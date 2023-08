Google presentará los Pixel 8 el 4 de octubre

Google ha programado un evento de lanzamiento de hardware para el 4 de octubre donde se espera que presente oficialmente los nuevos smartphones Pixel 8 y seguramente otros dispositivos como la segunda generación del reloj inteligente, Pixel Watch.

Como el año pasado, el evento «Made by Google» se celebrará en Nueva York con un discurso de apertura a las 10 a.m ET y se transmitirá en directo y on-line en su canal de YouTube y en el sitio web de la Google Store. Decir que el anuncio se produce 24 horas después de que Apple mandara sus invitaciones para el evento donde presentará los iPhone series 15.

Pixel 8

Google habla de «renovación del portfolio de dispositivo Pixel» en la misma invitación al evento, confirmando que la nueva generación de móviles será la estrella del evento. Si nos sigues habitualmente conocerás sobradamente lo que esperamos de ellos porque las filtraciones han sido abundantes. Ayer mismo a Google se le ‘escapó’ en su página web una imagen real del teléfono que estuvo publicada brevemente en su página web:

Los Pixel 8 se comercializarían en al menos dos versiones, estándar y Pro, ambas con pantallas Super AMOLED de 6,2 y 6,7 pulgadas de diagonal. Los paneles serán ampliamente mejorados, en resolución nativa, en frecuencia de refresco y en su brillo máximo.

Las cámaras también han sido mejoradas, especialmente las del modelo Pro, con una principal que montará el Samsung GN2, un ultra gran angular Sony IMX787 de 64 megapíxeles capaz de proporcionar un nivel de zoom de 0,49x y un teleobjetivo ISOCELL GM5 de 48 MPX con un zoom óptico de cinco aumentos. En el conjunto también encontraremos un sensor ToF y otro de infrarrojos Melexis MLX90632.

En cuanto a su motor principal, Google lo actualizará con el Tensor G3, la nueva versión de su SoC de diseño propio que como mayor novedad contaría con una GPU AMD Radeon personalizada.

Todas estas mejoras en hardware se traducirán en un aumento de precio frente a los Pixel 7. No se sabe cuánto, pero dalo por seguro. Los móviles de Google, como sucede cada año, serán los primeros en instalar de serie el próximo sistema operativo Android 14.

Pixel Watch 2

El segundo de los dispositivos será la segunda generación del reloj inteligente que muchos consideran el más bonito del mercado. También filtrado masivamente tras aparecer en el catálogo del Play Console de Google y en el listado de dispositivos certificados del regulador FCC, seguirá el mismo diseño que el original.

Su pantalla será una AMOLED circular de 1,2 pulgadas con una resolución de 383 x 384 píxeles y una densidad de 320 ppi. Rumores anteriores dicen que Google ha optado por instalar una pantalla de Samsung, todo una garantía en este tipo de componentes.

Según los datos de Play Console, su motor será un Qualcomm Snapdragon W5, una actualización interesante y que debe mejorar el Exynos 9110 del Pixel Watch. Al igual que el original, tendrá 2 GB de RAM. El Pixel Watch 2 tendrá una batería de 306 mAh, un ligero aumento respecto a los 294 mAh del original. Google ofrecerá versiones con Wi-Fi y banda ancha LTE, y tendrá cuatro opciones de correa diferentes.

En el apartado del software, el reloj llegará con Wear OS 4 basado en Android 13. Será el segundo del mercado con la última versión después del Watch6 de Samsung. En cuanto a precios, se espera que Google mantenga los 349 dólares del original.