Cierra Mimimi Games, una triste muerte por éxito

Hay estudios de desarrollo de videojuegos, como Mimimi Games, que por su regularidad (en el mejor de los sentidos), tendemos a dar por segura su continuidad. Por contra, otros estudios sobreviven contra viento y marea, aún cuando parecen acreedores permanentes de una liquidación por cierre. Y, sin embargo, la realidad actúa en muchas ocasiones de manera contraria al sentido común haciendo que se inviertan los términos que acabo de comentar. Mimimi Games es un claro ejemplo de ello, aunque en realidad sí que existan razones de peso.

Pero empecemos por el principio. Este pequeño pero exitoso estudio acaba de publicar, hace apenas dos semanas, Shadow Gambit: The Cursed Crew, uno de los títulos que reseñamos en la lista de lanzamientos de agosto y que, en este tiempo, ha cosechado muy buenas notas en Steam, al punto de que el rating de SteamDB arroja un excelente 89,92%, una cifra difícil de conseguir, y que acredita el buen trabajo que hay tras el título. Pero eso no queda ahí, repasemos en un momento todos los juegos desarrollados por Mimimi Games, ordenados cronológicamente, y sus notas:

The Last Tinker™: City of Colors : Steam – Mayormente positivas / SteamDB – 77,03%

: Steam – Mayormente positivas / SteamDB – 77,03% Shadow Tactics: Blades of the Shogun : Steam – Extremadamente positivas / SteamDB – 94,18%

: Steam – Extremadamente positivas / SteamDB – 94,18% Desperados III : Steam – Extremadamente positivas / SteamDB – 93,99%

: Steam – Extremadamente positivas / SteamDB – 93,99% Shadow Tactics: Aiko’s Choice : Steam – Muy positivas / SteamDB – 89,51%

: Steam – Muy positivas / SteamDB – 89,51% Shadow Gambit: The Cursed Crew: Steam – Muy positivas / SteamDB – 89,92%

Sus números son, sencillamente, espectaculares, y apuesto a que cualquier estudio, ya sea una pequeña compañía indie o una formada por cientos de desarrolladores, firmaría encantado un currículum como éste. Y por eso resulta tan sorprendente en primera instancia, saber que han decidido echar el cierre. Sorprendente y triste, en realidad.

La sorpresa se mitiga, no obstante, al leer el comunicado oficial, en el que se explica que Mimimi Games cierra por el agotamiento físico y mental de sus principales responsables. Confirman, de este modo, que Shadow Gambit: The Cursed Crew ha sido el último juego firmado por el estudio, y que en los próximos meses irán reduciendo su plantilla hasta el cierre del estudio. No obstante, antes de ello afirman que publicarán un parche para su lanzamiento más reciente, y que también tienen prevista una ampliación para el mismo que llegará a finales de este año.

Shadow Gambit: The Cursed Crew ha sido, sin duda, el más complicado de los proyectos acometidos por Mimimi Games, y es que es el primero que ha sido autoeditado por la compañía, que en otras ocasiones ha tenido socios como THQ Games y Daedalic (que, casualmente, también ha anunciado recientemente el cierre de su estudio de desarrollo, si bien en su caso ha sido por razones muy distintas). Parece, por lo tanto, que este último tour de force ha sido la gota que ha colmado el vaso.

«Hacer estos juegos fue asombroso y extremadamente agotador al mismo tiempo. Alcanzar el nivel de calidad por el que Mimimi se esfuerza es difícil y requiere concentración y dedicación. También tenemos que reconocer que nuestros costos de producción futuros están creciendo más rápido que los ingresos potenciales de nuestro género. La creciente presión financiera y el nivel de riesgo se volvieron insostenibles. Además, cada vez que nuestros juegos se acercaban al lanzamiento y finalmente eran divertidos de jugar, comenzaba una nueva lucha por la financiación de los siguientes proyectos, lo que hacía de este un ciclo continuo.

[…]

Al mismo tiempo, dedicar la última década y media de nuestras vidas a trabajar en juegos cada vez más ambiciosos nos costó un alto precio personal a nosotros y a nuestras familias. Después del lanzamiento de Shadow Gambit, decidimos que era el momento adecuado para priorizar nuestro bienestar y frenar en lugar de inscribirnos en otro ciclo de producción de varios años.»

Así, como decía al principio, las razones en realidad son perfectamente comprensibles, pero eso no mitiga, desgraciadamente, la pena que supone la pérdida de un estudio como Mimimi Games, que ha mostrado tanto cariño en todo lo que ha hecho. Esperemos, eso sí, que sus hasta ahora responsables, puedan sino recuperar lo que afirman haber perdido, si al menos disfrutar de esos aspectos de la vida que, hasta ahora, eran totalmente inaccesibles para ellos. Desde luego, solo cabe desearles lo mejor.