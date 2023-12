Windows 11 permitirá desacoplar Copilot

Windows Copilot, presentado el pasado mes de mayo, es una de las novedades más interesantes que han llegado a Windows en los últimos tiempos. Y tanto es así que, aunque en un primer momento Microsoft quiso vincular esta función exclusivamente a Windows 11, con la intención de que esto sirviera para que los usuarios decidieran dar el salto al mismo desde Windows 10, finalmente en Redmond se han rendido a la evidencia y, como te contábamos hace unas semanas, finalmente anunciaron que también llegará a Windows 10.

La barra lateral que proporciona acceso a algunas de las funciones de Microsoft basadas en inteligencia artificial fue liberada por los de Redmond hace ya algunas semanas, si bien es cierto que el alcance de este despliegue no es total. Debido a las regulaciones específicas de la Unión Europea, dentro de este espacio la función todavía no se ha desplegado, y de momento no hay una fecha prevista, al menos pública, para que se produzca este lanzamiento (no obstante, al final de la noticia te cuento cómo poder emplearlo ya).

Sea como fuere, seguro que ya has visto algunas imágenes de Copilot en acción, así que sabes que su formato es el de barra lateral que se ubica, por defecto, en el flanco derecho del escritorio. Este formato es bastante común, ya lo hemos visto en otras ocasiones tanto en Windows (como, por ejemplo, con los widgets de Windows Vista) como en todo tipo de aplicaciones y servicios. Ahora bien, es cierto que en ocasiones este formato no es especialmente útil, especialmente para aquellos usuarios que no quieren renunciar al ancho ocupado por la barra para otros usos.

Pues bien, estos usuarios pronto estarán de enhorabuena ya que, según podemos leer en MSPowerUser, Microsoft ya está probando la posibilidad de desacoplar Copilot del lateral en Windows 11. De momento esta posibilidad se está probando en el canal DEV del programa de Windows Insiders (Preview Build 23601), pero dado que no hablamos de un cambio que resulte técnicamente muy complejo, cabe esperar que funcione bien y que no tarde demasiado en llegar a la versión estable del sistema operativo. Y, eso sí, me surge la duda sobre si esto también será posible en Windows 10.

De esta manera, los usuarios obtendrán mucho más control sobre la barra de Copilot, que podrá pasar a ser flotante y que, además, en este estado podrá ser redimensionada para ajustarse a nuestras preferencias. Y es que se me ocurren bastantes casos de uso (desde equipos de edición de vídeo o de imágenes, en los que el ancho de la pantalla juega un papel fundamental, hasta equipos con el monitor configurado en vertical) en los que dicha flexibilidad marcará una gran diferencia.

¿Cómo activar Copilot en Windows 11 en España (y el resto de la UE)?

Como indicaba anteriormente, Copilot no está disponible por defecto en la UE, pero hay un sistema muy sencillo (aunque no permanente, eso sí) para emplear esta función. Simplemente tienes que pulsar las teclas Windows y R y, cuando se muestre el recuadro «Ejecutar», escribe «microsoft-edge://?ux=copilot&tcp=1&source=taskbar» (sin las comillas), pulsa Enter y, de inmediato, verás aparecer la barra lateral de Copilot en tu escritorio. Eso sí, si reinicias el sistema, cierras sesión, etcétera, al volver a cargar el sistema la barra no se mostrará, así que tendrás que volver a invocarla empleando este mismo sistema.