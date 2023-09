Los mejores contenidos de la semana en MC (CCCLXXXVI)

Cerramos otro domingo más con un nuevo repaso a los mejores contenidos de la semana que hemos publicado en MC, un artículo que ya acumula cientos de entregas y donde encontraréis los artículos más importantes de los últimos siete días a un clic de distancia.

Microsoft actualiza su línea de hardware Surface. El gigante del software ha celebrado su esperado evento Microsoft Surface en Nueva York. Una conferencia anual que suele celebrar a comienzos de otoño donde ha presentado la renovación de algunos de los dispositivos que forman su línea de hardware de marca propia: Surface Laptop Studio 2, Surface Laptop Go 3 y Surface Go 4.

Amazon Devices 2023. El gigante del comercio electrónico ha presentado un buen número de novedades en su evento Amazon Devices & Services 2023 que suele celebrar en el arranque de la temporada otoñal. Destacan los nuevos dispositivos de marca propia, servicios y mejora de las capacidades de aplicaciones como Alexa con apoyo de la IA.

Microsoft anuncia Windows 11 23H2 con Windows Copilot. Microsoft Copilot ha sido uno de los principales protagonistas del evento que el gigante del software ha celebrado en Nueva York para presentar los nuevos Surface y también para anunciar el próximo lanzamiento de la versión estable de Windows 11 23H2.

Cuatro pasos para eliminar malware del PC. Aunque la prevención es la primera y principal línea de defensa, no siempre es posible mantenerse a salvo una infección. Si tu ordenador personal muestra algún síntoma de virus toca ponerse en acción de inmediato con cuatro grandes pasos concretos como los que te vamos a describir.

Intel Meteor Lake, un gran salto tecnológico. Tras meses de rumores, filtraciones y algún que otro adelanto por parte de la propia compañía, la arquitectura Intel Meteor Lake para portátiles ya es oficial, pues la compañía la ha presentado en el Intel Innovation que está teniendo lugar actualmente y al que hemos sido invitados, y del que compartiremos más información próximamente, pues se trata de uno de los encuentros tecnológicos más importantes del año.

Se filtran las nuevas consolas Xbox Series. El recambio de mitad de generación de PlayStation 5 y de Xbox Series es esperado por muchos jugadores. Esta semana, gracias a los documentos filtrados del caso de la FTC contra Microsoft por la compra de grupo Activision, hemos podido conocer las novedades en las que está trabajando la firma de Redmond. Y también el desarrollo de juegos PC en la nube en el servicio Xbox Cloud Gaming.

OpenAI anuncia el lanzamiento de DALL-E 3. Hace ya algún tiempo supimos que DALL-E 3, la próxima generación de la inteligencia artificial generativa de imágenes de OpenAI, ya se encontraba en pruebas. Sin embargo, pese a que esperábamos que su debut se produjera antes de que finalice 2023, hasta ahora no teníamos constancia alguna de ello.

10 computadoras clásicas que adelantaron la llegada del IBM PC. El IBM PC fue una máquina clave en la historia de la computación moderna ya que acercó como ninguna otra los ordenadores personales al público masivo. Sin embargo, su llegada quizá no hubiera sido posible sin desarrollos anteriores, como las computadoras clásicas a las que rendimos homenaje en este artículo.

Inicio rápido de Windows: un calvario y tres razones para desactivarlo. El inicio rápido de Windows ha sido una de las funciones que más polémica ha generado desde su integración, y os puedo confirmar que hay motivos de sobra para ello. Explicamos qué es exactamente el inicio rápido de Windows, cómo funciona y qué ofrece exactamente.

Redescubre tu música en local con estos siete reproductores. Aunque servicios como Spotify y YouTube Music han hecho que muchos hayan dejado de emplear aplicaciones de reproducción de música en local, todavía quedan usuarios que se resisten (nos resistimos) a saltar a las nuevas plataformas, ya sea por haber acumulado una extensa colección de música a lo largo de los años, por desconfianza hacia los servicios vía streaming o por no acarrear los inconvenientes que tienen esos servicios.

Microsoft Copilot: una IA para gobernarlas a todas. Microsoft ha puesto toda la carne en el asador en lo referido a la inteligencia artificial, algo que ya nos ha dejado claro desde principios de año, y que queda más claro que nunca con la unificación, bajo la enseña de Microsoft Copilot, de buena parte de los servicios asociados a Windows, Microsoft 365 y más.

Turtle Beach Stealth Pro, análisis. En pocos años los auriculares para videojuegos han dado forma a una subcategoría tecnológica propia que, además, se ha convertido en una de las más competitivas de la industria. Dentro de la misma se encuentran estos Stealth Pro, que hemos probado en profundidad para comprobar si están a la altura de las expectativas.

Novedades VOD 38/23: ‘The Continental: Del universo de John Wick’… sin John Wick. Desde The Continental hasta Farmacia de Guardia, una semana muy completa y variada en los catálogos de los principales servicios de cine y series en streaming en España. Repasamos todas las novedades para que, una semana más, no te pierdas nada.

Juegos gratis y ofertas: Out of Line, The Forest Quartet, The Night of the Rabbit… Si eres rápido, esta semana puedes hacerte con tres juegos gratis, cinco en total si eres suscriptor de Amazon Prime. Y si buscas algún título en particular, no dejes de repasar la selección de ofertas que hemos encontrado esta semana, pues quizá encuentres lo que buscabas por un gran precio.

DLSS 3.5 a prueba en Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Con el esperado DLC de Cyberpunk 2077, llega también el debut de DLSS 3.5, una revolucionaria tecnología de NVIDIA capaz de multiplicar el rendimiento. Hemos probado todas las mejoras que es capaz de proporcionar, y te lo mostramos en un artículo a fondo, para que puedas valorarlo tú mismo.

