Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix… Y con Special Ops: Lioness arrancamos una nueva edición de esta, nuestra sección de estrenos para ver en casa. Pero, como siempre, hay mucho más.

SkyShowtime

SkyShowtime una vez más, sí, aunque sea de medio rebote. Dicho lo cual, si este Halloween te faltó algo de esencia clásica, echa un vistazo a lo que entra en catálogo porque hay poco, de variado.

Special Ops: Lioness es una nueva serie original de Paramount+ y, como suele ser la norma, aquí aterriza en SkyShowtime. Dirigida y escrita por Taylor Sheridian, responsable de varios de los grandes éxitos de la plataforma (Yellowstone, Mayor of Kingstown, Tulsa King…), estamos ante la típica americanada en clave de thriller y acción de espías con el terrorismo fundamentalista islámico de telón de fondo, al más puro estilo de Jack Ryan y similares.

La vuelta de tuerca de Special Ops: Lioness es su protagonismo femenino, capitaneado por la desconocida Laysla De Oliveira y por la muy conocida Zoe Saldana, a quienes rodean con mayor o menos presencia en pantalla gente como Morgan Freeman o Nicole Kidman. El nivel de producción acompaña. En cuanto al resultado, no le pidas peras al olmo: confórmate con entretenerte y, de ser así, quizás encuentres en Special Ops: Lioness un buen pasatiempo.

Pero, ojo, que SkyShowtime ha estrenado otra serie exclusiva esta semana y no es otra que Frasier. La nueva, claro; y no esperes muchas más cosas en común con la original que la presencia de su protagonista, Kelsey Grammer, y el obligado tono de comedia de esta secuela del espinof de la más mítica aún si cabe, Cheers. La crítica, eso sí, no parece estar del todo contenta con este ¿innecesario regreso? Allá cada cual.

Entra en catálogo:

Bee Movie

Drácula

El doctor Frankenstein

Expulsión forzada

La invención de Hugo

La momia

La mujer y el monstruo

La novia de Frankenstein

Las novias de Drácula

Las pistas de Blue (T4)

Ley y orden: Acción criminal (T1-T3)

Navidad en buena forma

Reunión de clase por Navidad

Satanás

Star Trek: Voyager (T2-T3)

The Equalizer (T1)

Xena, la princesa guerrera (T1)

Netflix

Continuamos con Netflix, que como de costumbre llega con una pila de basura bajo el brazo, aunque también lo hace con un par de animes nuevos y con el estreno de Nyad, peli recomendada. O, más interesante incluso, la llegada de una nueva serie original de HBO a su oferta.

De lo mucho que trae Netflix esta semana cabía destacar La luz que no puedes ver, y digo cabía porque lo que apuntaba a ser un pelotazo, ha salido rana. Para entendernos, esta es una miniserie basada en uno de los libros más vendidos del ganador del Pulitzer Anthony Doerr, una historia ambientada al final de la Segunda Guerra Mundial que Steven Knight (Peaky Blinders) ha adaptado para la plataforma con un nivel de producción notable y rodeándose para ello de un elenco en el que te sonarán caras como las de Hugh Laurie (House) o Mark Ruffalo (Hulk)… Pero no ha podido ser y la crítica paree haber alcanzado un consenso: es un bodrio.

Más contenidos exclusivos:

Academia Unicornio (T1). «Cuando una fuerza oscura amenaza con destruir la Isla Unicornio, una valiente adolescente y sus cinco compañeros deben proteger la academia mágica en la que estudian.»

El sastre (T3). «Un famoso sastre empieza a coser un vestido de novia para la prometida de su mejor amigo. Pero los tres tienen oscuros secretos que no tardarán en trastocar sus vidas.»

Encierro. «Decidida a averiguar qué le ocurrió realmente a su paciente en coma, una enfermera descubre que su síndrome oculta rivalidades, infidelidades, traiciones y asesinatos.»

Erin y Aaron (T1). «Puede que sus nombres sean parecidos, pero ellos no podrían ser más distintos. Gracias a la música, los nuevos hermanastros Erin y Aaron aprenden a vivir en armonía.»

Ferry: La serie (T1). «Ferry Bouman, desesperado por conseguir dinero, ve cómo se le presenta una oportunidad de oro cuando una redada crea una vacante entre los principales narcos de Brabante.»

Hasta que el asesinato nos separe: Soering vs. Haysom (T1). «¿Asesinó Jens Soering a los padres de su novia en 1985… o en realidad fue ella? Esta docuserie profundiza en los interrogantes que aún rodean el caso.»

Higuita: El camino del Escorpión. «Este documental explora la icónica carrera y polémica vida personal del colombiano René Higuita, desde sus orígenes humildes hasta convertirse en una leyenda del fútbol.»

La chica de los cigarrillos (T1). «Una artesana se sumerge en una historia de amor y autodescubrimiento mientras desafía las tradiciones de la industria de los cigarrillos 'kretek' de Indonesia en los 60.»

Ladronas. «Harta de su vida de fugitiva, una ladrona experta decide retirarse… pero antes se propone dar el último golpe con su fiel compinche y una nueva (y peleona) conductora.»

Misterios de la fe (T1). «Tesoros sagrados guardados bajo llave a los que se atribuyen poderes milagrosos: esta es la historia de varias reliquias católicas… y los misterios que las rodean.»

Nuovo Olimpo. «Roma, años 70. Un encuentro casual entre Enea y Pietro en un cine se convierte en una historia de amor inolvidable… hasta que el destino los separa.»

Nyad. «A los 60 años, la nadadora Diana Nyad se propone hacer realidad el sueño de su vida: la travesía de más de 160 km en mar abierto de Cuba a Florida.»

Onimusha (T1). «Armado con el legendario guante Oni que absorbe almas, un espadachín aúna fuerzas con una hermandad de samuráis para derrotar a un ejército de zombis sedientos de sangre.»

Samurái de ojos azules. «La convirtieron en una paria en el Japón del periodo Edo. Ahora, una joven espadachina sedienta de venganza recorre un camino sangriento hacia su destino.»

Sly. «Su amor por el cine surgió como vía de escape a una infancia difícil. En este documental, Sylvester Stallone cuenta cómo se convirtió en una leyenda de Hollywood.»

Temporada de huracanes. «Unos adolescentes encuentran un cadáver flotando en un canal. La investigación del perverso crimen desvelará los secretos mejor guardados de un pueblo.»

Una dosis diaria de sol (T1). «Una bondadosa enfermera que trabaja en psiquiatría hace todo lo posible para ofrecerles una dosis de esperanza a sus pacientes a pesar de los retos a los que se enfrenta.»

Sunset: La milla de oro (T7). «Los elitistas agentes del Oppenheim Group venden lujo a compradores acomodados de Los Ángeles. Las relaciones marcan la agenda y, a menudo, aportan más dramatismo.»

Entra en catálogo:

13 Horas: Los soldados secretos de Bengasi

A dos metros bajo tierra (Serie completa)

(Serie completa) Atrápame si puedes

Batman Begins

Baywatch: Los vigilantes de la playa

Call Me by Your Name

Chef

Closer

Deberías haberte ido

Donnie Brasco

Driven

El caballero oscuro

El caballero oscuro: La leyenda renace

Embriagado de amor

Entrenador Carter

Las Legiones Emergentes

Las dos caras de la verdad

Saw V

Saw VI

Sevillanas de Brooklyn

Star Trek

Step Up. Bailando

The Lure

Vacaciones de verano

Zacma: Blindness

Amazon Prime Video

Sorpresa en Amazon Video, y es que por fin se ha estrenado la segunda temporada de…

Sí: está de vuelta Invencible, Invencible o cómo quieras llamarla. Adelantamos a principios de año este regreso tan esperado, así que no me voy a repetir ahora; ya está dicho todo. Como decía entonces, no obstante, no vuelve la cosa como nos gustaría después de esperar durante tanto tiempo. No sé, la verdad, si esta es la mejor estrategia que podía haber adoptado Amazon al respecto.

Más contenidos exclusivos:

El día del secuestro (T1). «Myeng-jun decide secuestrar a Ro-hee para pagar las facturas de hospital de su hija. Pero justo antes, alguien se desmaya delante de su coche y resulta ser Ro-hee. La niña no recuerda nada, y Myeong-jun finge ser su padre e intenta contactar con los padres de ella para pedir un rescate.»

La chica de las nudilleras. «Esta película de acción de creadores coreanos, con reparto japonés, sigue la historia de Ran, una boxeadora que se enfrenta a una misteriosa organización en un combate a muerte tras descubrir que su hermana pequeña desaparecida, Yuzuki, es víctima de un crimen.»

Los Billis (T1). «Inspirada en hechos reales, Los Billis narra la pérdida de inocencia de un grupo de amigos en los años 80 en Bogotá. La serie sigue la búsqueda de identidad de una generación a través de la improbable amistad entre David y Leo, el hermano menor de Andrea, una de las líderes del grupo.»

Romancero (T1). «Jordán y Cornelia son unos niños que, desamparados en mitad de la noche, huyen de las personas encolerizadas que los acusan de asesinato. Aterrados y temiendo por sus vidas, cuidarán el uno del otro y harán lo posible para no caer en manos de dos violentos agentes de la ley, Teodoro y Sorroche.»

Una historia de crímenes (T2). «Los delitos de un país son un reflejo de su sociedad, del carácter de sus ciudadanos y de los problemas sociales en los que deben trabajar. Los periodistas Manu Marlasca, Patricia Abet y el forense Miguel Lorente analizarán los crímenes cometidos en la historia reciente de España y sus repercusiones.»

Entra en catálogo:

1000km of Chaos

14 días, 12 noches

377

Alejandro Magno

Café, con aroma de mujer (Serie completa)

Casi imposible

Cazadores de sombras: Ciudad de hueso

Claw

Código fuente

El camino de Sagebrush

El caso Sloane

El hombre de Utah

El nuevo caso del inspector Clouseau

El regreso de los siete magníficos

En temporada baja

Generación Low Cost

Hannah y sus hermanas

Hellboy

Hunt for the Wilderpeople, a la caza de los ñumanos

Impacto los conflictos

La casa de la esperanza

La chica que mató a sus padres – La confesión

La mujer de rojo

La posesión de Agnes

La quinta estación del año

Las aventuras de Priscilla, reina del desierto

Lejos del Mundanal Ruido

Lorax: En busca de la trúfula perdida

Los Archivos Menten (T1)

Los siete magníficos

Margrete: Reina del Norte

Miedo profundo

Origen

Plague

Preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido

Robin Hood

Salvaje

Shottas

Sin techo

Súper empollonas

The dresser (El ayuda de cámara)

Un pequeño favor

Una historia del Bronx

Vidas rebeldes

Z: La ciudad perdida

HBO Max

En la recta final del repaso semanal nos encontramos con lo que trae HBO Max, incluyendo la segunda temporada de La edad dorada.

Contenidos exclusivos:

La edad dorada (T2). «La edad dorada estadounidense fue un periodo de cambio económico. Con este trasfondo, la historia comienza en 1882 con una joven Marian Brook, la hija huérfana de un general sureño, que se muda a casa de sus tradicionales y estrictas tías de Nueva York.»

Scent of Time (T1). «El plan de una joven para casarse con el heredero del imperio chino del incienso la arruina… hasta que tiene la oportunidad de enmendar sus errores.»

Entra en catálogo:

FLCL (T5)

Gordon, Gino and Fred’s Road Trip (T4)

Apple TV+

Apple TV+ estrena película…

Contenidos exclusivos:

Esto va a doler. «¿Cómo puedes estar seguro de haber encontrado el amor verdadero? Imagina una prueba que pudiera zanjar esta pregunta para siempre, comparando las uñas de cada persona. ¿Querrías saber el resultado? ¿Lo aceptarías?»

Disney+

Y Disney+ hace lo propio con las nuevas temporadas de tres series de medio pelo.

Contenidos exclusivos: