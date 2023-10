El cifrado de unidad BitLocker es una característica de protección de datos disponible en las versiones profesionales y empresariales de Windows. Actúa por software (o junto a hardware específico) a nivel de sistema operativo y es muy interesante como solución de cifrado gratuita, que ahorra tener que adquirir soluciones más avanzadas. Pero puede tener sus compromisos a nivel de rendimiento como han mostrado las pruebas realizadas por Tom’s Hardware.

Ya sabes que Windows 11 no destaca con carácter general por su nivel de rendimiento y seguramente es uno de los motivos (hay otros) por los que la mayoría de usuarios mantenemos los equipos con Windows 10. Aclarar, no obstante, que cualquier medida de seguridad que implementemos por software, ya sea un mero antivirus cargado en memoria, como opciones más avanzadas que implica el cifrado de los datos, tendrá un coste a nivel de rendimiento. Nosotros, lo hemos usado en el pasado con Windows 10 y se nota, pero no tanto como con las pruebas en Windows 11 de las que nos hacemos eco.

Tom’s Hardware probó el rendimiento de Bitlocker utilizando una SSD Samsung 990 Pro de 4 TB, una de las unidades de estado sólido más rápidas bajo PCIe 4.0. El equipos funcionaba con un procesador Intel Core i9-12900K con 32 GB de memoria DDR4 y Windows 11 Pro,

Las pruebas compararon las diferencias de rendimiento entre no tener BitLocker habilitado, tener el software BitLocker activado o usar una versión de hardware de BitLocker, descubriendo que el cifrado basado en software, es decir, lo que Microsoft proporciona de fábrica en Windows 11 Pro, obstaculiza drásticamente el rendimiento. , especialmente en lecturas aleatorias donde cayó un 45%.

No todas las pruebas mostraron un impacto tan terrible en el rendimiento, y los resultados variaron entre los diferentes tipos de tareas que se estaban probando, pero todas influyeron negativamente en las transferencias y las latencias.

Cómo deshabilitar BitLocker

La mayoría de usuarios no necesitan este sistema de cifrado de datos. La función puede desactivarse de varias maneras. Una de ellas es mediante la consola de Windows con el parámetro manage-bde off C: . Otra manera de gestionarlo es a través de las políticas de grupo y la tercera se puede hacer desde el panel de control:

Otra opción pasa por usar las versiones ‘Home’ de Windows, ya que Microsoft no soporta esta tecnología. Ni carga tantos servicios como en las versiones Pro o las empresariales. El uso de Windows Home es el recomendable para la gran mayoría de opciones de uso de un consumidor de a pie.