Nuevas imágenes de la serie de Fallout, fecha de estreno y plataforma

La serie de Fallout lleva tiempo en fase de producción, y esta no es la primera vez que se filtran imágenes del set de rodaje, pero gracias a esta nueva ronda de fotografías que se han filtrado podemos ampliar la información que teníamos y ver un poco mejor cómo se está llevando a cabo el rodaje de los capítulos de esta esperada serie.

«War, war never changes», una frase que los fans de la franquicia Fallout tenemos grabada desde que tuvimos la oportunidad de disfrutar de la primera entrega en los noventa, y que sin duda define bastante bien el trabajo que están haciendo los responsables de la serie. Tenemos la ambientación posapocalíptica clásica que hemos visto en los videojuegos, y también ese toque retrofuturista tan distintivo que ha sido siempre la seña de identidad de la franquicia.

Todo esto podemos apreciarlo a la perfección en esas cuatro nuevas imágenes que encontraréis adjuntas en la galería de debajo de estas líneas. Fijaos en los coches que aparecen abandonados y en estado ruinoso, que tienen ese toque retro al que hice referencia.

También podréis ver el logo de Vault-Tec en el suelo, y si os fijáis en el actor que está siendo grabado, y que se encuentra delante de la escalera, veréis que su arma tiene una parte que parece pegada con cinta adhesiva, otro claro guiño a los juegos.

La verdad es que, de momento, tiene buena pinta. Tened presente que los sets de rodaje de este tipo de series suelen ser relativamente básicos, y que en la mayoría de los casos los temas más complejos, como la creación de fondos con ciudades ruinosas a distancias medias y cercanas, se acaban resolviendo mediante CGI. Solo los elementos más cercanos suelen ser decorados reales. Podría poneros muchos ejemplos, pero la serie de The Last of Us es uno de los mejores y más recientes.

Se espera que el estreno de la serie de Fallout se produzca en la primera mitad de 2024, y que esta serie acabe siendo una exclusiva de Amazon Prime Video, así que solo se podrá ver en dicha plataforma. En cuanto a los videojuegos, ahora mismo Bethesda está exprimiendo al máximo Fallout 76, pero se comenta que está trabajando desde hace tiempo en Fallout 5, un juego que estará basado en el Creation Engine 2 y que podría ser exclusivo de Xbox Series X-Series S y de PC.