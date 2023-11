LibreOffice Viewer es una versión ligera de la suite ofimática libre para dispositivos Android. Estuvo disponible en el pasado en la Play Store, pero se retiró en 2020 por falta de mantenimiento. Ahora, tras el lanzamiento de la versión 7.6.3, la app vuelve a la tienda de Google, según anuncian desde The Document Foundation.

LibreOffice es uno de los grandes desarrollos de código abierto y la mejor suite de productividad y colaboración que puedes usar frente a los desarrollos comerciales. Totalmente gratuita y con prestaciones sobradas para la gran mayoría de usuarios, es una de las mayores alternativas a Microsoft Office que domina el segmento ofimático.

Si la edición de escritorio, compatible con una amplia variedad de arquitecturas de hardware y con versiones para las plataformas principales (Windows, Linux y macOS), es excelente, no podemos decir lo mismo de su equivalente móvil. LibreOffice estrenó en 2015 un visor para dispositivos Android, que definitivamente fue retirado por «falta de mantenimiento». Simplemente, no era un desarrollo a la altura de la suite.

LibreOffice Viewer

The Document Foundation, el grupo sin ánimo de lucro que desarrolla y mantiene la suite, ha anunciado el regreso de LibreOffice Viewer a la Google Play Store. Aunque la app no se eliminó por completo y ha estado disponible en sitios alternativos como F-Droid, no cabe duda que su inclusión en la plataforma oficial le ofrecerá muchísima más visibilidad y facilidad para instalar y usar.

Y esperemos que ahora sí esté a la altura de lo que el desarrollo merece. Dicen los desarrolladores que desde que se eliminó la aplicación, «se han realizado más de doscientos cambios para mejorar la aplicación, aumentar su estabilidad y usabilidad, admitir las versiones actuales de Android y lograr una mejor integración con el sistema».

LibreOffice Viewer es una app nativa para Android basada en la misma tecnología usada en la versión de escritorio para Windows, MacOS y Linux, por lo debería mostrar los documentos de la misma manera. La aplicación soporta archivos en formato de documento abierto, incluidos ODT, ODS, ODP y ODG. También puede abrir archivos modernos de Microsoft Office (DOCX, XLSX y PPTX), así como de las anteriores versiones de la suite de Microsoft (DOC, SLS y PPT).

Y decimos «abrir» porque esta solución no tiene las capacidades de edición de las aplicaciones móviles de Microsoft o Google. La Fundación explica que la app incluye funciones de edición experimentales que se pueden habilitar en la configuración de la aplicación, pero que no se consideran que estén listas para su uso en tareas productivas.

Todo se andará… Puedes descargar LibreOffice desde la Play Store o desde F-Droid.