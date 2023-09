Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix… Y, como ves, a falta de grandes lanzamientos, tiramos de repesca de estrenos de cine no muy recientes, pero sí notables; y nunca mejor dicho lo de repesca, que La sirenita no deja de ser un medio pez.. ¿no?

Disney+

No, no solo de La sirenita tiene que pasar el subscriptor de Disney+ esta semana, y es que alguna cosa más hay, a parte del pescado. La continuación de Justified, por ejemplo, o la secuela de Amigos pasajeros.

La sirenita es el elemento destacado de la jornada porque no había nada más destacado, valga la redundancia y vaya por delante. Como sabrás, se trata del remake en «acción real» del clásico animado de Disney y, como seguramente también sabrás, no llegó a los cines exento de polémica. En concreto, la película se estrenó a finales de mayo y hace ahora lo propio en Disney+, donde se está usando como gancho para incrementar las suscripciones (por si te interesa, se acaba de lanzar una oferta del 75% de descuento durante tres meses) y que ayude a recuperar algo de la inversión realizada.

Es curioso el dato, porque hablamos de una de las películas más taquilleras del año, pero que tras recaudar en salas unos 569 millones de dólares, no llega a cubrir lo puesto: 250 millones de presupuesto, a los que se suman otros 140 millones de dólares adicionales gastados en publicidad. De los remake ‘Live Action’ de Disney que han pasado por cines durante los últimos años, solo Mulán, estrenada en el verano de la pandemia, lo ha hecho peor (Cruella no es un remake). Se esperaba que La sirenita cumpliese por encima de los mil millones, como hicieron antes El rey león, La bella y la bestia o Aladdín, pero no ha podido ser.

¿Cuál ha sido el motivo del fracaso? Se entiende que, principalmente, la mencionada polémica: desde poner a una actriz negra a otros retoques muy de estos tiempos de estupidez supina en los que Disney se ha embarcado sin honestidad ni miramientos, por más que las pérdidas millonarias parezcan advertir del descaro del movimiento; aunque también es cierto que la crítica -la más o menos seria, no los hooligans de los extremos- no ha acompañado del todo. Dicho lo cual, si juzgar un libro por su portada nunca fue un comportamiento inteligente, hacerlo con una película en base al ruido tampoco lo es.

Así que vete La sirenita si te apetece o tienes dudas de cómo ha salido la jugada porque, seamos sinceros, a tenor de la basura que genera Disney de unos años a esta parte, y quien dice Disney dice Lucasfilm y Marvel Studios, si La sirenita ha salido mal las posibilidades de que se deba al color de la piel de su protagonista son prácticamente nulas… y casi mejor un remake de algo con sustancia, que algo supuestamente nuevo que no deja de ser un insufrible refrito más. De hecho, la nueva Ariel es lo más remarcable de la película, según apuntan la mayoría de las críticas.

Más contenidos exclusivos:

Amigos pasajeros 2 . «Los recién casados Marcus y Emily invitan a los padres primerizos Ron y Kyla a sus vacaciones en un resort donde Marcus tiene una reunión empresarial con un posible cliente. Pero cuando el padre exconvicto de Kyla aparece por sorpresa, la cosa se pone salvaje.»

. «Los recién casados Marcus y Emily invitan a los padres primerizos Ron y Kyla a sus vacaciones en un resort donde Marcus tiene una reunión empresarial con un posible cliente. Pero cuando el padre exconvicto de Kyla aparece por sorpresa, la cosa se pone salvaje.» Justified: City Primeval (T1). «Tras abandonar Kentucky, Raylan Givens compagina su trabajo como agente judicial con sus labores de padre a tiempo parcial. Un encuentro fortuito lo llevará a Detroit, donde se enfrentará a un violento sociópata y a su formidable abogada.»

(T1). «Tras abandonar Kentucky, Raylan Givens compagina su trabajo como agente judicial con sus labores de padre a tiempo parcial. Un encuentro fortuito lo llevará a Detroit, donde se enfrentará a un violento sociópata y a su formidable abogada.» Moving (T1). «En esta serie de acción sobrenatural, unos adolescentes que viven escondiendo sus superpoderes, junto con sus padres que guardan secretos dolorosos de su pasado, se enfrentan juntos a grandes peligros.»

(T1). «En esta serie de acción sobrenatural, unos adolescentes que viven escondiendo sus superpoderes, junto con sus padres que guardan secretos dolorosos de su pasado, se enfrentan juntos a grandes peligros.» Yo soy Groot (T1). «La traviesa ramita vuelve a las andadas en la segunda temporada de «Yo soy Groot». En esta ocasión, Bebé Groot se dedica a explorar el universo y más allá a bordo de las naves de los Guardianes, y se encuentra cara a cara o nariz a nariz con seres y lugares nuevos y pintorescos.»

Entra en catálogo:

Good Trouble (T5)

La comunidad

Techo y comida

Entra en catálogo:

Prisioneros

Netflix

Visto para sentencia lo que trae Disney+ pasamos a Netflix, cuya oferta de exclusividades es tan ingente como insulsa, con sus excepciones. Quizás algunas de ellas sean la miniserie española El cuerpo en llamas, adaptación del truculento caso de la Guardia Urbana, cuyo documental también estrena la plataforma esta misma semana (Las cintas de Rosa Peral). Pero como me produce bastante rechazo el continuo rascar en las basura de Netflix con este tipo de historias, te recomiendo en cambio…

Y es que aun sin haber visto aún GAMERA: Renacimiento, me gustó tanto la trilogía de Godzilla de Netflix que hay que darle la oportunidad… y que quienes ya lo han hecho, otorgan. La animación no parece haber alcanzado el mismo nivel de exquisitez, pero… siguen siendo monstruos gigantes destruyendo el mundo. Si de regodearse en la miseris se trata, mejor así.

Más contenidos exclusivos:

¡A su servicio! (T1). «Cuando lo nombran jefe de policía en una nueva comisaría, el tímido Suzano tiene que demostrar su valía a su intrépido equipo.»

(T1). «Cuando lo nombran jefe de policía en una nueva comisaría, el tímido Suzano tiene que demostrar su valía a su intrépido equipo.» El cuerpo en llamas (T1). «Cuando el cadáver de un policía aparece calcinado en su coche, todas las miradas apuntan a dos agentes: su novia y el amante de esta. Inspirada en el caso de Rosa Peral.»

(T1). «Cuando el cadáver de un policía aparece calcinado en su coche, todas las miradas apuntan a dos agentes: su novia y el amante de esta. Inspirada en el caso de Rosa Peral.» Infamia (T1). «Una chica de 17 años vive atrapada entre sus raíces romaníes y la presión de sus amigos. Ella aspira a ser una artista de hip-hop mal que les pese a sus estrictos padres.»

(T1). «Una chica de 17 años vive atrapada entre sus raíces romaníes y la presión de sus amigos. Ella aspira a ser una artista de hip-hop mal que les pese a sus estrictos padres.» Kung Fu Panda: El caballero del Dragón (T3). «Acompañado de una guerrera inglesa muy refinada, el legendario Po recorre el planeta para recuperar armas mágicas, lavar su nombre y… ¡salvar el mundo!»

(T3). «Acompañado de una guerrera inglesa muy refinada, el legendario Po recorre el planeta para recuperar armas mágicas, lavar su nombre y… ¡salvar el mundo!» La casa Tahir (T1). «Una familia de empresarios aficionados debe colaborar para convertir su ruinosa pescadería en un negocio próspero, pero expandirse no es fácil.»

(T1). «Una familia de empresarios aficionados debe colaborar para convertir su ruinosa pescadería en un negocio próspero, pero expandirse no es fácil.» La mar de posibilidades . «Atrapados en una isla durante su luna de miel por culpa de una tormenta, una pareja de músicos debe hacer frente a verdades dolorosas que podrían destrozar su matrimonio.»

. «Atrapados en una isla durante su luna de miel por culpa de una tormenta, una pareja de músicos debe hacer frente a verdades dolorosas que podrían destrozar su matrimonio.» Las cintas de Rosa Peral . «Esta película documental ofrece la primera entrevista otorgada en prisión por Rosa Peral desde que fue condenada por asesinar a su novio con ayuda de un examante.»

. «Esta película documental ofrece la primera entrevista otorgada en prisión por Rosa Peral desde que fue condenada por asesinar a su novio con ayuda de un examante.» Los archivos secretos de los Boy Scouts de EE. UU. «Supervivientes, denunciantes y expertos relatan los casos de abusos sexuales dentro de los Boy Scouts de América encubiertos durante décadas… y su desgarrador impacto.»

«Supervivientes, denunciantes y expertos relatan los casos de abusos sexuales dentro de los Boy Scouts de América encubiertos durante décadas… y su desgarrador impacto.» Mi dulce niña (T1). «Cuando una mujer secuestrada logra escapar, los investigadores se enfrentan a la siniestra explicación de una desaparición sin resolver desde hace 13 años.»

(T1). «Cuando una mujer secuestrada logra escapar, los investigadores se enfrentan a la siniestra explicación de una desaparición sin resolver desde hace 13 años.» Misiones de espionaje (T1). «Agentes de servicios de inteligencia como el MI6 o la CIA hablan sobre su implicación en operaciones de espionaje, episodios de la Guerra Fría y golpes de Estado.»

(T1). «Agentes de servicios de inteligencia como el MI6 o la CIA hablan sobre su implicación en operaciones de espionaje, episodios de la Guerra Fría y golpes de Estado.» Orange: El condado de oro (T2). «El Oppenheim Group llega al Condado de Orange, en donde un nuevo equipo de agentes enseña lujosas propiedades frente al mar y las fuertes personalidades causan estragos.»

(T2). «El Oppenheim Group llega al Condado de Orange, en donde un nuevo equipo de agentes enseña lujosas propiedades frente al mar y las fuertes personalidades causan estragos.» Pandilleros de Oslo (T1). «Un joven policía revisita su propio pasado delictivo cuando una investigación lo lleva hasta su mejor amigo de la infancia, que es ahora el despiadado líder de una banda.»

(T1). «Un joven policía revisita su propio pasado delictivo cuando una investigación lo lleva hasta su mejor amigo de la infancia, que es ahora el despiadado líder de una banda.» Predadores (T1). «Esta docuserie retrata la vida a través de los ojos de los guepardos, los osos polares y otros de los cazadores más poderosos del planeta mientras luchan para sobrevivir.»

(T1). «Esta docuserie retrata la vida a través de los ojos de los guepardos, los osos polares y otros de los cazadores más poderosos del planeta mientras luchan para sobrevivir.» ¿Quién es la loba? (T1) «Todos buscan el amor verdadero, pero entre las mujeres se oculta al menos una loba que tiene prohibido enamorarse.»

(T1) «Todos buscan el amor verdadero, pero entre las mujeres se oculta al menos una loba que tiene prohibido enamorarse.» Seis nueve: La serie (T1). «Tras perder su empleo, una mujer descubre un misterioso paquete en la puerta de su casa… y su vida se complica de la peor manera posible.»

(T1). «Tras perder su empleo, una mujer descubre un misterioso paquete en la puerta de su casa… y su vida se complica de la peor manera posible.» Top Boy (T3). «Dos curtidos traficantes vuelven a las conflictivas calles de Londres con sed de poder y dinero, pero se ven amenazados por un joven e implacable estafador.»

(T3). «Dos curtidos traficantes vuelven a las conflictivas calles de Londres con sed de poder y dinero, pero se ven amenazados por un joven e implacable estafador.» Tu tiempo llama (T1). «Como por arte de magia, una mujer de luto retrocede en el tiempo hasta el año 1998. Y conoce a un hombre sorprendentemente parecido a su difunta pareja.»

(T1). «Como por arte de magia, una mujer de luto retrocede en el tiempo hasta el año 1998. Y conoce a un hombre sorprendentemente parecido a su difunta pareja.» Un lugar para soñar (T5). «Una enfermera quiere empezar de cero y deja Los Ángeles para mudarse a un remoto pueblo del norte de California, donde le esperan muchas sorpresas.»

Entra en catálogo:

3000 años hacia la inmortalidad

Cincuenta sombras liberadas

Cincuenta sombras más oscuras

Crimen a contrarreloj

El caso Asunta (Operación Nenúfar)

El príncipe del café

Inheritors

Jackass 3D

La niebla

Love in the Moonlight

Metro

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video trae lo suyo también, aunque serán los futboleros de pro quienes más lo disfruten, s ibien hay un poco de todo, especialmente con lo que entra en catálogo.

Contenidos exclusivos:

Cincuenta tartas para Jane . «La extrovertida Corinne convence a Jane, tímida, y muy buena pastelera, para que durante un año vaya por los bares con tartas para conocer a gente y ganar confianza. Pero Corinne recibe un diagnóstico que le cambia la vida y las dos amigas se enfrentan a algo desconocido.»

. «La extrovertida Corinne convence a Jane, tímida, y muy buena pastelera, para que durante un año vaya por los bares con tartas para conocer a gente y ganar confianza. Pero Corinne recibe un diagnóstico que le cambia la vida y las dos amigas se enfrentan a algo desconocido.» F.C. Barcelona: Una nueva era (T2). «El Fútbol Club Barcelona ha disfrutado del mejor fútbol del planeta a lo largo de su historia. Sin embargo, los últimos años no han estado a la altura del prestigio del club. Tras haberlo ganado todo como capitán, seremos testigos directos de cómo Xavi Hernández es el elegido para dirigir el nuevo proyecto y recuperar el estilo y los éxitos de antaño.»

(T2). «El Fútbol Club Barcelona ha disfrutado del mejor fútbol del planeta a lo largo de su historia. Sin embargo, los últimos años no han estado a la altura del prestigio del club. Tras haberlo ganado todo como capitán, seremos testigos directos de cómo Xavi Hernández es el elegido para dirigir el nuevo proyecto y recuperar el estilo y los éxitos de antaño.» Los artistas: Primeros trazos (T1). «Cata, una experta en arte originaria de México, se encuentra en un bache personal y profesional. Por casualidad conoce a Yago, un atractivo anticuario quien recurre a la picaresca para vender baratijas a coleccionistas inexpertos por mucho más de su valor.»

(T1). «Cata, una experta en arte originaria de México, se encuentra en un bache personal y profesional. Por casualidad conoce a Yago, un atractivo anticuario quien recurre a la picaresca para vender baratijas a coleccionistas inexpertos por mucho más de su valor.» Sentinelle . «François Sentinelle tiene dos vidas. De día, es el policía más famoso de la isla de Reunión, conocido por sus duros métodos y sus camisas floreadas, que persigue a los delincuentes en su famoso Defender amarillo. Pero el resto del tiempo, Sentinelle también es un carismático cantante.»

. «François Sentinelle tiene dos vidas. De día, es el policía más famoso de la isla de Reunión, conocido por sus duros métodos y sus camisas floreadas, que persigue a los delincuentes en su famoso Defender amarillo. Pero el resto del tiempo, Sentinelle también es un carismático cantante.» We are Newcastle United (T1). «Habiéndose gastado más de 300 millones de libras en comprar el club, contratado a un nuevo entrenador y dejando claras sus intenciones fichando a varios jugadores de renombre, los fans tienen expectativas muy altas y los nuevos dueños mucho por hacer para transformar la suerte del club.»

(T1). «Habiéndose gastado más de 300 millones de libras en comprar el club, contratado a un nuevo entrenador y dejando claras sus intenciones fichando a varios jugadores de renombre, los fans tienen expectativas muy altas y los nuevos dueños mucho por hacer para transformar la suerte del club.» ¡Tiburón a la vista! «La desaparición de un surfista pone en alerta máxima a la Costa Atlántica: ¡un tiburón merodea en aguas francesas! Maja, una guardacostas a punto de jubilarse anticipadamente, aprovecha la ocasión para emprender su última misión y salvar la bahía.»

«La desaparición de un surfista pone en alerta máxima a la Costa Atlántica: ¡un tiburón merodea en aguas francesas! Maja, una guardacostas a punto de jubilarse anticipadamente, aprovecha la ocasión para emprender su última misión y salvar la bahía.» Todo o nada: La selección alemana en Catar (T1). «La selección alemana de fútbol quiere volver a ser la mejor en el Mundial de Catar. Tras quedar eliminados en la fase de grupos del Mundial de 2018 y en los octavos de final de la Eurocopa de 2021, los antiguos campeones del mundo quieren otro título. Pero de nuevo su aventura termina en la fase de grupos.»

Entra en catálogo:

Antiks (T1)

Autonomous Autónomo

Bajo cualquier bandera

Belfast

Blippi Wonders (T1)

Canciones infantiles de Little Baby Bum (T1)

Canción de paz

Casa de mi Padre

Cerca de ti

Cómo satisfacer a una mujer

El Método Meglin (T1)

El amor es imperfecto

El cochecito

El secreto de los ángeles

El silencio antes de Bach

France

Go Buster (T1)

Informe General

Joker

KiiYii (T1)

Kyaa Kool Hain Hum 3

La Ley del Cartel

Las Hermanas Mágicas

Maniquí

Papeles en el viento

Party Monsters

The Equalizer 2

Top Boy: Summerhouse (T2)

Un hombre llamado Ove

SkyShowtime

Y en cuanto a SkyShowtime, a la espera de que lancen una de las series que más está dando de que hablar en lo que llevamos de año, lo que hay es renovación de catálogo, que tampoco está mal (de hecho, nos dejamos sin poner un montonazo de películas que aún no han sido convenientemente listadas).

Contenidos exclusivos:

Liverpool Narcos (T1). «En los años 80, Liverpool se convierte en el epicentro de un mercado masivo de drogas urdido por los bajos fondos de la ciudad.»

Entra en catálogo:

A propósito de Henry

A través del tiempo (T1)

Baby Shark: El gran show (T2)

Belgravia (T1)

(T1) Billions (T5)

Catch 22 (T1)

(T1) Chicago Med (T1-T6)

Colombo (T1-T2)

Diarios de la calle

El club de los cinco

El empleado del mes

El pacificador

Elementary (Serie completa)

Fiebre del sábado noche

Gente corriente

Grimm (Serie completa)

(Serie completa) Kidding (T1)

(T1) La Patrulla Canina (T2)

La duda

La mejor defensa es un ataque

La verdadera casa de locos (T1)

Las fuerzas de la naturaleza

Maddan Secretary (T5)

Monk (T1-T2)

New Amsterdam (T3)

Orange County (colgado, pringado y sin carrera)

Paycheck

Rojos

Sabrina (y sus amores)

Se ha escrito un crimen (T1-T2)

Star Trek: La serie original (T2)

(T2) Star Trek: Short Treks (T1)

(T1) Único testigo

AppleTV+

AppleTV+ estrena una nueva serie original…

Contenidos exclusivos:

The Changeling (T1). «La historia de amor de Apollo y Emma es un cuento de hadas, hasta que Emma desaparece misteriosamente. Desconsolado, Apolo se ve inmerso en una odisea mortal por una Nueva York que no sabía que existía. Basada en la galardonada novela.»

HBO Max

Y HBO Max añade nueva temporada y recoge un reciente estreno del cine español.

