ASUS ROG Strix Scar 18 2023 con GeForce RTX 4070, análisis

El ASUS ROG Strix Scar 18 2023 es un portátil de gama alta que se dirige a un perfil de usuario muy concreto, aquel que quiere disfrutar de una experiencia perfecta en juegos sin que el tamaño del equipo le suponga un problema, y es que, como habréis podido imaginar por su nomenclatura, estamos ante un portátil que viene con una pantalla de 18 pulgadas.

En líneas generales el ASUS ROG Strix Scar 18 2023 es una versión del ASUS ROG Strix Scar 16 2023 que trae algunos cambios a nivel de diseño, cuenta con una pantalla dos pulgadas más grande y tiene también algunas diferencias a nivel de hardware, ya que la versión del ASUS ROG Strix Scar 16 2023 que analizamos en su momento venía con una GeForce RTX 4090 Mobile, y este ASUS ROG Strix Scar 18 2023 trae una GeForce RTX 4070 Mobile.

Sé que a simple vista esa configuración nos puede parecer extraña, al fin y al cabo, ¿no sería mejor aprovechar el espacio de un portátil de 18 pulgadas para montar una tarjeta gráfica tope de gama? La respuesta es que sí, pero al mismo tiempo esto no es algo imprescindible, porque al montar una GeForce RTX 4070 Mobile en un portátil tan grande y bien refrigerado como este ASUS ROG Strix Scar 18 2023 tendremos ventajas muy importantes en cuanto a temperaturas de trabajo, a nivel de ruido y también en materia de rendimiento.

Pensad que la GeForce RTX 4070 Mobile es una tarjeta gráfica más fresca y con un consumo máximo menor que el de una GeForce RTX 4090, lo que significa que si el sistema de refrigeración del ASUS ROG Strix Scar 18 2023 puede con la segunda irá sobrado con la primera, y obviamente esto se dejará notar en la experiencia de uso.

Ya os puedo adelantar que la diferencia es notable, que incluso a plena carga con el modo turbo activado el nivel de ruido no se dispara, y que las temperaturas y el rendimiento son simplemente de lo mejor que podemos encontrar hoy en día dentro de su gama. Sí, es un portátil grande, pero como ya sabéis los que nos leéis a diario esto también tiene sus ventajas, y os he adelantado algunas de las más importantes.

No quiero extenderme más, ya tendremos tiempo en este análisis para profundizar en todo esto y también en otros temas, como el diseño y la calidad de construcción, la autonomía y el rendimiento en general del equipo, tanto en tareas básicas como en juegos y aplicaciones exigentes. Como siempre, poneos cómodos, que empezamos.

ASUS ROG Strix Scar 18 2023: análisis externo

Si hablamos de calidad de construcción y de diseño está claro que ASUS nunca decepciona con su serie ROG. Nada más sacarlo de la caja el ASUS ROG Strix Scar 18 2023 deja claro que es un portátil premium, tanto por estética como por calidad de materiales, y que merece ser considerado como un equipo de gama alta de pleno derecho.

Al tratarse de un portátil tan grande es necesario cuidar al máximo la calidad de materiales y la solidez estructural, y ASUS ha hecho un excelente trabajo en este sentido. Tenemos una combinación de aluminio y plástico en las zonas clave del equipo que consigue esa solidez tanto nos gusta, y que se deja notar desde el primer minuto. La parte superior de la pantalla (la tapa) está fabricada en aluminio, mientras que el interior del teclado está terminado en plástico.

Esa combinación de materiales es muy acertada y hace que el portátil transmita unas sensaciones excelentes al tacto. No he apreciado ninguna zona frágil que pueda llegar a comprometer la integridad del portátil, ni tampoco oscilación de la pantalla o crujidos, cosas que suelen ser habituales en un portátil de sus dimensiones. Un trabajo sobresaliente, y como habréis podido imaginar no era nada fácil ya que, como he dicho al principio, estamos ante un portátil de 18 pulgadas.

A nivel de diseño tenemos unas líneas angulosas y atemporales combinadas con un cierto enfoque minimalista que, sin embargo, genera un contraste muy atractivo con los motivos ROG que encontraremos tanto en la tapa como en la parte interior, donde va ubicado el teclado. En la tapa tenemos también el logo de ASUS ROG, y en el interior nos encontramos con una serigrafía de la marca que «divide» el teclado en dos mitades. La posición y el tamaño de la almohadilla táctil casan también a la perfección, y el tacto de la misma es muy suave.

El ASUS ROG Strix Scar 18 2023 está terminado en color negro, pero este no es tan oscuro como el del teclado, lo que de nuevo produce un contraste muy elegante que, francamente, me ha gustado mucho. La iluminación LED RGB presente en el teclado y la base del portátil ponen la guinda a un diseño que, francamente, no hace más que confirmar lo bien que saber hacer las cosas ASUS cuando hablamos de portátiles gaming en la serie ROG. Perfecto, sin más.

ASUS ha aprovechado todo el espacio disponible en este portátil de 18 pulgadas, y como no podía ser de otra forma ha montado un teclado completo que incluye el pad numérico y teclas dedicadas. Dicho teclado es de tipo isla, las teclas tienen una terminación ligeramente cóncava para mejorar la ergonomía, algo que notaremos con cada pulsación, presenta una buena disposición con una separación y un tamaño correcto, y tiene un recorrido por tecla óptimo. ASUS ha incluido, además, la tecnología «Overstroke», que es capaz de reconocer una pulsación en los primeros 0,15 mm del recorrido.

La pantalla del ASUS ROG Strix Scar 18 2023 tiene, como dijimos, un tamaño de 18 pulgadas, utiliza el formato 16:10 y la proporción pantalla-cuerpo es del 89%, lo que significa que tenemos unos bordes bastante contenidos. En el borde superior viene montada una cámara con resolución HD, y el panel que ha utilizado ASUS es de grado IPS con resolución de 2.560 x 1.600 píxeles. Sobre él hablaremos en profundidad más adelante.

Para cerrar este apartado tenemos que hablar de la conectividad. El ASUS ROG Strix Scar 18 2023 cuenta con una salida HDMI 2.1, dispone de dos conectores USB 3.2 Gen 2 Type-A, tiene un conector USB 3.2 Gen2 Type-C, cuenta con un puerto RJ45 LAN (2,5 GbE), dispone de un Thunderbolt 4 y tiene un conector jack de 3,5 mm para entrada salida de sonido. La conexión inalámbrica raya a un buen nivel gracias a su soporte de Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2.

Especificaciones del ASUS ROG Strix Scar 18 2023

Chasis y pantalla

Portátil gaming de gama alta fabricado en plástico y aluminio.

Iluminación LED RGB personalizable en dos zonas: teclado y base del portátil.

Pantalla ROG Nebula Display de grado IPS con un tamaño de 18 pulgadas y formato 16:10.

Resolución de pantalla de 2.560 x 1.600 píxeles, tasa de refresco de 240 Hz y compatibilidad con G-Sync, NVIDIA Optimus y MUX Switch.

Reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3 y tiene un tiempo de respuesta de 3 ms.

Cuenta con certificación Dolby Vision, PANTONE y TUV Rheinland. Esta última garantiza la ausencia de parpadeos y reduce la emisión de luz azul para minimizar la fatiga ocular.

Relación pantalla cuerpo del 89% con un brillo de 500 nits y un contraste de 1.000:1.

Componentes clave

Procesador Intel Core i9-13980HX con 8 núcleos de alto rendimiento y 16 núcleos de alta eficiencia, 24 núcleos y 32 hilos en total. Los núcleos de alto rendimiento pueden alcanzar los 5,6 GHz en modo turbo, y los núcleos de alta eficiencia llegan a los 4 GHz también en modo turbo. Tiene 36 MB de caché L3 y su TDP puede escalar hasta los 55 vatios en este modelo.

GPU integrada Intel UHD con 32 unidades de ejecución a un máximo de 1,65 GHz.

Tarjeta gráfica dedicada GeForce RTX 4070 Mobile con un TGP de 115 vatios + 25 vatios gracias al turbo dinámico, lo que nos deja un total de 140 vatios.

La GeForce RTX 4070 Mobile tiene 4.608 shaders a 2.225 MHz en modo turbo, 144 unidades de texturizado, 144 núcleos tensor de cuarta generación, 48 unidades de rasterizado, 36 núcleos RT de tercera generación, 32 MB de caché L2, bus de 128 bits y 8 GB de memoria GDDR6 a 16 GHz.

Acelera trazado de rayos y soporta DLSS 3.5 al completo, incluyendo la generación de fotogramas.

32 GB de memoria DDR5 a 4.800 MHz en doble canal.

SSD PCIe Gen4 x4 de 1 TB con una velocidad máxima de casi 4,7 GB/s en lectura secuencial.

Conectividad, refrigeración y batería

Conectividad cableada: una salida HDMI 2.1, dos conectores USB 3.2 Gen 2 Type-A, un conector USB 3.2 Gen2 Type-C, un puerto RJ45 LAN (2,5 GbE), un Thunderbolt 4 y un conector jack de 3,5 mm para entrada salida de sonido.

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2.

Sistema de refrigeración de tres ventiladores, 414 aletas de cobre de 0,1 mm de grosor y siete tuberías de cobre para acelerar la transferencia de calor. ASUS ha utilizado metal líquido Conductonaut Extreme tanto en la CPU como en la GPU para reducir hasta en un 15% la temperatura de ambos componentes, así como un filtro de polvo para minimizar su entrada en el interior del equipo.

Batería de 90 Wh compatible con carga rápida. Puede recargar hasta un 50% de la batería en 30 minutos.

Teclado, sonido, sistema operativo y otros datos

Teclado de tipo isla con una terminación ligeramente cóncava y un buen recorrido por pulsación. Cuenta con la tecnología Overstroke, que reduce el punto de actuación a solo 0,15 mm, dispone de retroiluminación LED RGB personalizable por tecla, viene con teclas de función e incluye pad numérico completo.

Almohadilla táctil de gran tamaño con tacto suave y buena calidad de construcción.

Matriz de micrófonos con cancelación de ruido por IA y diferentes modos de sonido seleccionables por software.

Dos altavoces con amplificador inteligente, sonido 5.1.2 virtualizado y soporte de Dolby Atmos.

Cámara frontal con resolución 720p.

Sistema operativo Windows 11.

Software ASUS ROG Armoury Crate incluido para personalizar y gestionar numerosos aspectos del equipo, como por ejemplo el perfil de rendimiento y la iluminación.

Medidas y peso: 39,9 x 29,4 x 2,31 ~ 3,08 cm, 3 kilogramos.

Precio: 2.199 euros (en oferta con 16 GB de RAM).

ASUS ROG Strix Scar 18 2023: experiencia de uso

El ASUS ROG Strix Scar 18 2023 es un portátil bien terminado cuya calidad de construcción se nota desde el momento en el que lo sacamos de la caja, y esto es muy importante porque estamos hablando de un portátil que tiene un tamaño de 18 pulgadas y un peso de 3 kilogramos. Con esas dimensiones, una buena calidad de construcción equivale a una mejor experiencia de uso y también a una mayor fiabilidad y vida útil.

Como habréis podido imaginar, este portátil se dirige a aquellos usuarios que quieren disfrutar de una experiencia cercana a la que tendríamos con un PC de sobremesa, y que ven la movilidad como algo secundario o poco importante. A nivel de diseño el ASUS ROG Strix Scar 18 2023 no dejará a nadie indiferente, estéticamente está muy cuidado, ya que combina a la perfección líneas angulosas y detalles minimalistas para crear un perfil elegante y atemporal con detalles más gaming e iluminación LED RGB, creando con ello un contraste muy atractivo.

Tras repasar sus especificaciones está claro que podemos esperar un excelente nivel de rendimiento por parte del ASUS ROG Strix Scar 18 2023, y así ha sido. Windows 11 funciona con una fluidez perfecta, las aplicaciones básicas se abren prácticamente al instante y en todo momento tenemos la sensación de que el equipo vuela. Como digo no cabía esperar otra cosa teniendo en cuenta que estamos ante un portátil de gama alta que monta un Intel Core i9-13980HX, memoria DDR5 y un SSD PCIe Gen4 x4.

La calidad de la pantalla encaja con lo que podemos esperar de un equipo de su gama y rango de precios. Tenemos una buena relación de píxeles por pulgada gracias a su resolución de 2.560 x 1.600 píxeles, la reproducción del espacio de color también raya a un buen nivel y nos encontramos con unos ángulos de visión de 178 grados. Su tasa de refresco de 240 Hz y el soporte de G-Sync garantizan una experiencia gaming muy satisfactoria, libre de problemas de tearing y de stuttering.

Mención especial merecen el teclado y la almohadilla táctil. El primero responde de maravilla y ofrece una experiencia muy cómoda tanto al jugar como al realizar trabajos de escritura, gracias la ergonomía y el recorrido por tecla. ASUS ha logrado alejar el calor de la zona del teclado, y esto también tiene un impacto muy positivo en la experiencia de uso. En cuanto a la almohadilla esta presenta un tacto muy suave que permite un deslizamiento perfecto, y la respuesta de los clics es fantástica.

Con una carga de trabajo baja o no muy elevada el ASUS ROG Strix Scar 18 2023 es muy silencioso, y cuando lo ponemos a plena carga el nivel de ruido tampoco llega a ser demasiado molesto. Queda claro que el sistema de refrigeración que ha utilizado ASUS en este equipo puede cubrir de forma óptima sus necesidades de disipación, y os puedo adelantar que las temperaturas de trabajo se mantienen en valores seguros en todo momento.

En este sentido también influye el tamaño del equipo, ya que no es lo mismo montar componentes de alto rendimiento en y el hecho de que, al final, tenemos una GeForce RTX 4070 Mobile, cuyas necesidades térmicas son menos exigentes que las de una GeForce RTX 4090 Mobile como la que montaba el ASUS ROG STRIX Scar 16 2023. Al tener una tarjeta gráfica menos exigente en un equipo grande y con un buen sistema de refrigeración el calor no es un problema, y el nivel de ruido es mucho más bajo.

El ASUS ROG Strix Scar 18 2023 viene con la aplicación ROG Armoury Crate, una solución muy útil ya que nos permite visualizar el estado del portátil y realizar cambios y ajustes muy importantes. Con ella podremos, por ejemplo, alternar entre diferentes perfiles de rendimiento, activar el modo de alto rendimiento para la GPU, monitorizar el consumo de recursos, personalizar la iluminación LED RGB y el modo de sonido, crear macros y muchas cosas más. Podéis ampliar la galería adjunta haciendo clic en ella.

La GeForce RTX 4070 Mobile que monta el ASUS ROG Strix Scar 18 2023 tiene un TGP de 115 vatios y 25 vatios adicionales con el modo turbo de ASUS. No obstante, en mis pruebas he podido confirmar que normalmente se mantiene en la franja de los 115 vatios, un nivel que, como veremos, ya es más que suficiente para conseguir un rendimiento óptimo incluso en juegos exigentes.

El Intel Core i9-13980HX hace que no tengamos ningún tipo de cuello de botella con la GeForce RTX 4070 Mobile, ni siquiera cuando aplicamos el DLSS 3.5 con todas sus tecnologías (Super Resolution, Reconstrucción de Rayos y Generación de Fotogramas). Dicha CPU es muy potente, aunque también genera bastante calor cuando trabaja a plena potencia, algo comprensible teniendo en cuenta que es un procesador de 24 núcleos y 32 hilos.

En cualquier caso, lo importante es que en ningún momento experimenté problemas de estabilidad, y el sistema de refrigeración del ASUS ROG Strix Scar 18 2023 fue capaz de mantener bajo control cualquier situación, tanto las pruebas de larga duración en Cinebench R23 para comprobar la estabilidad a nivel CPU como las de rendimiento extremo en juegos, con las que quería comprobar la estabilidad a nivel GPU. Buen trabajo por parte de ASUS en este sentido.

La calidad de la webcam frontal desentona y no encaja con el nivel que tiene el ASUS ROG Strix Scar 18 2023 en general, pero es mejor tenerla que no tenerla. El sonido sí que raya a un buen nivel, y las funciones de IA cuando utilizamos el micrófono integrado representan un claro valor añadido. Por lo que respecta al abanico de conectividad tenemos una disposición de conectores bastante generosa que cubrirá sin problemas las necesidades de casi cualquier tipo de usuario, y su soporte del estándar Wi-Fi 6E nos permite disfrutar de un rendimiento excelente, incluso a cierta distancia del router.

Rendimiento en aplicaciones sintéticas y pruebas profesionales

Tras este primer contacto con el ASUS ROG Strix Scar 18 2023, donde os hemos contado nuestra experiencia de uso, pasamos ahora a ver datos concretos de rendimiento en pruebas sintéticas y profesionales, que nos permitirán descubrir de qué es capaz este equipo en escenarios muy exigentes tanto a nivel CPU como GPU, y también de almacenamiento.

Rendimiento en CPU-Z

Empezamos con todo un clásico que nos permite valorar el rendimiento de la CPU de una manera sencilla y directa. El Intel Core i9-13980HX que monta el ASUS ROG Strix Scar 18 2023 logra un resultado excelente, ya que obtiene 861,9 y 13.534,1 puntos en monohilo y multihilo respectivamente, quedando con ello casi al mismo nivel que el Intel Core i9-13980HX de 65 vatios (10 vatios más) que monta el ASUS ROG Strix Scar 16 2023.

Rendimiento en Cinebench R23

Todo un clásico. Esta prueba de renderizado es muy exigente y puede poner de rodillas a cualquier CPU moderna. Como podemos ver en la imagen, el Intel Core i9-13980HX consigue un resultado fantástico tanto en monohilo como en multihilo. No hay duda de que, como os dije anteriormente, es uno de los procesadores más potentes que existen en el mercado de consumo general.

Rendimiento en Cinebench 2024

Esta es una prueba relativamente nueva que estamos empezando a utilizar para construir ya una base de datos que nos permita ir estableciendo comparativas fiables. De nuevo, los resultados que consigue el Intel Core i9-13980HX son excelentes, y la GPU GeForce RTX 4070 Mobile también posiciona en un nivel muy bueno, como se puede apreciar en el ranking comparativo que integra Cinebench 2024.

Rendimiento en Blender

Esta prueba mide el rendimiento de una tarjeta gráfica a partir de diferentes escenas de renderizado utilizando el valor de muestras por minuto. A mayor cantidad de muestras, mayor rendimiento. La GeForce RTX 4070 que monta el ASUS ROG Strix Scar 18 2023 posiciona muy bien con sus 1.902 muestras por minuto en Monster, 923 muestras por minuto en Junkshop y 954 muestras por minuto en Classroom.

Supera claramente el rendimiento medio de una GeForce RTX 4060 Mobile, que suele estar situado en 1.530 muestras por minuto en Monster, 790 muestras por minuto en Junkshop y 780 muestras por minuto en Classroom.

Rendimiento en V-Ray

Esta prueba de renderizado nos permite medir tanto el rendimiento de la CPU como el de la GPU, y puede aprovechar además el hardware especializado de una GeForce RTX de NVIDIA. En este caso la mejora frente a la GeForce RTX 4060 no es tan grande como en Blender, pero resulta evidente y coloca a la GeForce RTX 4070 Mobile un peldaño por encima.

La prueba de rendimiento CPU arroja un valor muy bueno, en la línea de lo que hemos ido viendo en pruebas anteriores. Repito lo que he dicho anteriormente, el Intel Core i9-13980HX es un auténtico monstruo, y cuando la refrigeración es adecuada, como es el caso del ASUS ROG Strix Scar 18 2023, su rendimiento llega a ser impresionante.

Rendimiento en 3D Mark CPU

Esta prueba nos permite medir el rendimiento de la CPU con diferentes cantidades de hilos activos, y también nos muestra los valores de temperatura y de frecuencia de trabajo, así que es ideal para identificar posibles problemas de exceso de calor y de estrangulamiento térmico.

Solo con ver las puntuaciones obtenidas ya me queda claro que el Intel Core i9-13980HX que monta el ASUS ROG Strix Scar 18 2023 funciona a la perfección, y que puede desarrollar sin problema todo su potencial, ya que incluso logra superar a otros equipos que montan este mismo procesador.

Dicho esto, vamos a entrar a ver los resultados a nivel de frecuencia y de temperatura en función de cada carga de trabajo:

Con un hilo activo tenemos una frecuencia de trabajo que registra ciertas oscilaciones, pero se mantiene casi siempre en la franja de los 5,5 GHz. La temperatura fluctúa mucho y alcanza un pico de 90,94 grados C.

tenemos una frecuencia de trabajo que registra ciertas oscilaciones, pero se mantiene casi siempre en la franja de los 5,5 GHz. La temperatura fluctúa mucho y alcanza un pico de 90,94 grados C. Con dos hilos activos la frecuencia de trabajo se reduce a una media de 5,08 GHz, y la temperatura alcanza un pico de 91 grados C.

la frecuencia de trabajo se reduce a una media de 5,08 GHz, y la temperatura alcanza un pico de 91 grados C. Con cuatro hilos activos en este caso la temperatura se mantiene en 5,08 GHz bastante estables, y la temperatura registra un pico de 5,08 GHz.

en este caso la temperatura se mantiene en 5,08 GHz bastante estables, y la temperatura registra un pico de 5,08 GHz. Con ocho hilos activos nos encontramos de nuevo con 5,08 GHz relativamente estables, ya que vemos un pico en caída bastante marcado. La temperatura alcanza los 93,50 grados C.

nos encontramos de nuevo con 5,08 GHz relativamente estables, ya que vemos un pico en caída bastante marcado. La temperatura alcanza los 93,50 grados C. Con 16 hilos activos el nivel de exigencia aumenta considerablemente y esto se deja notar, porque la frecuencia cae hasta los 4,59 GHz, aunque es cierto que hay picos más elevados. La temperatura es de 93,95 grados en su pico máximo, pero fluctúa bastante.

el nivel de exigencia aumenta considerablemente y esto se deja notar, porque la frecuencia cae hasta los 4,59 GHz, aunque es cierto que hay picos más elevados. La temperatura es de 93,95 grados en su pico máximo, pero fluctúa bastante. Con todos los hilos activos el nivel máximo de exigencia nos deja una frecuencia media de 4,88 GHz y una temperatura máxima de 91,99 grados C. Hay que tener en cuenta que esta prueba se pasa la primera y que es muy corta, así que eso valores solo son representativos en ráfagas cortas.

En líneas generales los valores son buenos, y las puntuaciones obtenidas dan fe de ello, aunque es cierto que las temperaturas fluctúan bastante en la mayoría de los casos, y que tenemos algún pico de frecuencia considerablemente bajo. Con todo, nada fuera de lo normal y un resultado óptimo y acorde a lo que cabe esperar de este procesador. Podéis ampliar la galería haciendo clic en ella.

Rendimiento en 3D Mark DLSS 3

Esta prueba nos permite medir el rendimiento de la tarjeta gráfica y descubrir cómo marca la diferencia la tecnología DLSS de NVIDIA, incluyendo tanto Super Resolution como la Generación de Fotogramas. Como podemos ver en las imágenes adjuntas sin DLSS 3 tenemos una media de 15,09 FPS, y con dicha tecnología activada la tasa de FPS sube a 64,24, es decir, hemos multiplicado en más de cuatro veces la tasa de fotogramas por segundo.

Rendimiento en PassMark

Una prueba excelente para tener un resumen del rendimiento que es capaz de ofrecer un equipo en líneas generales, y de cómo se compara con el resto de sistemas que están en la base de datos de PassMark. Como podemos ver en la imagen adjunta, el ASUS ROG Strix Scar 18 2023 es más rápido que el 94% de los equipos presentes en dicha base de datos, lo que se traduce en un resultado excelente.

CrystalDisk Mark

Con esta prueba medimos el rendimiento de la unidad SSD y también podemos ver las temperaturas que alcanza. Los valores son totalmente seguros, y el rendimiento entre dentro de lo aceptable para un equipo de esta gama y rango de precios. Su capacidad de 1 TB es suficiente para que no nos quedemos sin espacio a corto plazo.

Pruebas de rendimiento en juegos

Los resultados que ha conseguido el ASUS ROG Strix Scar 18 2023 en las pruebas de rendimiento sintético son muy buenos en líneas generales, pero todavía nos queda otra prueba de fuego importante que pasa por ver de qué es capaz en juegos. Ya os adelanto que su resolución de pantalla supone un nivel de exigencia muy superior al que tendríamos con un panel 1080p o 1200p, y que esto obviamente se deja notar en los datos de rendimiento.

Empezamos con Red Dead Redemption 2, un título que sigue siendo un referente a la hora de medir el rendimiento de cualquier equipo gaming por sus altas exigencias tanto a nivel CPU (IPC sobre todo) como GPU. Vemos que el ASUS ROG Strix Scar 18 2023 es capaz de mantener un buen nivel de fluidez en 1600p con calidad máxima incluso en nativo, y que con el DLSS 2 en modo calidad podemos llegar a los 66 FPS. No valdría la pena pasar del modo equilibrado.

Vamos ahora a ver los datos de rendimiento en Alan Wake 2, sin duda uno de los juegos más exigentes que han llegado recientemente al mercado. El ASUS ROG Strix Scar 18 2023 logra 26 FPS en nativo con calidad máxima sin trazado de rayos, pero gracias al DLSS 3 en modo calidad podemos subir hasta los 60 FPS, lo que se traduce en una fluidez total.

Si queremos activar el trazado de caminos solo podremos conseguir una media jugable con el DLSS 3.5 activado en modo rendimiento. En este caso, lo ideal sería optar por una configuración menos exigente centrada en el trazado de rayos y con DLSS 3.5 activado en modo equilibrado.

Cyberpunk 2077 también es otro de los juegos más exigentes que existen ahora mismo gracias, sobre todo, a su excelente implementación del trazado de rayos y del trazado de caminos. En 1600p el ASUS ROG Strix Scar 18 2023 logra unos dignos 47 FPS, y gracias al DLSS 3 en modo calidad podemos llegar casi a duplicar la tasa de fotogramas por segundo.

El trazado de rayos es viable con DLSS 3 en modo calidad, ya que nos lleva a unos 50 FPS bastante estables, mientras que el trazado de caminos solo es viable con DLSS 3.5 en modo rendimiento, ya que como podemos apreciar conseguiremos también una media de 50 FPS. La GeForce RTX 4070 del ASUS ROG Strix Scar 18 2023 está rayando a un buen nivel, de eso no hay duda, aunque en parte está siendo gracias a la «magia» del DLSS 3.

Vamos ahora con Dying Light 2, otro de los juegos más exigentes y que mejor utiliza el trazado de rayos. La GeForce RTX 4070 que monta el ASUS ROG Strix Scar 18 2023 consigue 56 FPS en 1600p y sube a 103 FPS con DLSS 3 en modo calidad, lo que resulta impresionante. Con trazado de rayos activo la media cae a 28 FPS, pero podemos llegar a los 73 FPS con DLSS 3 en modo calidad.

Saltamos ahora a Ghostwire Tokyo, un juego con un menor nivel de exigencia que los anteriores, pero que también sigue siendo un referente a nivel técnico. En 1600p el ASUS ROG Strix Scar 18 2023 va sobrado y logra una media de 100 FPS, así que no necesitamos DLSS. Con trazado de rayos la media cae a 44 FPS, y aquí sí es recomendable activar DLSS 2 en modo calidad para llegar a los 74 FPS.

Metro Exodus Enhanced Edition es uno de mis juegos favoritos de la generación actual, y también es un título exigente que utiliza el trazado de rayos con maestría. En 1600p con trazado de rayos al máximo tenemos una media de 46 FPS, que podemos convertir en unos excelentes 79 FPS solo con activar el DLSS 2 en modo calidad.

Terminamos con otro de los juegos más exigentes de la generación actual, aunque su uso del trazado de rayos es mucho más sobrio, ya que solo lo aplica a sombras. En 1600p nativo tenemos una media de 40 FPS que cae a 26 FPS con trazado de rayos. Si activamos el DLSS 3 en modo calidad conseguiremos 77 FPS y 58 FPS respectivamente.

La conclusión que podemos sacar de las pruebas de rendimiento en juegos es estamos ante un portátil muy potente, y que la configuración del ASUS ROG Strix Scar 18 2023 está bien ajustada a su resolución de pantalla, aunque en títulos exigentes es imprescindible recurrir a la tecnología NVIDIA DLSS para conseguir un nivel de fluidez verdaderamente óptimo, y lo mismo ocurre si queremos activar el trazado de rayos.

Temperaturas, escalado de frecuencias y autonomía

Ya tenemos claros los valores de rendimiento del ASUS ROG Strix Scar 18 2023 tanto en pruebas sintéticas y aplicaciones profesionales como en juegos, así que estamos listos para descubrir cómo se comporta a nivel de temperaturas y de consumo. Empezamos con el Intel Core i9-13980HX, un procesador que está diseñado para trabajar a temperaturas muy altas y que, como podemos ver en la gráfica adjunta, se mantiene en valores totalmente seguros dentro del ASUS ROG Strix Scar 18 2023.

Pasamos ahora a ver las temperaturas de trabajo de la GeForce RTX 4070 Mobile que monta el ASUS ROG Strix Scar 18 2023, y tenemos unos valores excelentes. En mis pruebas, con el portátil configurado en el modo máximo de rendimiento GPU y el modo turbo como perfil general dicha tarjeta gráfica nunca superó los 70 grados de pico, y se mantuvo alrededor de los 66 grados de media en la mayoría de los casos.

Para entender mejor los resultados anteriores es necesario ver los valores de consumo de la GeForce RTX 4070 Mobile, y la verdad es que estos fluctuaron bastante. La diferencia entre el pico mínimo y el pico máximo es grande, aunque en líneas generales se mantuvo de media entre los 100 y los 111 vatios. En ningún momento vi que entrase en funcionamiento ese pico extra de TGP que puede llevarla, en teoría, hasta los 140 vatios.

Con respecto a las frecuencias de trabajo de la GPU, el escalado fue realmente bueno a pesar de esa fluctuación en el consumo que os he indicado anteriormente, ya que nunca la vi bajar de los 2.340 MHz y se mantuvo casi siempre en la franja de los 2.385 MHz. Tened en cuenta que esa frecuencia tan alta es posible gracias al modo turbo dinámico que tienen las GeForce RTX 40, que ajustan las frecuencias de la GPU por encima del máximo indicado cuando es posible en función de valores como la temperatura y la alimentación.

En cuanto a la autonomía, el ASUS ROG Strix Scar 18 2023 no es un portátil diseñado con la movilidad en mente, eso está claro, pero haciendo un uso muy básico del mismo, desactivando la GPU dedicada y apagando toda la iluminación LED RGB podemos llegar a una media de entre 5 y 6 horas de autonomía, dependiendo de la tarea que estemos haciendo exactamente. No está mal teniendo en cuenta que hablamos de un portátil gaming de tres kilos con componentes de alto rendimiento.

Notas finales

La compañía taiwanesa ha hecho un excelente trabajo con el ASUS ROG Strix Scar 18 2023. Es un portátil bien diseñado con una estética gaming elegante y bien perfilada que presenta, a su vez, una calidad de construcción fantástica, gracias a esa combinación de aluminio y plástico.

No hay duda de que en un portátil de este tipo el rendimiento es muy importante, y como hemos visto el ASUS ROG Strix Scar 18 2023 ha cumplido de sobra con todas nuestras expectativas en ese sentido, ya que es capaz de ofrecer una experiencia óptima con su resolución nativa incluso utilizando trazado de rayos gracias a la potencia de sus componentes, y también con la inestimable ayuda de la tecnología NVIDIA DLSS 3.

La calidad del teclado y de la almohadilla táctil marcan una diferencia clara que mejora la experiencia de uso, y el sistema de refrigeración hace un excelente trabajo al conseguir unos valores de temperatura muy buenos manteniendo, además, un nivel de ruido que aunque resulta alto a plena carga es menos molesto que en otros equipos similares en gama y precio.

Todo esto, unido a la calidad de la pantalla y del sistema de sonido que integra el ASUS ROG Strix Scar 18 2023, nos dejan un portátil bastante equilibrado que no se limita a priorizar la potencia bruta integrando componentes de alto rendimiento y descuidando el resto de claves, sino que es capaz de rayar a un buen nivel en casi todos los frentes. Digo en casi todos porque la webcam desentona por completo, pero como ya he dicho anteriormente es mejor tenerla que no tenerla.

Si buscas un portátil gaming de gama alta con un precio razonable que esté equilibrado, que tenga una buena estética, una alta calidad de construcción y que sea capaz de ofrecer una experiencia similar a la de un equipo de sobremesa no lo dudes, el ASUS ROG Strix Scar 18 2023 es una opción a tener muy en cuenta.