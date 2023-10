Hace unas semanas tuvimos la suerte de asistir al Intel Innovation, uno de los eventos más importantes del año. Fue una experiencia única que tuvo muchos «actores de primera», como os contamos en este artículo recopilatorio, pero sin duda entre todos ellos destaca Intel Meteor Lake, la próxima generación de procesadores del gigante del chip que, como sabrán muchos de nuestros lectores, está destinado a marcar un punto de inflexión en el mundo del PC.

La IA se ha convertido en el tema del momento, y a día de hoy es vista como una de las tecnologías más importantes y más prometedoras del mundo, una realidad que Intel ha sabido ver a todos los niveles, y por eso ha apostado por ella tanto a nivel de hardware como de software, y también a nivel de servicios y de herramientas de desarrollo. En este sentido, Meteor Lake es la gran apuesta de Intel para democratizar la IA y ponerla al alcance de cualquiera en el mercado de consumo general, ¿pero por qué es tan importante?

Intel Meteor Lake representa una revolución por muchas razones. Podría hablaros de las novedades que trae a nivel de silicio y empaquetado con su nuevo diseño tipo mosaico, de las mejoras que permite el nuevo nodo Intel 4, o de los incrementos de rendimiento conseguidas con las nuevas arquitecturas Redwood Cove en los núcleos de alto rendimiento y Crestmont en los núcleos de alta eficiencia, pero sin duda la más importante es que abre el camino para una adopción a gran escala de la IA en el sector de los ordenadores personales.

Si tenéis cualquier duda sobre Intel Meteor Lake es buena idea que antes de seguir leyendo dediquéis unos minutos a repasar este excelente artículo que publicó mi compañero David hace unos días, ya que en él encontraréis todo lo que debéis saber. Con todo, si os quedase alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios y os ayudaré a resolverla.

Durante la Intel Innovation también la suerte de entrevistar a Caitlin Anderson, Vicepresidenta de Intel y Directora General de Ventas del Grupo de Informática para Clientes, y como no podía ser de otra forma la IA, Meteor Lake y la estrategia de Intel en este sector fueron los temas protagonistas de dicha entrevista, aunque no los únicos. También tuve tiempo de hablar de otros temas interesantes, y la verdad es que la entrevista fue una experiencia estupenda que hoy, por fin, puedo compartir con vosotros.

Antes de empezar es importante que tengáis claro que la entrevista ha sido adaptada para darle una estructura coherente y acorde al formato escrito. También quiero aprovechar para dar las gracias al equipo de Intel Europa por su excelente trabajo, y a Caitlin por compartir su tiempo con nosotros, por su simpatía y su excelente trato durante toda la entrevista, ya que fue clave para que todo fluyera de forma natural e hizo que la entrevista fuese una experiencia fantástica.

[MC] La IA está cambiando el mundo que conocemos. En sus propias palabras, ¿cómo va a afectar esta tecnología al mercado del PC?

Sí, creo que lo realmente interesante sobre este importante punto de inflexión fruto de la adopción de la IA en el mundo del PC son los nuevos escenarios de uso que surgirán alrededor del PC. También debemos pensar en que la llegada de la IA impulsará el desarrollo de nuevas aplicaciones en PC y hará que este sector experimente casi como una nueva juventud, algo que ya habíamos visto en su momento en dispositivos móviles.

Con estos nuevos escenarios de uso que serán posibles gracias a la IA, vamos a necesitar la innovación de la industria en todos los niveles alrededor de lo que consideramos como un producto fantástico (Intel Meteor Lake). Este amplio abanico de posibilidades que abre la IA está creando un montón de energía en el sector, y eso es precisamente lo que más nos entusiasma.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que esto va a ser una evolución multiaño. No se trata de un fenómeno que vaya a suceder en un único año, sino de algo que irá evolucionando y que será cada vez mejor. Estoy entusiasmada por esta aventura que vamos a emprender con los nuevos Intel Core Ultra (nombre comercial de los procesadores Intel Meteor Lake), y la base que hemos construido a su alrededor.

El desarrollo del software, y el ritmo al que se está produciendo, también es realmente emocionante. Encontramos nuevos casos de uso todos los días, y esto es precisamente lo que está haciendo que su lanzamiento sea muy distinto al de un procesador tradicional. Todo esto hace que sea un lanzamiento muy emocionante.

[MC] Intel Meteor Lake va a ser clave para empezar a aprovechar el potencial de la IA en el sector PC y en el mercado de consumo general. A nivel de hardware, ¿cómo lo va a conseguir esta nueva generación?

Creo que a nivel de hardware Intel Meteor Lake es algo único y diferente, así que es necesario profundizar un poco en este tema porque creo que las novedades que presenta a nivel de hardware son algo tan importante que no vemos todos los días, y muy probablemente una parte de los consumidores no estarán todavía familiarizados con ellas.

Lo que más me entusiasma de Intel Meteor Lake es que estamos ante una arquitectura que se ha diseñado desde cero para crear algo grande no solo en términos de potencia, sino también en materia de eficiencia. Hemos escuchado a los usuarios, y esto era precisamente una de las cosas que más pedían, las mejoras a nivel de eficiencia.

Luego tenemos que destacar la integración de una GPU Arc y la presencia de una NPU (unidad de procesamiento neural especializada en IA). Si combinamos todo esto es fácil entender por qué decimos que Intel Meteor Lake es alto revolucionario e innovador, un producto increíble. A mí, personalmente me sorprendió mucho cuando me mostraron los planos con el punto de partida y el proceso de cómo construyeron Meteor Lake, y el resultado final, lo que hemos conseguido en esos tres frentes (CPU, GPU y NPU) ha estado a la altura.

La carga de trabajo que representa la IA se puede acelerar en la NPU, que es la solución especializada que ha adoptado Intel Meteor Lake, pero no se limita a este componente. La IA también se puede resolver en la GPU y en la CPU, y la combinación de estos tres componentes nos permite conseguir un alto rendimiento y una excelente eficiencia.

Esto también se traduce en una mayor versatilidad y en una mejora inmediata en el desarrollo de software y aplicaciones. Por ejemplo, los desarrolladores independientes de aplicaciones han conseguido una mejora inmediata de eficiencia al trasladar cargas de trabajo a la NPU, lo que se ha traducido en una mayor duración de la batería. Al final, disponer de esos tres elementos en una arquitectura desagregada representa un avance muy importante, y el empaquetado también es realmente impresionante (recordad que tenemos tres bloques o encapsulados perfectamente armonizados en un único empaquetado).

[MC] ¿Qué ventajas podemos esperar de la adopción de la IA en el mundo del PC, por qué debería importar a los usuarios?

Esto es precisamente algo que nos hemos planteado durante los últimos meses, nos hemos preguntado por qué, qué es diferente y qué podemos hacer. Me lo he planteado de una manera segmentada, y creo que los casos de uso centrados en la productividad y la ciencia van a ser muy interesantes y muy importantes, porque van a ser los que mejor muestren el valor que realmente podemos obtener de la integración de la IA en el mundo del PC. A nivel de consumo general la productividad va a ser una de las más importantes.

La relación entre la IA y la productividad es clave porque hablamos de trabajo. Todos queremos ser más productivos, hacer más cosas en menos tiempo, y hacerlas mejor. Por ejemplo, un usuario tiene un trabajo determinado que se podría beneficiar de una mayor automatización, le encantaría conseguir ese mayor grado de automatización para agilizar sus flujos de trabajo, y gracias a Intel Meteor Lake y a la IA podrá conseguirlo. Piensa en funciones tan útiles como pasar rápidamente de correo electrónico a texto, y también en otras funciones de asistencia que pueden ayudarte en tu día a día para mejorar tu flujo de trabajo.

A nivel de consumo también podemos hablar de muchas otras aplicaciones que se beneficiarán de la IA, como por ejemplo las aplicaciones creativas, y también las de edición de fotos y contenidos. He visto avances relacionados con los gestos para realizar cosas diferentes y acceder a nuevos atajos para utilizar mejor el PC. Queremos impulsar y mejorar estos frentes porque creemos que representan una oportunidad única, y porque creemos que los consumidores también se preocupan por ser más productivos.

En este sentido también queremos aprovechar las posibilidades de la IA para dar forma a nuevas experiencias de uso que permitan a los usuarios desarrollar su lado más creativo, incluso aunque estos apenas tengan conocimientos. Me pongo a mí misma como ejemplo, no soy una persona versada en la creación de contenidos, pero si pudiera crear mis propias fotos, mis propias presentaciones o incluso mi propia música de una manera fácil y sencilla, y hacer cosas gracias a la IA que antes no podría hacer, realmente me sentiría entusiasmada y sorprendida. La IA hará la vida del usuario mucho más fácil.

[MC] El software y las herramientas de desarrollo son fundamentales para avanzar en la carrera que representa la IA. ¿Qué está haciendo Intel en este sentido, cómo está impulsando su ecosistema?

Ya sabes que siempre que hay un movimiento importante en la industria o a nivel de ecosistema Intel siempre sabe responder de la manera adecuada en este sentido, tanto en lo que respecta al software como a las herramientas de desarrollo. Lo que queremos es habilitar un ecosistema general desarrollo abierto, esta es la base en la que creemos.

Es probable que hayas escuchado el discurso de apertura de Pat Gelsinger (CEO de Intel). En ese discurso hizo un resumen de las claves más relevantes en este sentido, de lo importante que somos a este nivel como empresa y de cómo queremos ser partícipes e impulsar este tipo de movimientos y de momentos de inflexión en la industria.

Estamos trabajando mucho para cumplir esos objetivos de impulsar la IA en todos los frentes, y para crear ese ecosistema general de desarrollo abierto. Por ejemplo, estamos trabajando con la comunidad de software, tenemos la herramienta OpenVino, y también estamos impulsando el desarrollo y la aceleración de aplicaciones porque al final mantener un buen ritmo en este sentido es también importante para nosotros.

Queremos ofrecer todo lo necesario para que la industria, los desarrolladores y los usuarios se beneficien de la IA y de todo lo que la rodea. Esto representa una gran parte de nuestro compromiso con el ecosistema de software que tenemos, y que mantenemos firme porque representa una parte importante para poder llevar Intel Meteor Lake al mercado y reflejar mejor ese punto de inflexión que representa.

[MC] La IA se ha convertido en el presente y el futuro del PC. En sus propias palabras,¿qué tipo de avances e innovaciones podemos esperar en los próximos años y qué piensa sobre ello?

Creo que mi visión se puede ver reflejada un poco en todo lo que hemos hablando hasta ahora. Cuando hablamos de la IA en PC no es solo la mejora gradual de la industria, y tampoco se limita a las aplicaciones a las que podremos acceder, sino que lo más importante en ese futuro serán las mejoras en nuestro nuestra vida y en nuestro flujo de trabajo que esta tecnología hará posible, y cómo podremos trabajar y hacer nuestras tareas diarias de una manera más natural.

Así, por ejemplo, gracias a la IA podría limitarme a hablar en voz alta y tener un bloc de notas personal para mi que recoja todo lo que voy diciendo con la precisión adecuada, y también podría hacer cosas de una manera más sencilla y natural y llevar un estilo de vida más productivo con menos esfuerzo, haciendo todo lo que normalmente me gusta hacer, o necesito hacer, pero de una manera mucho más fácil y simple.

A grandes rasgos, mi visión de esa evolución a futuro de la IA parte de esta interacción perfecta con la tecnología y de cómo se acabará convirtiendo en una forma de vida, en una parte más del día a día del usuario, en su rutina. Obviamente, el PC es realmente una parte esencial de esa rutina, y la llegada y la evolución de la IA al mundo del PC de consumo también nos permitirá mantener protegidos y controlar mejor los datos personales que tenemos en nuestro PC.

[MC] El potencial y el valor de la IA es indiscutible, pero también hemos ido viendo algunas opiniones negativas sobre esta tecnología que llegan incluso a tildarla de peligrosa, ¿cuál es su opinión sobre este tema?

La verdad es que en este sentido me gustó mucho lo que dijo Pat Gelsinger durante el evento de apertura de la Intel Innovation, que la tecnología es neutral, y que de hecho al final es solo eso, tecnología. Por tanto, la clave no está en la tecnología, ni en la creación de la misma ni en la disponibilidad o el acceso a la misma, la clave está en lo que hacemos con la tecnología, en el uso que le damos.

Ciertamente, creo que tenemos una importante responsabilidad en este sentido, como todas las empresas, y que esta pasa por ayudar a la industria a encontrar formas de utilizarla para hacer el bien. Por eso queremos impulsar su uso en sectores tan importantes como el de la salud, y también queremos erradicar aquellas cosas o posibles escenarios de uso en los que la IA no serviría para hacer el bien.

Para cumplir con esa responsabilidad, y para cumplir esos objetivos, necesitamos establecer ciertos estándares de seguridad y de privacidad, y como industria tendremos que unirnos de diferentes formas para resolver los problemas que vayan surgiendo alrededor de este tema. Creo que esto no será un problema, y que estaremos en la mesa con muchas empresas para asegurarnos de que se hace lo correcto.

[MC] Volviendo a Intel Meteor Lake y al proceso de fabricación utilizado, ¿cuales son los avances más importantes del nodo Intel 4?

Cada nuevo nodo representa una mejora importante para Intel. Estamos trabajando a un ritmo muy marcado para innovar y avanzar rápidamente en este sentido, consiguiendo saltos de procesos de fabricación en espacios muy cortos de tiempo para cumplir nuestro objetivo de lanzar cinco nodos en cuatro años, y con Intel 4 hemos dado otro paso más para conseguirlo.

El nodo Intel 4 ha permitido una mejora importante en el rendimiento por vatio, lo que permitirá incrementar la autonomía de los portátiles que utilicen Intel Meteoor Lake 4. Las mejoras a nivel de eficiencia siempre han sido una parte importante dentro del avance continuo que han representado los nuevos procesos de fabricación.

Intel 4 representa nuestro segundo nodo en ese viaje de cinco nodos en cuatro años, pero no solo hemos sido capaces de conseguir un salto de nodo, también hemos implementado nuevas arquitecturas, lo que representa un logro muy importante para nosotros porque en conjunto son cambios muy importantes en una sola generación.

Esta es otra de las razones por las que estamos tan entusiasmados con el lanzamiento de Intel Meteor Lake, y por todos los avances y mejoras que hemos conseguido en rendimiento, rendimiento por vatio, en diseño (el nuevo diseño tipo mosaico con tres bloques o tiles que ya conocéis) y en valor añadido con la especialización que representa la NPU dedicada.

[MC] Para ser sincero me sorprendió mucho cuando Alder Lake estrenó el diseño híbrido con núcleos P y núcleos E, ¿va a mantener Intel este enfoque a largo plazo?

Alder Lake fue una arquitectura verdaderamente híbrida, y también fue un primer paso que nos permitió aprovechar muchas cosas para construir Intel Meteor Lake y saltar a un diseño desagregado. Así que sí, seguiremos utilizando este modelo para próximas generaciones.

[MC] Con Sapphire Rapids se creó una línea de producto centrada únicamente en los núcleos P, ¿podemos esperar algo parecido para el mercado de consumo general, una CPU de gama alta especializada para un público más específico, gaming, por ejemplo?

Tenemos productos específicos para gaming en los que estamos trabajando, y creemos que el rendimiento es clave en este tipo de productos, porque al final al público que utiliza su equipo para jugar no se preocupa tanto por otras cosas que sí importan en otros niveles, como por ejemplo el consumo y la eficiencia si hablamos de ordenadores portátiles.

Siempre que desarrollamos un procesador para gaming intentamos mejorar el rendimiento al máximo para ofrecer la mejor experiencia posible, pero yo creo que con la arquitectura de núcleos P y núcleos E también nos encontramos con ventajas que pueden aprovechar este tipo de usuarios, como por ejemplo derivar parte de las cargas de trabajo secundarias de las que no siempre somos conscientes, y afrontarlas de una manera más eficiente, así que también beneficia a este tipo de usuarios.

Tenemos pendiente el lanzamiento de nuevos productos para gaming (Core Gen14) y vendrán con novedades muy interesantes, además de con mejoras a nivel de rendimiento para maximizar el desempeño en juegos.

[MC] ¿Hay algo más que desee añadir sobre Intel Meteor Lake y sobre la importancia de su apuesta por la IA?

Sí, la verdad es que estoy entusiasmada con este lanzamiento. Creo que este nuevo producto no podría llegar en un momento mejor teniendo en cuenta la situación de la industria, y también la situación en la que nos encontramos.

La energía y el interés que se ha generado a su alrededor es impresionante, ya sabes que mi trabajo es llevar este producto al mercado, y una de las cosas más importantes en este sentido es explorar y desarrollar los casos de uso con los OEMs para que estos cobren vida, y para que así sea posible mostrar al usuario el valor real de nuestro nuevo producto (Intel Meteor Lake).

En general sí, creo que es un momento realmente emocionante para la industria del PC, y creo que este nuevo producto tendrá un papel muy importante a la hora de impulsar las ventas en el sector, es decir, que se convertirá en uno de los grandes motores para impulsar el crecimiento del sector PC a partir de finales de este mismo año (Intel Meteor Lake llegará empezará a llegar al mercado el 14 de diciembre de 2023).