Renault Arkana, empeño

Los recuerdos no se censuran Leon (Ninotchka, 1939)

Ángel rebuscaba en la nevera con desesperación a la caza de algo que le sacara del apuro. Samuel apareció por la puerta de la cocina mordisqueando un trozo de queso y se apoyó en los fogones. «¿Qué haces?» Le preguntó despreocupadamente. «¿Que qué hago?» Ángel se revolvió como una fiera dejando abierta la nevera que desprendía tímidas oleadas de fresco que le erizaron el pelo de la nuca. Aunque quizás no por el frío. «Pues intentar salvar la cena para atender a tu invitado sorpresa. Que a quién se le ocurre hijo…» Samuel le miró con una calma que siempre sacaba de quicio a Ángel y le dijo sin dejar de masticar el queso. «Yo no le he invitado. Pensé que le habías invitado tú.» Samuel interrumpió la búsqueda por las entrañas del frigo y sujetó la puerta con la mano izquierda para cerrarla lentamente y darse la vuelta teatralmente. «A ver, ¿ni siquiera te acuerdas de haberle invitado? ¿Pero tú le has visto? Ese es uno de tus amigotes del gimnasio.» Samuel hizo ademán de mirar hacia el salón, como si quisiera comprobar algo. Allí les esperaba, sentado en el borde del sofá amarillo un tipo fornido que estaba ojeando los libros de arquitectura que siempre dejaba Ángel sobre la mesa de centro para que pareciera una casa intelectual y llena de diseño.

«A ese no le he visto yo nunca.» Dijo Samuel con calma persistente en su mordisqueo. «Además» añadió con parsimonia «hace meses que no voy al gimnasio. ¿No te habías dado cuenta?» Ángel bajó la mirada hasta el prominente vientre de Samuel. «Un poco sí, la verdad.» Dijo con voz de resignación. «No te cuidas. No haces nada por mi.» prosiguió Ángel con voz dramática mientras abría los estantes para continuar con la búsqueda de algo que ofrecer al invitado. «Y tú no me haces caso. Ye dije que el gimnasio no era para mi. Y hace meses que te he dicho que he dejado de ir. Pero no me escuchas.» Sentenció Samuel encogiéndose de hombros. Ángel ya solamente rebuscaba por los nervios. Entonces una lata de fabada cayó al suelo (fabada, qué horror, pero ¿quién ha comprado eso? Pensó Ángel sin darse cuenta mientras la lata se desplomaba sobre los azulejos rojos y negros del suelo de la cocina). Justo en el momento que la fabada impactaba en el suelo con estrépito Ángel gritó con voz muy aguda «¿Qué yo no te escucho?» Entonces el invitado apareció por la puerta. Un breve instante de silencio mientras Ángel se recomponía respirando afanosamente. «Perdonadme.» Dijo el desconocido. «Me he equivocado de dirección. Me acaban de enviar la correcta.» Añadió sonriendo avergonzado y agitando el móvil con la mano derecha. Sin decir palabra se fue hacia la puerta. La abrió pero antes de salir titubeó un instante, se giró y dijo «hacéis buena pareja» y se marchó.

La batalla de los SUV electrificados está de total actualidad ya que combina la carrocería más popular con una mecánica en plena transición hacia la electrificación completa. El fabricante francés Renault tiene sobre la mesa su propia apuesta en este sentido con distintos modelos entre los que el Arkana compite en la franja de modelos de tamaño medio. En la gama de motores disponible para este Arkana encontramos distintos acercamientos a la mecánica híbrida, una maniobra curiosa que presenta desafíos tecnológicos y de producción no indiferentes.

Modelo analizado Renault Arkana Motor y acabado E-TECH engineered fast track full hybrid 145 CV Potencia 145 CV Velocidad máxima 172 Kmh Aceleración o-100 10,8 s Largo/ancho/alto 4568/1821/1576 mm Potencia máxima RPM 145 CV (94 CV gasolina, 49 CV eléctrico 1, 20 CV eléctrico 2) Par máximo Nm/RPM 205 Nm Caja de cambios Automático Web https://www.renault.es/ Precio 36.112 euros

El Renault Arkana que hemos probado pertenece a la generación de modelos justo antes de un ligero retoque estético pero que dispone de las mismas características que los nuevos llegados. Se trata de un modelo que se basa en la plataforma del Renault Clio pero que la aprovecha en todas sus cotas hasta estirarse a los 4,57 metros de longitud y crecer en altura por encima del metro ochenta para obtener una habitabilidad y espacio interior de carga mayores que el modelo de turismo mencionado.

Líneas deportivas

En general las líneas de diseño de este Arkana son dinámicas y con tintes deportivos con cierto regusto a modernidad al que suelen tender los ingenieros de Renault. En la parte delantera, que ha sido retocada precisamente hace muy poco, encontramos un capó con mucha personalidad con relieves sobre el mismo que recorren la carrocería hasta la parte frontal en la que lucen dos grupos ópticos alargados y una parrilla en forma de trapecio en cuyo centro luce el rombo símbolo de la marca, en este caso (con este acabado) en color negro así como los cromados.

En la parte inferior de esta delantera sobresale un paragolpes en el que se ha integrado una gran entrada de aire con elementos en forma de rombo atravesada de forma sinuosa por una moldura en color plateado que forma una especie de bigote muy original que en el centro se coloca bajo la matrícula. Este elemento rompe la estética de esta parte inferior del frontal que queda rematado aún más abajo por un corto spoiler o faldón que constituye uno de los toques deportivos que mencionábamos.

Aerodinámico

El lateral del Arkana transmite aún más esa intención de dotar de cierto espíritu deportivo a la línea de este modelo. La parte superior traza una silueta aerodinámica que desciende suavemente hasta la zona trasera del coche y la carrocería muestra unos relieves pronunciados tanto justo por debajo de la línea de las ventanillas como en la partecentral de las puertas que muestran en su parte inferior unas amplias molduras de plástico negro que encuentran continuidad en la línea de los guardabarros.

Unas espectaculares llantas de 18 pulgadas con diseño deportivo contribuyen a ese aspecto dinámico que ha querido Renault para el Arkana. Los cristales tintados se han utilizado para las ventanillas traseras y el cristal triangular que remata el lateral para completar este lateral. A diferencia de otros SUV que completan en la parte de atrás un diseño que cae más en vertical, en el Arkana la parte trasera se asemeja más a la de un turismo alargándose más de lo habitual.

En la parte de arriba la luna trasera está inclinada y temrina en un spoiler que sobresale bastante y bajo el cual se han colocado los grupos ópticos divididos en dos entre el portón del maletero y el lateral de la carrocería. Las ópticas se juntan con unas molduras transparentes que se estrechan hasta la parte central en la que se coloca el logotipo de Renault. Más abajo un parachoques ancho queda interrumpido en la parte inferior por unas molduras de plástico y el remate del paragolpes en el que se integran los escapes cromados.

Confort interior

El Interior del Arkana mantiene esa voluntad por transmitir deportividad y modernidad, aunque prima más lo segundo en este caso. Lo primero que llaman la atención son las dos pantallas para el sistema de información y entretenimiento y para los indicadores tras el volante. En el primer caso y como es habitual en Renault se trata de una pantalla dispuesta verticalmente de 9,3 , aunque parece de mayor tamaño por el gran marco, que sobresale del salpicadero en la parte central.

Es un sistema que muestra información en la parte superior mientras que la franja inferior se reserva para los botones táctiles virtuales que permiten acceder a distintas funciones como al encendido y apagado, acceso al menú principal, control de volumen y otros. La pantalla es de buena calidad aunque la resolución es mejorable, como en otros modelos de la marca francesa que hemos podido probar, con buena respuesta táctil. Para completar el control de las funciones debajo de la pantalla hay una fila de botones físicos y, más importante, más abajo diales para el control del sistema de climatización sin necesidad de acceder al menú correspondiente.

Esta fila de botones y diales añade mucha comodidad y facilidad de control a diversas funciones que utilizamos más a menudo y es una ventaja con respecto a otras soluciones adoptadas por otros fabricantes. En lo que respecta a la pantalla que muestra los indicadores tradicionales, en el caso del Arkana es de 10 pulgadas y nos ha parecido incluso de mejor calidad que la del sistema multimedia con una muy buena visibilidad y la capacidad de configurar distintas modalidades de visualización.

Los acabados de este Arkana, el tope de los acabados con denominación E-TECH engineered, están muy cuidados con volante de cuero sintético calefactado, tapicería también en cuero sintético con asientos de regulación eléctrica y terminaciones en plásticos blandos y molduras imitación fibra de carbono. En general hay suficientes espacios de almacenamiento y todos muy a mano, con un lugar para el teléfono móvil por debajo del salpicadero con conectividad USB y carga inalámbrica, aunque quizás un poco justo de tamaño.

Buenos asientos

Los asientos delanteros son cómodos y aunque tienen buena sujección lateral no tanto como unos de diseño más deportivo. En la parte trasera el acceso a las plazas es mejor de lo esperado por la inclinación de la carrocería y no es necesario agacharse ya que el descenso de la misma se produce algo más atrás. Hay espacio para dos adultos con una buena altura en vertical que es algo menos cuando apoyamos la cabeza, precisamente por la mencionada inclinación de la cerrocería. El espacio para las piernas no es muy amplio pero suficiente para personas de estatura media.

En la parte de atrás en el túnel central hay una doble salida de ventilación y conexiones USB para la carga de dispositivos. En la parte de atrás de los respaldos de los asientos delanteros encontramos unas redes para guardar objetos, sin embargo en las puertas no hay huecos para ello por lo que en la parte trasera hay cierta escasez de almacenaje. En la plaza central se encuentra un reposabrazos que podemos extraer y que se coloca a media altura en el centro de las dos plazas.

Buen maletero

El maletero es alto y bastante grande, tiene una capacidad de 480 litros, 33 menos que la otra motorización disponible por la colocación de las baterías. Es un espacio de formas regulares que puede aprovecharse muy bien. Es estrecho con respecto a otros maleteros por los pasos de rueda pero la bandeja está más alta que en otros SUV similares. Como es habitual es posible ampliar la capacidad abatiendo los asientos para alcanzar una capacidad máxima de 1.263 litros. Los asientos tienen que abatirse desde el habitáculo.

Para la prueba dinámica del Arkana tomamos en consideración las características de su motorización. En este caso se trata de un modelo Full Hybrid que dispone de un motor de gasolina de 1.6 litros capaz de rendir 94 caballos y otros dos eléctricos de 49 caballos y 20 caballos para proporcionar una potencia total de 145 caballos. La batería que utilizan ambos motores elécticos es de 1,2 kWh y es la responsable del menor volumen de carga ya que se encuentra en el maletero.

Muy urbano

En ciudad esta configuración híbrida del propulsor del Renault Arkana se encuentra a sus anchas, proporcionando una buena suavidad de marcha y un nivel de ruido bastante controlado (gracias también a la buena insonorización). Es ágil en aceleraciones y se mueve con soltura en el tráfico gracias a una respuesta rápida del acelerador gracias también al cambio que aún no siendo ideal contribuye a la suavidad de marcha que hemos comentado.

En carretera la escasa capacidad de la batería juega en contra y aunque el coche acelera con decisión no puede hacerlo de forma continuada o durante mucho tiempo. Esto hace que cuando la batería está descargada el coche no acelera con tanta decisión y el cambio obliga al motor a subir de revoluciones y por lo tanto influye en el confort acústico además de en las prestaciones. En autopista y si no necesitamos acelerar de forma continuada podemos mantener unas buenas velocidades de crucero y los viajes también son muy confortables.

En lo que respecta al manejo del coche hemos notado que las reacciones en carreteras viradas son algo perezosas con respecto a otros modelos similares por lo que la respuesta es menos directa y deportiva que otros SUV con aspiraciones deportivas. No tiene titubeos en la trayectoria y es noble en las correcciones, pero se le nota algo torpe cuando enlazamos curvas de un lado al otro. Es evidente que es un coche pensado más para ciudad y rutas en autopista.

Conclusiones

El Ranault Arkana es un coche que atrae estéticamente y que propone unas soluciones técnicas interesantes en lo que respecta a la propulsión, pero que hay que tener en cuenta que están orientadas a un uso muy concreto del coche. Es un modelo con etiqueta ECO que se desenvuelve muy bien en ciudad, con unos acabados y confort dignos de destacar cuando nos limitamos a recorridos urbanos o si nuestros viajes van a transcurrir principalmente en autopista.

En carretera y en trayectos virados o cuando necesitamos acelerar de forma continuada la pequeña batería hace que el sistema híbrido pierda rendimiento con el tiempo y eso es algo a tener en cuenta. Le penalizan no solamente la batería sino el peso de la misma que supone una desventaja con respecto a otros sistemas de propulsión que no se compensan con la potencia disponible. Por lo demás es un coche cómodo que tiene muchas virtudes que hay que saber explorar.