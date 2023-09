Los mejores contenidos de la semana en MC (CCCLXXXIV)

Encaramos la recta final del domingo con un nuevo repaso a los mejores contenidos de la semana en MuyComputer, nuestro recopilatorio clásico donde encontraréis la actualidad más importante de la semana, y la tendréis a solo un clic de distancia.

Aprovechamos, como de costumbre, para desearos un buen lunes.

Guía de compras: cómo elegir el portátil que mejor se ajusta a tus necesidades. Se acerca la vuelta al cole, una de las etapas más importantes del año por todo lo que implica a nivel personal y profesional. También es una de las preferidas por muchos usuarios para renovar su ordenador portátil y hacerse con un nuevo modelo que les permita afrontar de forma óptima nuevos desafíos y nuevos proyectos.

ASUS ROG STRIX Scar 16 2023 con GeForce RTX 4090, análisis. El ASUS ROG STRIX Scar 16 es uno de los portátiles gaming más espectaculares que tiene ahora mismo ASUS en su catálogo, y también es uno de los más potentes que existen en el mercado a día de hoy, no solo por los componentes que integra, sino también porque adopta un sistema de refrigeración que les permite desarrollar su máxima potencia.

Intel Core i9-14900K frente a Intel Core i9-13900K y 13900KS, comparativa directa y rendimiento. El Intel Core i9-14900K se convertirá en el próximo procesador tope de gama del gigante de Santa Clara para PCs de escritorio. Todavía no ha sido presentado oficialmente, pero sabemos que esta nueva generación se conoce a nivel interno como Raptor Lake Refresh, y que ya hay varias muestras de ingeniería circulando.

Rendimiento de las Radeon RX 7700 XT y Radeon RX 7800 XT, datos oficiales. Gracias a una filtración hemos podido conocer los datos de rendimiento de las Radeon RX 7700 XT y Radeon RX 7800 XT. Son datos oficiales dados por la propia AMD en las guías de análisis, así que reflejan los mejores escenarios posibles en cada uno de los títulos probados, y nos permiten hacernos una idea aproximada de lo que podemos esperar.

Cinco cosas que me han gustado de Starfield y que lo convierten en uno de los mejores juegos de 2023. Starfield es un juego que ha generado opiniones contrapuestas, y tras jugarlo de forma «intensiva» (entre comillas porque mis obligaciones al final no me han permitido disfrutarlo como me habría gustado) durante varios días os puedo decir que entiendo algunas de esas opiniones.

Cómo mantener el portátil encendido tras cerrar la tapa. ¿Mande? ¿Para qué quiere nadie mantener el portátil encendido cuando cierra la tapa? Buena pregunta, que de poder estirar el titular a placer, habría respondido tal cual: cómo mantener el portátil encendido cuando cierras la tapa y estás conectado a un monitor externo, edición Windows 11. De eso se trata, y te contamos cómo hacerlo.

Portátiles NVIDIA Studio, todo lo que necesitas para afrontar la vuelta al cole. La vuelta al cole está justo a la vuelta de la esquina, y seguro que muchos de vosotros lleváis tiempo pensando en aprovechar este momento para renovar vuestro portátil. Puede que estés buscando un equipo con el que trabajar, o que quieras algo que te permita estudiar y disfrutar de tus ratos de ocio.

Diseño final y posibles especificaciones de los iPhone 15 y iPhone 15 Plus de Apple. Gracias a una nueva información tenemos nuevos detalles sobre las posibles especificaciones de los iPhone 15 y su versión Plus, dos modelos que van a representar un cambio importante frente a los iPhone 14 y a su versión Plus, tanto por especificaciones como por diseño, ya que se sigue rumoreando que ambos darán el salto a la Dynamic Island.

Winception: Windows 7 funcionando en Windows 8 sobre Windows 8.1, Windows 10 y Windows 11. Un proyecto muy curioso que podría ser aún más interesante si se extendieran esas capas de virtualización hasta llegar a niveles todavía más bajos con sistemas operativos más antiguos, como Windows 95, por ejemplo. Quizá en un futuro se atrevan a intentarlo.

Novedades VOD 36/23: ‘La sirenita’, un último chapuzón con el pescado ya vendido. Una semana más, repasamos al detalle todas las novedades en las principales plataformas de vídeo bajo demanda. Una semana que, pese a marcar el inicio del la vuelta al cole, brilla más por los movimientos de catálogo que por los estrenos.

Juegos gratis y ofertas: Spelldrifter, Requiem: Avenging Angel, Football Manager 2023… Si te das prisa, esta semana te puedes hacer con dos juegos gratuitos, a los que debemos sumar el juego semanal para los suscriptores de Amazon Prime. Además, repasamos las tiendas digitales para encontrar las mejores ofertas, con las que te podrás ahorrar bastante dinero (o gastar más de lo previsto, claro está).

iPhone 15: posibles especificaciones, precio, fecha de lanzamiento y todo lo que sabemos. Ya solo faltan dos días para que Apple nos «sorprenda» con la nueva generación del iPhone. Y sí, efectivamente, las comillas son porque ya es mucho lo que sabemos sobre los inminentes iPhone 15. Te contamos todas las novedades aquí.

