corsair Xeneon 27QHD 240 OLED viene configurado con una temperatura del color de 8.500K por defecto, 6.500K en modo estándar y 5.000K en modo cálido. Estos valores son totalmente personalizables, y podemos elegir entre siete modos de imagen diferentes que ajustan los valores de brillo, contraste, temperatura del color, saturación, y definición para mejorar la experiencia de visualización, incluyendo un modo para juegos que sube el brillo, equilibra el contraste, eleva un poco el realce para mejorar la definición y emplea el nivel estándar de temperatura del color.

Activando el HDR podemos alcanzar un brillo máximo de 1.000 nits, pero estamos limitados a un APL (Average Picture Level) del 3%. La verdad es que lo único que desentona un poco en el Corsair Xeneon 27QHD 240 OLED es precisamente la gestión automática del nivel de brillo, pero al final es algo comprensible, porque con este monitor Corsair ha querido hacer una gestión muy cuidadosa del mismo para maximizar la vida útil del panel y reducir al máximo el riesgo de que sufra las tan temidas quemaduras que, como sabrán nuestros lectores habituales, acaban dañando de forma permanente el panel.

Para probar este monitor más a fondo he utilizado Cyberpunk 2077 y Resident Evil 4 Remake, dos juegos que son ideales para poder valorar de qué es realmente capaz un monitor OLED. El primero destaca en este sentido porque utiliza una gran cantidad de fuentes de iluminación de diferentes colores intensos y vibrantes, y el segundo porque presenta zonas muy oscuras que contrastan con pequeños puntos que tienen una iluminación muy marcada.

En Resident Evil 4 Remake los negros puros que consigue este panel marcan una diferencia muy grande, la calidad del color es excelente y el modo HDR hace un buen trabajo. En Cyberpunk 2077 este monitor también brilla con luz propia por la riqueza de colores que presenta, y el HDR se desenvuelve muy bien incluso en escenas complejas donde tenemos una gran cantidad de fuentes de luz concurriendo desde diferentes zonas.

Una imagen dice más que mil palabras, y en esta ocasión os dejo dos dentro de Resident Evil 4 Remake. Sin HDR podemos ver que hay problemas en ciertas escenas con zonas muy oscuras, y que se aprecian masas «deformes» con un tono negro excesivo y emborronado, lo que hace que la imagen quede muy mal. Con HDR activado la escena es simplemente perfecta, esa mancha negra de la derecha de la imagen desaparece por completo, y tenemos un contraste excelente entre la zona iluminada por la linterna y la que queda en la oscuridad.

El tiempo de respuesta fue óptimo en todo momento, no tuve el más mínimo problema de latencia ni de ghosting, y en este caso el modo NVIDIA G-Sync compatible funcionó tal y como debe. Tampoco experimenté casos visibles de stuttering ni de tearing, y no noté parpadeos ni fallos de ningún tipo en la imagen, algo que puede ocurrir en ciertos monitores que dicen ser compatibles con dicho modo pero que al final no tienen realmente un buen soporte.

El resultado fue fantástico con ambos títulos, y confirmó que el panel que monta el Corsair Xeneon 27QHD 240 OLED está directamente a otro nivel, tanto en el modo SDR como con el modo HDR activado. No tiene nada que ver con los clásicos paneles VA e IPS que llevamos años viendo en el mundo de los monitores gaming para PC, y todo funcionó de maravilla con la GeForce RTX 4060 y la GeForce RTX 4090.

Notas finales

El Corsair Xeneon 27QHD 240 OLED es uno de los mejores monitores que he tenido la suerte de probar. Su densidad de píxeles por pulgada es buena, tiene una excelente profundidad del color, una buena calibración de casa y ofrece imágenes con colores ricos y vibrantes sin incurrir en un exceso de saturación que pueda quedar demasiado artificiosa, algo que suele ser un problema común en muchos paneles OLED.

La cobertura del color que ofrece el Corsair Xeneon 27QHD 240 OLED lo convierten en una opción excelente para unificar trabajo y ocio bajo un único monitor, y sus funciones automatizadas de protección son toda una garantía para asegurar una larga vida útil del panel. Y hablando de garantía, que Corsair nos ofrezca tres años bajo el lema cero píxeles muertos dice mucho del excelente trabajo que ha hecho la compañía con este monitor.

Su calidad de construcción y su ergonomía también son dos valores importantes. El hecho de que podamos regularlo de todas las maneras posibles, y de que podamos utilizarlo incluso en vertical, es algo que le confiere una enorme versatilidad. Lo mismo podemos decir de su amplio abanico de salidas y conectores, y también de las numerosas opciones de configuración que ofrece.

En juegos ofrece una experiencia perfecta, y cuenta con todo lo que necesitamos para disfrutar de nuestros títulos favoritos de la mejor manera posible, con negros profundos y colores vibrantes. El Corsair Xeneon 27QHD 240 OLED nos permitirá, además, olvidarnos para siempre del stuttering y del tearing, gracias a su compatibilidad con NVIDIA G-Sync y AMD FreeSync Premium, podremos sacar el máximo partido a una consola PS5 y Xbox Series X activando el VRR y contaremos con HDR, una tecnología que, como hemos visto, marca una gran diferencia en juegos.

No hay duda de que tiene un precio elevado, pero lo compensa ofreciendo un nivel de prestaciones acorde al rango de precios donde se encuadra, y esto le confiere un valor muy bueno en líneas generales. Si buscas un monitor OLED para gaming el Corsair Xeneon 27QHD 240 OLED debería estar en tu lista de candidatos.