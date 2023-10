¡Tu infraestructura IT ha sufrido un ataque! ¿Qué debes hacer?

Sí, lo sé, eso de sufrir un ataque sigue sonando, para muchas personas, a una exageración, a algo que solo le ocurre a unos pocos, a amarillismo… y el problema es que, en algunos casos, dejan de pensarlo súbitamente y en las peores circunstancias, es decir, cuando pasan a engrosar la lista de víctimas de ataques perpetrados por ciberdelincuentes. ¿Y cada cuánto ocurre esto? Pues una vez cada once segundos, según ENISA. Sí, once segundos, en función del tiempo que hayas tardado en leer este párrafo, puede haber ocurrido entre una y dos veces, y eso solo para el ransomware.

En ciberseguridad se considera clave una actitud proactiva para prevenir los riesgos, pero incluso ante la mejor de las defensas, la seguridad absoluta no existe y, en consecuencia, el riesgo de experimentar un ataque no desaparece por completo. Y cuando esto ocurre, cuando llega el momento de actuar de forma reactiva, los pasos que llevemos a cabo pueden marcar una excepcional diferencia, pues un camino nos llevará a mitigar el impacto en gran medida, mientras que otro… en fin, seguro que ya te lo imaginas.

Así, aunque hablamos de respuesta ante incidentes, un factor clave es prepararnos previamente para los mismos. Al igual que, desde que éramos niños, nos acostumbramos a los simulacros de incendio y hemos aprendido cómo actuar si vemos que una persona se atraganta, por poner solo un par de ejemplos, una planificación de la respuesta a incidentes efectiva, como la que podrás desarrollar gracias a esta guía totalmente gratuita que te ofrecemos en colaboración con Sophos, cambiará por completo el tablero de juego.

¿No puedes acceder a tus sistemas y/o servicios? ¿Han desaparecido activos digitales importantes? ¿Temes que los datos de tus clientes hayan podido caer en manos de los ciberdelincuentes? Cada ataque es un mundo, pero te sorprenderá saber que, si defines y normalizas un plan de respuesta, es posible que, subsanada la incidencia, puedas hablar de un susto, en vez de un disgusto. Pero, claro, para ello es imprescindible que la respuesta sea integral, coordinada y, claro, rápida.

Cuando, siendo niños, o ya adultos en la oficina, hemos seguido los pasos previamente establecidos en un simulacro de evacuación, además de prepararnos para la incidencia también nos hemos concienciado en mayor medida de los riesgos, lo que a su vez ha dado lugar a hábitos más saludables en lo referido a la prevención. Es decir que cuando establecemos un plan de respuesta frente a un ataque perpetrado por ciberdelincuentes, también estaremos fomentando la adopción de hábitos proactivos muy recomendables.

La guía de planificación de respuesta a incidentes que puedes obtener gratuitamente, es un documento dirigido a profesionales del sector de la tecnología que administran infraestructuras IT, pero también resulta un documento muy útil para estudiantes, directivos de los que dependen las políticas de las empresas y, en general, cualquier profesional, presente o futuro, que sepa que, cada once segundos, se puede enfrentar a un ataque. Si es tu caso, no lo dudes, descárgala hoy mismo.