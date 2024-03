VLC se prepara para un gran cambio

VLC es una de esas aplicaciones que, aún con unos orígenes realmente humildes, ha logrado convertirse en la principal referencia en su campo. Así, cuando nos encontramos con un archivo de vídeo que no podemos abrir por otros medios, lo común es recurrir a esta aplicación, pues en este sentido podemos decir que puede con todo. De hecho, personalmente la tengo en la lista de aplicaciones que instalo siempre en un nuevo sistema o tras formatear.

Buena parte de su popularidad viene de la edad de oro de las descargas, tiempos anteriores a la llegada de las plataformas de streaming, cuando la primera (y en muchos casos la única) vía para poder ver una película o una serie era recurrir, bueno, sabes perfectamente a qué páginas y aplicaciones. En aquellos tiempos era común descargar archivos en mil formatos distintos, y en esas circunstancias VLC era la apuesta más segura para saber que podrías verlos sin problemas.

Aunque las subidas de precios y las crecientes limitaciones de las plataformas de streaming ya hacen que todo apunte a un resurgir de las descargas, lo cierto es que se han producido cambios importantes en los patrones de consumo de contenidos, y esto se ha traducido en que, para no pocos usuarios (y especialmente los más jóvenes, para los que el streaming es el método natural de consumo de contenidos), VLC ya no sea tan popular (aunque aquí seguimos pensando que vale su peso en oro) y que cada vez nos encontremos con más personas que no lo conocen.

Sus responsables son, claro, conscientes de esta nueva realidad, y ya están trabajando para adaptarse a estos tiempos. Lowpass ha publicado una entrevista a Jean-Baptiste Kempf, presidente de Videolan, en la que podemos atisbar que el futuro de VLC pasa por el «click y ver» y el streaming aunque, claro, sin renunciar a lo que ha definido al software hasta ahora. Un cambio que consiste, a partes iguales, en reinventar su interfaz y en añadir nuevas funciones.

La primera parte está más cerca que la segunda, y es que si descargamos la nightly build, que en teoría es lo que nos espera con la llegada de VLC 4.0, vemos que los planes actuales pasan por hacer que lo primero que se muestra, al abrir la aplicación, sea un catálogo del contenido multimedia que tenemos en nuestro equipo y que hemos añadido a este apartado. Aquí podremos ver, según la pestaña escogida, o los medios sueltos o las listas de reproducción que hayamos creado. Puedes verlo en la imagen que se muestra sobre el párrafo superior, si bien he estado haciendo algunas pruebas pero no he podido añadir ni medios ni listas, lo que nos indica que todavía queda bastante trabajo por delante.

Por otra parte, y aunque esto todavía está en estudio, también se están planteando el llevar servicios de streaming a VLC, y podemos entender que estos se integrarían tanto en la vista principal de medios como en la pestaña «Discover», que también se muestra ya en la versión de desarrollo, pero cuyos elementos tampoco están, a día de hoy, operativos. Nada es seguro, de momento, pero parece una evolución bastante lógica, especialmente si no se pierden, por el camino, las razones que han hecho que sea una referencia absoluta.