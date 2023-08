Vivaldi 6.2 mejora su interfaz y reduce el consumo de memoria para impulsar el rendimiento

La verdad es que se ha hecho un poco de rogar, pero Vivaldi 6.2 por fin está aquí. Esta nueva actualización del conocido navegador web sucede a la versión 6.1 y trae mejoras importantes centradas en el rendimiento que lo convierten en una opción más competitiva, y que sin duda os van a gustar. Ya está disponible para descarga y es compatible con Windows, macOS, Linux y .

Una de las mejoras más importantes que trae Vivaldi 6.2 a nivel de rendimiento es la velocidad de apertura y la respuesta en general del navegador. Por ejemplo, cuando abrimos nuevas ventanas el tiempo de ejecución se ha reducido en un 37%, lo que quiere decir que el rendimiento ha mejorado en la misma proporción si comparamos con la versión anterior. Si hacemos la comparativa con una versión del navegador de 2018 la mejora es del 64%.

Vivaldi 6.1 ha conseguido esa enorme mejora de rendimiento gracias a un cambio en el sistema de renderizado de ventanas, que ahora utiliza una versión mejorada de Portal Windows, un derivado del popular JavaScript Framework conocido como «React». En resumen, gracias a este cambio ha sido posible reducir el consumo de memoria y el uso de CPU, así como la refactorización de código.

Otro cambio importante lo tenemos en la interfaz de usuario, que ahora permite una experiencia mucho más ágil. La lista de novedades es bastante extensa, e incluye también mejoras en las sugerencias en los campos de direcciones, geolocalización nativa en MacOS, la posibilidad de borrar todo el historial con un simple clic, la opción de seguir a youtubers sin necesidad de tener una cuenta de Google y dos cambios importantes en Vivaldi Mail 1.7, los nuevos filtros y el método de autenticación OAuth.

Como dije al principio, Vivaldi 6.2 ya se puede descargar de la web oficial de Vivaldi, y pronto estará disponible para dispositivos basados en iOS. Si queréis echar un vistazo a la lista completa de cambios para tener una visión más precisa de todo lo que ofrece esta nueva versión de dicho navegador solo tenéis que hacer clic en este enlace.

Según los últimos datos de cuota de mercado Vivaldi no es uno de los navegadores más populares, pero esto no quiere decir que no sea una opción a tener en cuenta, de hecho es más bien todo lo contrario, ya que ofrece un valor muy competitivo tanto a nivel de funciones como de rendimiento, de seguridad y también de privacidad. Cuenta, además, con una gran cantidad de opciones de personalización.