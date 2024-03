GeForce NOW introducirá publicidad en su plan gratuito

El sector de los contenidos servidos mediante transmisión (streaming) empuja desde hace tiempo a los usuarios a suscribirse a planes más caros mediante la introducción de publicidad en el plan más barato. Después de plataformas como Netflix y Amazon Prime Video, ahora es el servicio GeForce NOW el que empezará a incluir publicidad en el plan gratuito a partir del 5 de marzo.

El plan gratuito de GeForce NOW ofrece un soporte básico con acceso estándar a los servidores, pero a cambio de solo permitir una sesión de una hora por día. A pesar de la limitación, no es menos cierto que el plan gratuito no le genera ingresos a NVIDIA, así que el gigante verde ha decidido introducir publicidad con el objetivo de ganar algún dinero y mejorar su sostenibilidad.

Sobre el funcionamiento de la publicidad en el plan gratuito de GeForce NOW, parece que en un principio no interrumpirá la partida, ya que NVIDIA ha explicado que “los miembros experimentarán hasta dos minutos de mensajes de patrocinio en vídeo antes de cada sesión de juego gratuita mientras están en la cola. Prevemos que este cambio reducirá los tiempos de espera promedio para los usuarios gratuitos con el tiempo”. Dicho con otras palabras y por si no había quedado claro: la publicidad se mostrará antes del inicio de sesión de juego y no durante la partida.

NVIDIA también explica que la introducción de publicidad en el plan gratuito de GeForce NOW ayudará “a proporcionar soporte continuo al servicio gratuito”, que es una forma sutil de decir que el propósito es generar ingresos que le den cierta viabilidad económica al plan. Obviamente, la publicidad no estará en los planes Prioritaria y Ultimate.

El plan Prioritaria, a cambio 10,99 euros al mes o 54,99 euros al semestre, proporciona la versión premium de la plataforma con soporte de trazado de rayos, acceso prioritario a los servidores premium, sesiones de juego de hasta seis horas, resolución de hasta 1080p y hasta 60 fotogramas por segundo en la ejecución de los juegos, mientras que el plan Ultimate, que cuesta 21,99 euros al mes o 109 euros al semestre, da acceso a la plataforma GeForce RTX 4080, acceso exclusivo a servidores RTX 4080, sesiones de juego de hasta ocho horas, resolución hasta 4K y hasta 120 fotogramas por segundo.

A pesar de ser videojuegos en lugar de vídeos, NVIDIA se suma a la tendencia de poner publicidad en el plan más barato de un servicio que sirve contenidos mediante transmisión, aunque a su favor tiene el hecho de que el suyo es gratuito, mientras que los de Prime Video y Netflix requieren de pagar una cuota mensual.