Windows 11 lleva el ahorro de energía a los sobremesa

Poco a poco, pero de manera constante, Microsoft sigue llevando nuevas funciones a Windows 11. Podemos entender esto en el contexto de la batalla para lograr que los usuarios de Windows 10 den el salto a Windows 11, si bien es cierto que incluso en este contexto nos hemos encontrado con que los de Redmond han tenido que dar marcha atrás sobre sus planes originales y, como te contábamos hace unas semanas, anunciar que Copilot finalmente sí que estará presente en Windows 10. Y es que hablamos de un volumen de usuarios demasiado amplio como para renunciar a ellos en sus planes para extender el uso de la inteligencia artificial.

Si revisamos los datos de StatCounter, vemos que al cierre de octubre Windows 10 se mantenía como la versión de Windows más empleada, con un aplastante 69,31%, frente a un creciente pero aún bastante bajo 26,17% de Windows 11. Obviamente de momento solo podemos teorizar al respecto, pero cada vez hay más señales que apuntan a que el anuncio y lanzamiento de Windows 12 se producirán el año que viene, posiblemente a finales del segundo trimestre y a principios del cuarto, respectivamente.

Así, parece probable que muchos de los usuarios que todavía se mantienen en Windows 10 por decisión propia (es decir, no aquellos que no han podido actualizarse porque sus equipos actuales no cumplen los requisitos mínimos de Windows 11) hayan decidido saltarse la generación actual, a la espera de que su sucesora ratifique, una vez más, la ya longeva y confirmada teoría del «uno bueno, uno malo». Si se confirman los plazos que he teorizado, cuando se produzca el lanzamiento de Windows 12, todavía quedará vigente un año de soporte de Windows 10, cuyo fin de ciclo de vida está previsto, al menos de momento, el 14 de octubre de 2025.

Sea como fuere, los de Redmond siguen intentándolo con la generación actual y, en este sentido, hoy sabemos que Microsoft está probando el modo de ahorro de energía de Windows 11 para equipos de sobremesa. De momento esta función ha sido liberada en la Windows 11 Insider Preview Build 26002 del canal Canary, como podemos leer en la entrada dedicada a esta compilación en uno de los blogs oficiales de Microsoft.

Aunque desde siempre las funciones de ahorro de energía se han asociado a los equipos portátiles, principalmente con el fin de prolongar la autonomía que proporcionan sus baterías, lo cierto es que llevar esta función también al escritorio me parece un gran acierto, pues también tiene la más que evidente aplicación de reducir el consumo eléctrico del PC, algo deseable en multitud de ocasiones y por un buen conjunto de razones. Y tanto es así que ahora, visto con un poco de perspectiva, resulta incluso sorprendente que no se haya hecho anteriormente.

De momento no hay, eso sí, fechas previstas para la llegada de esta nueva función a la versión estable de Windows 11 y, dado que de momento ha debutado en Canary, parece probable que todavía sea necesario esperar un tiempo. ¿Tanto como para la llegada de Windows 12? Pienso que no tanto, aunque posiblemente no demasiado lejos de su anuncio oficial.