Cómo reiniciar el router y por qué deberías hacerlo

Reiniciar el router es algo mucho más útil, y más importante, de lo que podemos llegar a pensar. Soy perfectamente consciente de ello porque en más de una ocasión me han pedido ayuda para resolver problemas de conexión a Internet, y en muchos casos un simple reinicio ha sido suficiente para solucionarlos.

Por desgracia, también me he encontrado con gente que ha infravalorado este paso, no lo ha hecho, y tras dar mil vueltas y aplicarlo yo en su casa «por si acaso» ha acabado funcionando. No hagáis esto, seguid los pasos que os den siempre en el orden correcto, y si no habéis aplicado alguno reconocedlo, porque si no lo hacéis solo estáis alargando y complicando más el proceso de resolución de problemas.

Dicho esto sé que es probable que te estés preguntando por qué es tan importante y tan efectivo reiniciar el router, y la respuesta es muy sencilla, porque este dispositivo tiene su propio hardware, y esto incluye tanto un procesador como memoria RAM, lo que significa que con el tiempo pueden producirse errores sin resolver que se enquistan y hacen que el router dé problemas. Al reiniciarlo se produce un vaciado de la RAM, y es muy probable que esos errores acaben desapareciendo automáticamente.

Cómo reiniciar el router

Antes de explicarte los pasos que debes seguir, que son muy sencillos, debes tener en cuenta que estamos hablando de reiniciar y no de resetear o de restaurar el router a sus ajustes de fábrica. Para hacer esto último deberás seguir las indicaciones del fabricante concreto de tu router, aunque en muchos casos basta con mantener pulsado un botón concreto que suele estar bastante escondido y es de difícil acceso. Tener a mano un clip ayuda en estos casos.

Bien, con todo esto claro estamos listos para entrar a ver los pasos necesarios para reiniciar el router:

Apaga el router con el botón de encendido.

Desconecta el cable de alimentación y los cables de red.

Espera un mínimo de 60 segundos, aunque lo ideal es ir un poco más allá y esperar entre dos y cinco minutos.

Vuelve a conectar el cableado de red y el de alimentación.

Enciende el router y espera a que termine el proceso de inicio.

Con este proceso es posible solucionar muchos problemas de conexión a Internet que a priori parecen imposibles e inexplicables, así que no subestimes su importancia. Para que el proceso sea aún más efectivo es buena idea reiniciar los dispositivos conectados que estaban teniendo problemas.

