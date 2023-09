la NASA logra generar oxígeno en Marte

Los planes para colonizar Marte todavía están un tanto verdes, y no lo digo por la intencionalidad de llegar al planeta rojo, que parece bastante firme desde que Donald Trump empujara a la agencia espacial estadounidense a poner en marcha el programa Artemis, sino por la cantidad de trabajo que todavía debe llevarse a cabo para que resulte posible el llevar a un ser humano al planeta más cercano al que es razonablemente seguro llevar a cualquier ser vivo (recordemos que tanto Mercurio como Venus están más cerca de la Tierra de lo que lo está Marte, pero que sus temperaturas máximas los hacen inhabitables).

Dentro del programa Artemis, la primera misión tripulada a la Luna (a su órbita, pues no llegará a tocar su superficie) debería llevarse a cabo el año que viene y, si todo sale bien y no hay retrasos (que son bastante posibles, en realidad), el retorno del ser humano a nuestro satélite natural podría producirse en 2025, más de 50 años después de que se produjera la última misión tripulada a dicho destino. Estas misiones, además, se pueden ver potenciadas por el alcance de las investigaciones que se están llevando a cabo en el Polo Sur de la Luna.

Sea como fuere, un elemento clave para la exploración espacial y planetaria tripulada es el oxígeno, tanto para el soporte vital de los tripulantes, como por su papel imprescindible como comburente (también denominado oxidante), que no es otra cosa que el elemento que permite la combustión del (valga la redundancia) combustible. Sin oxígeno no hay combustión, si no hay combustión no hay empuje, y si no hay empuje no hay movimiento.

Una misión espacial tripulada, ya sea a la Luna o a Marte, requiere de una gran cantidad de carga, lo que se traduce en una necesidad de más fuerza de empuje y más combustible, así que cualquier reducción en este sentido es más que bienvenida por los responsables de dichas misiones. Conscientes de esto, durante estos dos años se ha estado llevando a cabo un conjunto de pruebas, que han resultado exitosas y, por lo tanto un gran avance. Y es que, según podemos leer en la web de la agencia espacial, el experimento MOXIE de la NASA y el MIT ha podido generar oxígeno en Marte y, es más, los resultados de las pruebas de este dispositivo han superado, por mucho, las previsiones iniciales.

El dispositivo, que tiene aproximadamente el tamaño de un microondas, viajó al planeta rojo a bordo del Perseverance, por lo que ha estado activo para las diferentes pruebas que se han llevado a cabo desde 2021. En este tiempo ha sido activado un total de 16 veces, generando un total de 122 gramos de oxígeno (lo que respira un perro pequeño en unas diez horas, según la agencia). En las pruebas, a máximo rendimiento, fue capaz de generar 12 gramos de oxígeno por hora, con una pureza igual o superior al 98%, lo que duplica los objetivos iniciales del experimento.

La atmósfera de Marte está compuesta en un 96% por dióxido de carbono (CO 2 ) que, como recordarás, se compone de un átomo de carbono unido con enlaces covalentes dobles a dos átomos de oxígeno. Así, la tarea llevada a cabo por MOXIE consiste en un proceso electroquímico que separa uno de los dos átomos de oxígeno de cada molécula de dióxido de carbono tomada de la atmósfera marciana. Una vez realizada esta separación, nos quedan un átomo de oxígeno (O) y una molécula de monóxido de carbono (CO, también llamado óxido de carbono) . El primero es analizado para comprobar su pureza y la segunda es desechada.

NASA y MIT ya están trabajando en una versión mejorada del dispositivo, llamada MOXIE II, para cuyo diseño se ha obtenido una gran cantidad de información de esta primera primera prueba. Algo que, visto el resultado de este primer experimento, resulta de lo más prometedor, y puede marcar un hito clave en los planes de la NASA para llevar al ser humano a Marte en algún momento de la década que viene.

Imagen: NASA/JPL-Caltech