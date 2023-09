Se filtra el tráiler de la serie de Fallout

Parece mentira, pero ya han pasado más de tres años desde que supimos oficialmente, por primera vez, que Amazon pensaba llevar el mundo de Fallout a la pequeña pantalla, con una serie que se había empezado a filtrar un poco antes, y que finalmente fue confirmada por Bethesda España a principios de julio de 2020. Desde entonces, claro, hemos permanecido muy pendientes al desarrollo del proyecto, pero dado que éste se ha llevado con bastante discreción, no ha sido mucho lo que hemos podido saber hasta el momento.

Sabemos que al frente del proyecto se encuentran Jonathan Nolan, especialmente recordado por Westworld y hermano de Cristopher Nolan, con quién ha colaborado en múltiples proyectos, junto con Lisa Joy, también partícipe del proyecto de Westworld, productora de Reminiscense y esposa de Jonathan. Solo esto ya resulta de lo más prometedor, al menos para quienes disfrutamos mucho en su momento de la distópica adaptación a serie de HBO de la cinta de 1973 escrita y dirigida por Michael Crichton y protagonizada por Yul Brynner.

A finales de julio, gracias a una filtración, pudimos ver algunas imágenes del rodaje de Fallout, cuatro capturas que sirvieron para alimentar las expectativas gracias a las varias referencias al mundo creado en la franquicia de Bethesda. Desde el inconfundible logo de Vault-Tec hasta el arma que tiene una parte pegada con cinta adhesiva, lo que habíamos visto hasta ahora resultaba prometedor, al menos en lo referido a la presencia de elementos que refuercen el vínculo entre la serie y los juegos de la saga.

Leaked teaser for amazons Fallout series. From the DMs pic.twitter.com/ZMFa8vBkPE

— ☢️Fallout Films (@FilmsFallout) September 12, 2023