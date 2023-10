La sucesora de Xbox Series X podría llegar antes que PS6, ¿qué podemos esperar?

Faltan todavía nos años para que veamos a las consolas de nueva generación, pero según varias informaciones Microsoft ya trabaja en la sucesora de Xbox Series X, y Sony está haciendo lo propio con PS6. Esto es totalmente normal porque, al final, el desarrollo de una nueva consola es un proyecto muy complejo que comprende varias fases distintas, y que requiere de varios años para poder salir adelante.

El caso es que, según un interesante rumor, Microsoft quiere adelantarse a Sony con el lanzamiento de la sucesora de Xbox Series X. Esa nueva consola podría llegar en 2026, es decir, dentro de tres años, mientras que el lanzamiento de PS6 no se produciría hasta finales de 2027 o principios de 2028. Francamente, una diferencia temporal tan grande me parece algo un poco difícil de creer, pero la verdad es que tiene sentido viendo cómo pinta el panorama actual y la guerra que vienen librado Sony y Microsoft, me explico.

Como sabrán nuestros lectores habituales, Sony va ganando de forma clara la guerra de la generación actual de consolas, y no parece que Microsoft vaya a ser capaz de darle la vuelta a la tortilla. Esto nos deja dos realidades distintas, una en la que Sony vive un momento dorado que desea mantener el mayor tiempo posible, de manera que no tiene motivos para precipitar el lanzamiento de una nueva consola, y otra totalmente contraria que es la de Microsoft.

No me entendáis mal, con esto no quiero decir que la compañía de Redmond esté pasando un mal momento, nada más lejos de la realidad, simplemente digo que tiene más motivos para querer lanzar una nueva generación con la que empezar desde cero, y con la que intentar conseguir una victoria frente a Sony y Nintendo.

¿Qué podemos esperar de la sucesora de Xbox Series X?

Obviamente se producirá un salto generacional claro, y viendo por dónde van a ir las inversiones y los avances más importantes de Microsoft en el sector de las videoconsolas creo que podemos sacar algunas conclusiones interesantes. La sucesora de Xbox Series X volverá a utilizar una APU AMD por dos razones, costes y retrocompatibilidad.

AMD y Microsoft volverán a trabajar juntos para desarrollar una APU de nueva generación que integrará CPU y GPU en un mismo encapsulado, y cerrarán un acuerdo para ajustar precios y mantener un nivel de costes razonable. Dicha APU podría estar configurada con una CPU que tendrá núcleos de alto rendimiento y núcleos menos potentes pero de mayor eficiencia, algo que tiene mucho sentido porque:

Los núcleos de mayor potencia se utilizarían en juegos.

Los núcleos eficientes se reservarían a sistema operativo y aplicaciones.

Esto reduciría el TDP de la CPU y el espacio ocupado a nivel de silicio.

Por su fecha de lanzamiento Microsoft podría utilizar un derivado de la arquitectura Zen 6 de AMD, que estaría adaptada a las particularidades de una APU donde prima la GPU sobre la CPU. Esto quiere decir que tendríamos recortes tanto a nivel de FPU como de cachés, así como ajustes en las frecuencias de trabajo, y que su rendimiento real no sería comparable al de una CPU Zen 6 de PC, como ya ocurrió con la APU de Xbox Series X.

Por el lado GPU lo más probable es que se opte por una solución personalizada basada en RDNA 5. Este nuevo núcleo gráfico debería tener una potencia comparable a una tarjeta gráfica de gama media dentro de dicha generación, tendrá unidades de cuarta generación para acelerar trazado de rayos y núcleos de tercera generación para IA. También tendrá recortes a nivel de frecuencias y de caché infinita.

En cuanto a las mejoras técnicas podemos estar seguros de que la Xbox Series de próxima generación podrá trabajar mejor con trazado de rayos, que contará con APIs optimizadas para trabajar de forma más eficiente con micropolígonos, lo que debería dar un impulso importante al rendimiento trabajando con elevadas cargas de geometría, y se comenta que podrá utilizar los núcleos especializados en IA para implementar un reescalado inteligente bajo DirectML.

Todo lo que os acabo de comentar tiene sentido, pero es importante que tengáis siempre presente que tanto PS6 como la sucesora de Xbox Series X están todavía en etapas muy tempranas de desarrollo, así que hay muchas posibilidades y muchas puertas abiertas, lo que significa que podrían producirse cambios en todas las claves que hemos visto.

¿Cuánto costará la nueva generación de consolas?

Es una buena pregunta, y no tiene fácil respuesta. La tendencia que estoy viendo en las fuentes más fiables apunta claramente a un incremento en los costes de fabricación, y que este será consecuencia de una subida del precio de los componentes más importantes, como la APU y la memoria. Tiene sentido, pero esto no quiere decir por sí solo que el precio de la próxima generación de consolas se vaya a disparar.

Tanto Sony como Microsoft podrían optar por vender sus nuevas consolas a precio de coste, o incluso con ligeras pérdidas, porque al final las dos hacen negocio y obtienen una importante cantidad de ingresos con la venta de juegos y de servicios. En este sentido destaca especialmente Microsoft por el Xbox Game Pass, un servicio que ha tenido un enorme éxito, y que está generando una considerable suma de dinero en ingresos.

No sería la primera vez que ocurre esto, ambas compañías han recurrido a esa estrategia de vender con pérdidas y compensar con software y servicios en más de una ocasión, aunque sin duda una de las más recordadas fue la era de PS3, una consola que tardó mucho tiempo en generar a Sony ingresos por venta de hardware.

Veremos qué ocurre dentro de unos años, pero me atrevo a dejaros una predicción personal, creo que tanto la sucesora de Xbox Series X como PS6 tendrán un precio igual o ligeramente superior al de los modelos actuales en su lanzamiento. Dando cifras concretas apostaría por un precio recomendado de venta en sus packs básicos y modelos de referencia de entre 500 y 600 euros.