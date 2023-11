Now and Then, la nueva canción de The Beatles, ya ha sido publicada, tal y como te adelantamos hace unos días. Debemos dedicar al menos unos segundos a analizar esto, pues la banda se separó en 1970, John Lennon fue asesinado en 1980 y George Harrison falleció en 2001. Han pasado, respectivamente, 53, 43 y 22 años desde esos tres hitos temporales que, en principio, deberían hacer imposible la publicación de nuevo material de una de las bandas más trascendentes de la historia de la música.

Aunque no soy fan de The Beatles (se separaron antes incluso de que yo naciera y, cuando era un crío ignorante, no les prestaba demasiada atención porque eran «música vieja»… en fin, la adolescencia), hace años que sí que disfruto de su música y que, obviamente, reconozco su imponderable aportación a la historia de la música. Así, desde que se hizo público el proyecto para completar Now and Then, lo he estado esperando con los brazos abiertos. Y no solo por poder escuchar la última canción de The Beatles, también por poder valorar el uso de la inteligencia artificial.

El papel de la inteligencia artificial en la producción de Now and Then era clave, pues era necesario «separar» la voz de John Lennon, en una maqueta que había grabado en su casa, del sonido del piano. Ya se había intentado anteriormente, pero resultó imposible. Sin embargo, la evolución de la inteligencia artificial aplicada al demixing (segregación de los diferentes elementos de una grabación), permitió a Paul McCartney y Ringo Starr volver a intentarlo una vez más, contando en esta ocasión con la inestimable colaboración de Peter Jackson. La complejidad se entiende mejor al ver el vídeo publicado sobre el proceso. A continuación, en el minuto 3.00, puedes escuchar el sonido de la grabación original

Como puedes comprobar, se suman la presencia del piano (McCartney afirma que, en algún momento, casi da la impresión de que Lennon «ocultaba» su voz tras el piano en la grabación) y el ruido de fondo. Era una grabación casera, una maqueta en la que trabajar en el futuro, planes que se evaporaron, súbitamente, el aciago día que Mark David Chapman lo esperó a pie del edificio Dakota y acabó con su vida.

En 1995 los miembros de The Beatles que aún vivían intentaron recuperar la voz de Lennon de aquella maqueta, pero no resultó posible. Sin embargo, avanzaron lo suficiente en el proyecto como para que George Harrison dejara grabada su parte de la canción que pretendían publicar. Una grabación que fue conservada tras su fallecimiento el año 2001, pues McCartney y Starr no renunciaban al proyecto de recuperar Now and Then.

Peter Jackson estrenó, en 2021 (inicialmente se iba a estrenar en 2020, pero la pandemia postergó su producción y lanzamiento) The Beatles: Get Back, un documental dividido en tres partes (hablamos de Peter Jackson, esto es marca de la casa) muy recomendable y que puedes encontrar en Disney+. Y fruto de la colaboración entre el director y los dos miembros de la banda, volvió a brotar la semilla del proyecto para recuperar Now and Them, un proyecto en el que Jackson ha aportado su conocimiento y su tecnología para realizar el demixing y extraer la voz de Lennon de la maqueta. ¿El resultado? Puedes verlo en el minuto 7.00 del vídeo:



El resultado es, sencillamente, espectacular. El proceso de recuperación de la voz de John Lennon desde la grabación ha sido complejo, pero la excelencia del mismo es indiscutible. Y gracias al material grabado por George Harrison antes de fallecer y, claro, las grabaciones de Paul McCartney y Ringo Starr en la actualidad, la tecnología ha permitido reunir, en esta ocasión sí que parece que por última vez, a The Beatles en el estudio de grabación. Vuelvo a recordar, más de 50 años después de su separación, y 43 y 22 después de las muertes de John Lennon y Ringo Starr. Steve Jobs daba una gran importancia a la convergencia de arte y tecnología y era un amante de la música, así que, incluso frente a los contenciosos que enfrentaron a Apple Inc. con Apple Records durante bastante tiempo (recordemos que firmaron las paces con la llegada de The Beatles a iTunes Music Store), habría señalado Now and Then como el ejemplo perfecto de ello.

Con la canción ya a la venta en múltiples soportes y formatos, y también disponible en los principales servicios de streaming, cada cuál se habrá formado ya su opinión sobre la misma. Personalmente creo que está por encima de lo que cabía esperar. Es un fiel reflejo del Lennon más meloso y resulta muy coherente con el resto de composiciones de The Beatles. No es su mejor canción, no está ni en el top 5 ni en el top 10, pero sí que contiene el espíritu de la banda, que en mi opinión es lo más valioso. Si no la has escuchado te recomiendo que lo hagas, al menos, una ocasión.

Ahora bien, si el resultado ha sido tan positivo y la inteligencia artificial ha sido tan efectiva para recuperar la voz de Lennon de la grabación original, ¿por qué hablo de luces y de sombras? Pues porque la IA no solo está presente en el proceso de producción de Now and Then, también ha sido empleada en la producción del videoclip oficial de la canción. Y bueno, a continuación puedes ver el vídeo, para formar tu propia opinión:

Publicado hace unas pocas horas, en YouTube ya se aproxima a los cuatro millones y medio de visualizaciones, y en una primera aproximación al mismo podemos sentir cierta emoción provocada por la nostalgia, que evidentemente es una baza jugada en su producción. Nada que objetar a esto, lo entiendo perfectamente, y más aún al tener en cuenta que McCartney y Starr han debido afrontar un aluvión de emociones durante el proyecto.

El problema, el gran problema, surge al ver el uso de la inteligencia artificial aplicada a ideas… bueno, digamos que mejorables. Así, podemos ver algunos momentos en los que imágenes parcialmente generadas o editadas mediante IA se entremezclan con imágenes antiguas y actuales de The Beatles, dando como resultado un batiburrillo que, en lugar de «meternos» más en la canción, su narrativa y su halo de nostalgia, nos da una patada que nos devuelve, dolorosamente, al mundo real.

¿Tenía sentido emplear la inteligencia artificial en la producción de Now and Then? Sí, sin el más mínimo genero de dudas, tal y como ha quedado acreditado. Ahora bien, ¿tenía sentido emplearla en la producción del videoclip? Habrá respuestas para todos los gustos, pero en mi opinión la respuesta es un rotundo no. Lo que, a su vez, hace que la última canción y el último videoclip de The Beatles me parezcan una muestra perfecta para ejemplificar cómo emplear la IA y cómo no hacerlo.