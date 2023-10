Twitter quiere competir con Twitch

Empezaré disculpándome por, a estas alturas, seguir hablando de Twitter para referirme a X, pero a estas alturas, cuando ya han pasado algo más de dos meses desde que se oficializó el cambio, la inmensa mayoría sigue empleando su nombre de siempre para referirse a esta red social. Que no es que yo, simple mortal, me plantee ningunear a Elon Musk, claro que no… es que es lo que ha hecho la inmensa mayoría de los usuarios de… sí, de Twitter.

Mantener el nombre antiguo tiene, además, especial sentido para mi en el contexto de esta noticia, y es que como usuario habitual de ambos servicios, siempre que empiezo a escribir el nombre de cualquiera de ellos, Twitch o Twitter, en la barra del navegador, Murphy se encarga de que la dirección que me sugiere el navegador sea, en la mayoría de las ocasiones, la contraria. Claro, que no es que haya muchos sitios más, con el alcance de éstos, cuya dirección empiece con las letras «Twit».

Hasta ahora ese era el único punto coincidente entre ambos servicios, es decir, algo que podemos considerar una simple coincidencia o, si preferimos pensar mal, una idea de los creadores del servicio de transmisión a través de Internet, cuando decidieron dejar atrás su nombre inicial (Justin.tv), de hacerlo parecido al de una de las principales redes sociales para ver si, de ese modo, atraían (aunque fuera gracias a la función de autocompletar) a más usuarios.

Just a quick test of X video game streaming https://t.co/5NCsDczpT4 — Gamer (@cyb3rgam3r420) October 2, 2023

Sin embargo, parece que pronto habrá otro punto coincidente, y bastante más profundo que el del nombre, ya que Twitter está realizando pruebas para convertirse en una plataforma de directos en streaming. Y no, esto no es un rumor o una filtración, sino una prueba llevada a cabo por Elon Musk que, eso sí, para la misma en vez de emplear su cuenta personal, hizo uso de otra, con el nombre de usuario Gamer y el identificador cyb3rgam3r420 (me ahorro la opinión sobre el mismo).

Sea podemos ver respuestas a ese mensaje ya desde su cuenta personal y, además, también ha retuiteado el mensaje con el vídeo de prueba desde la misma. No obstante, debemos tener en cuenta que el de los directos a través de Internet es un sector realmente complicado. Tras la eclosión del mismo en los tiempos de pandemia, hemos visto como sus cifras han descendido sustancialmente, y que iniciativas como Facebook Gaming se han estrellado contra el inevitable muro de la realidad. Por su parte, Twitter está poniendo bastante esfuerzo para sumar más contenido generado por los usuarios (un movimiento inteligente, sin duda), pero que en este caso, tengo muy serias dudas de que llegue a funcionar.