El chico y la garza, Los asesinos de la luna o El asesino (The Killer) son algunos de los estrenos de cine más esperados para este octubre de 2023, un mes en el que no todas las semanas van igual de nutridas en cuanto a pesos pesados, más bien al contrario, pero en el que hay lanzamientos de primer nivel, incluyendo los destacados y alguno más.

Sin más, comenzamos el repaso a lo que se estrena este mes en las salas españolas, cuya cartelera se renueva mañana mismo.

Estrenos de cine del 6 de octubre

Golpe a Wall Street

Octubre arranca fuerte con Golpe a Wall Street, película en la que Craig Gillespie, director de Yo, Tonya y Cruella reúne un reparto de primera (Paul Dano, Vincent D’Onofrio, Nick Offerman, Sebastian Stan, Seth Rogen…) para llevar a la gran pantalla el insólito caso de GameStop que hace unos años hiciese temblar el mundo financiero de los tiburones trajeados.

El exorcista: Creyente

En clave de terror del clásico, el director de las últimas películas de Halloween se adelanta a la celebración de marras con El exorcista: Creyente, cuyo título ya te dice prácticamente todo lo que tienes que saber, si es que te interesa este tipo de cine. Claro que pelis de posesiones demoníacas hay muchas y no todas son buenas, precisamente (esta apunta a bodriete, sí).

Dispararon al pianista

Y otro cambio de rollo total con Dispararon al pianista, lo nuevo del veterano cineasta español Fernando Trueba (Belle Époque, La niña de tus ojos), que en esta ocasión se adentra en el mundo del cine animado para plasmar una historia en torno a la dictadura argentina que está causando sensaciones encontradas a quienes la han visto ya.

Estrenos de cine del 11 de octubre

Sound of Freedom

La segunda semana de octubre, cinematográficamente hablando, llega a los cines españoles Sound of Freedom, película auspiciada por la polémica desde su estreno en Estados Unidos hace meses por su origen, el tema queue trata y por cómo lo trata. La crítica generalista también traslada sensaciones encontradas, así que vaya usted a saber.

Me he hecho viral

¿No te quieres complicar ni un poquito? Me he hecho viral te lo pone fácil. Se trata de la nueva película de Jorge Coira (Rapa, Código Emperador), pero no te confundas, porque esta es una comedia española con las redes sociales como leitomotiv y con Blanca Suárez (Las chicas del cable, El barco) en el papel protagonista.

La Patrulla Canina: La superpelícula

Si tienes peques en casa, no obstante, la cita ineludible de la semana es La Patrulla Canina: La superpelícula, la nueva película del grupo de perretes más aventureros de los dibujos animados… y no será porque no hay unos cuantos.

Estrenos de cine del 20 de octubre

Los asesinos de la luna

Para la tercera semana de octubre se vuelve a poner calentita la cartelera con el estreno de Los asesinos de la luna, la nueva película de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio al frente, pero bien rodeado por un elenco de primerísimo nivel en el que destacan nombres como los de Robert De Niro, Brendan Frasern, John Lithgow o Jesse Plemons. Se viene otra peli épica y, para el grueso de quienes han tenido la oportunidad de verla en los festivales que se ha presentado, otra obra maestra del veterano director neoyorquino. Ojo, que de los cines se va directa a Apple TV+.

Nyad

Protagoniza por Annette Bening (American Beauty, A propósito de Henry) y Jodie Foster (El silencio de los corderos, Taxi Driver), Nyad es un drama biográfico, basado en hechos reales, sobre la exnadadora y periodista deportiva Diana Nyad, quien todavía tiene un reto por superar. Esta va de los cines a Netflix.

Mi otro Jon

Cambiando de tercio, una comedia con su trasfondo más dramático es lo que te encontrarás en Mi otro Jon, producción española capitaneada por Carmen Maura (La comunidad, Mujeres al borde de un ataque de nervios). ¿Quieres ver el mar por última vez? Vale, pero no será con tus ojos. Cuando menos, curiosa, si no disparatada, la trama de esta película.

Estrenos de cine del 27 de octubre

El chico y la garza

La última semana de octubre es con diferencia la más potente del mes en cuanto a estrenos, comenzando con El chico y la garza, la nueva película de Studio Ghibli y la primera escrita y dirigida por Hayao Miyazaki desde la que iba a ser su despedida, El viento se levanta (2013). Sin embargo, si hablamos de una peli de temática mágica, es la primera del maestro de la animación japonés desde Ponyo en el acantilado y los primeros pases y críticas son del todo positivos, así que… (esta acaba también en Netflix).

El asesino (The Killer)

Otra peli que viene muy bien anticipada por la crítica que ya la ha catado es El asesino (The Killer), en la que David Fincher (Seven, El club de la lucha) adapta el cómic del mismo nombre con Michael Fassbender (X-Men, Alien: Covenant) al frente de una aventura de acción, intriga y drama. Si no la ves en cines, la tendrás en Netflix en noviembre.

Trolls 3: Todos juntos

Por último y de nuevo con el foco puesto en los más peques de la casa, otra cita ineludible para este mes es Trolls 3: Todos juntos, la tercera entrega de la franquicia de animación de DreamWorks y Universal Pictures. Lo bueno, a diferencia de lo que ocurre con La Patrulla Canina es que estas pelis son más disfrutables por el público acompañante, léase adulto.