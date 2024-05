La publicidad en Amazon Prime Video irá a más

Muchos todavía estamos terminando de acusar el golpe de la llegada de la publicidad a Prime Video. Es cierto, sí, que desde que se anunció la medida en junio del año pasado, hasta su llegada a España a finales de febrero, pasando por su debut en Estados Unidos un mes antes, hemos tenido tiempo de sobra para hacernos a la idea, pero la falta de costumbre (salvo para quienes ya emplearan algún servicio de streaming con publicidad, claro), sumado a la minoración de calidad de imagen y sonido con la que nos obsequiaron de propina, ha hecho que sea algo difícil de digerir.

Es cierto, no obstante, que al menos en nuestro país Prime Video es una de las opciones más económicas, pues como ya sabrás se incluye dentro del conjunto de servicios agrupados en la suscripción Amazon Prime, que incluso con su subida de precio de hace dos años, sigue siendo, a día de hoy, una propuesta realmente ventajosa. Tanto que, incluso planteado como una economía de escala, en ocasiones cuesta entender cómo puede resultar rentable.

No sabemos, ya que Amazon no facilita estos datos, la cantidad de usuarios que han decidido realizar el pago mensual de 1,99 euros para eludir los anuncios, pero parece que el gigante del retail online ha encontrado una manera de hacer que los usuarios que no lo hacen sean más rentables pues, según ha anunciado la compañía, Prime Video sumará tres nuevos formatos de publicidad, incluida una fórmula que podemos resumir como «publicidad sobre publicidad».

No, no te asustes, no estamos hablando de una pausa publicitaria dentro de una pausa publicitaria (que suena un poco a idea de Christopher Nolan), sino a la superposición de carruseles a los anuncios que se muestran en las pausas, y que proporcionarán acceso directo a la compra de lo que en ellos se muestra. Esto, eso sí, me plantea la duda sobre qué pensarán los anunciantes que vean que se muestra publicidad, propia de Amazon, superpuesta en su propia publicidad. Quizá creen un nuevo plan de publicidad con publicidad, que saldrá más barato que el plan de publicidad sin publicidad… en fin, repito, muy del gusto de Nolan.

Otro momento y formato que debutará a final de año es el de los anuncios de pausa interactivos. En ellos, cuando el usuario pause la reproducción del contenido que está viendo, se mostrará una superposición semitransparente con mensajes e imágenes de marca y producto, junto con un control que permitirá al usuario añadir dicha compra al carrito, así como obtener más información. La compra podrá completarse más adelante, entendemos que tanto desde el dispositivo en el que estamos viendo el contenido como desde cualquier otro en el que tengamos acceso a Amazon.

También han anunciado un nuevo formato, que denominan Anuncios interactivos de trivia de marca, que funciona del mismo modo que el anterior pero que, en vez de dedicarse a la venta, se centrarán en la construcción de imagen de marca. Se mostrarán cuando el usuario pause el contenido que está reproduciendo. No obstante, también podrán integrar elementos que permitan la compra, al igual que en el caso anterior.