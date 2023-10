Gmail, como todos los principales servicios de correo electrónico, es uno de los principales objetivos de los siempre insufribles emisores de spam, un mal que aqueja a este canal de comunicación prácticamente desde sus orígenes (el primer correo comercial no deseado se envió el 3 de mayo de 1978. Sí, has leído bien y no me he confundido, 1978, hace 45 años) y que, pese al amplio y surtido abanico de medidas que se han adoptado para combatirlo, sigue, por desgracia, plenamente vigente.

Así, las compañías que los ofrecen, Google en este caso, no cesan en su esfuerzo para establecer nuevas medidas que mitiguen, tanto como sea posible, la molestia que suponen este tipo de comunicaciones. A este respecto, cualquier usuario que revise de manera periódica su carpeta de mensajes no deseados, puede comprobar en primera persona el volumen que pueden llegar a alcanzar este tipo de comunicaciones.

En un avance más en este sentido, hoy podemos leer en su blog oficial que Gmail va a sumar nuevas medidas tanto para avanzar en la reducción del volumen de spam, como para facilitar la gestión de las suscripciones a listas de correo. En este caso, como podemos leer en esa publicación, se van a establecer nuevos requisitos a aquellos remitentes que realizan envíos masivos. Este conjunto de nuevas normas será de obligado cumplimiento y, por lo tanto, podemos entender que de vulnerarse, los mensajes enviados serán tratados automáticamente como spam.

De entre las nuevas medidas adoptadas por Gmail, que entrarán en vigor a partir de enero de 2024, sin duda destacan las siguientes:

Autenticación de correos electrónicos : Se le exigirá a cualquiera que envíe un volumen importante de correos electrónicos, que los autentifique de manera fehaciente, según las buenas prácticas establecidas. Con esto, se espera cerrar muchos resquicios utilizados hoy en día por los ciberdelincuentes para amenazar a usuarios de Gmail.

: Se le exigirá a cualquiera que envíe un volumen importante de correos electrónicos, que los autentifique de manera fehaciente, según las buenas prácticas establecidas. Con esto, se espera cerrar muchos resquicios utilizados hoy en día por los ciberdelincuentes para amenazar a usuarios de Gmail. Simplificación del proceso de desuscripción : Se solicitará a aquellos remitentes que hagan envíos masivos que ofrezcan a los destinatarios la posibilidad de darse de baja del correo electrónico comercial con un solo click, y que tramiten dichas solicitudes en un plazo máximo de dos días.

: Se solicitará a aquellos remitentes que hagan envíos masivos que ofrezcan a los destinatarios la posibilidad de darse de baja del correo electrónico comercial con un solo click, y que tramiten dichas solicitudes en un plazo máximo de dos días. Nuevas garantías para que los destinatarios reciban los correos electrónicos deseados: Se introducirá un umbral claro de spam, por debajo del cual los remitentes masivos deberán mantenerse, para que no bombardeen a los destinatarios con mensajes no deseados. Esta medida resulta muy novedosa en el sector y debería contribuir a que se vea menos spam en la bandeja de entrada.

Así, como podemos comprobar, con la entrada en vigor de estas nuevas normas todo apunta a que veremos una reducción en la cantidad de correos electrónicos que logran saltarse los filtros antispam, llegando de ese modo a nuestras bandejas de entrada. Y cualquier avance en este sentido es, sin duda, algo que agradecer.