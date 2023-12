Dyson Zone, análisis: bienvenidos al futuro

Hace unos meses que Dyson presentó su primera propuesta en el mundo del audio, los revolucionarios Dyson Zone. El gigante británico sale de su zona de confort y lo hace pisando fuerte, con unos cascos de diadema de gama alta (en su línea) y a los que han añadido lo que parece ser su seña de identidad: una visera purificadora de aire. Bienvenidos al futuro de la música y la pureza del aire.

Otra de las inevitables señas de identidad de Dyson es la de un diseño cuidado al detalle y un acabado premium. Los Dyson Zone no iban a ser menos, y desde el momento en el que tenemos la caja en nuestras manos ya notamos esa sensación. Un packaging cuidado y medido al milímetro para que cada elemento encaje. Cuando la abrimos encontramos lo siguiente:

Cascos Dyson Zone

Visera de viaje acoplable. Se fija magnéticamente en tus desplazamientos diarios o cuando viajas para canalizar el aire purificado directamente a la nariz y la boca.

Cable USB-C de 1,5 metros

Pack de 2 filtros electrostáticos de carbón activo

Cepillo para limpiar la visera

Funda para la visera

Funda rígida de cierre giratorio

Vamos a adentrarnos en las especificaciones de los Dyson Zone, donde la cancelación de ruido se combina con la purificación del aire para ofrecer una experiencia auditiva y de bienestar como ninguna otra.

En primer lugar, nos encontramos ante un diseño futurista pero minimalista, casi de ciencia ficción, en unos cascos supraaurales con un notable acabado premium en dos tonos de azul y plateado, que evoca cierto aire industrial. En la mano nos encontramos con unos auriculares de estructura robusta, con un peso de casi 585 gr que se acercan a los 700 gr cuando acoplamos la visera. Desde la marca afirman que este diseño ha sido el resultado de seis años de desarrollo y 500 prototipos hasta alcanzar el que ha sido su debut en el mundo del audio.

Cancelación de ruido avanzada: silencio que desafía a la ciudad

Un punto fundamental y que realmente destaca en los Dyson Zone es la cancelación de ruido. Con ocho micrófonos de cancelación activa de ruido que trabajan incansablemente 384,000 veces por segundo, más dos micrófonos adicionales para telefonía y sistemas de transparencia, pueden anular hasta 40 dB de ruido no deseado (2 dB con la cancelación pasiva y otros 38 dB con la activa). El bullicio urbano será cosa del pasado. Casi te sentirás como en el espacio exterior, aislado en un silencio absoluto. Puedes activar y desactivar la cancelación de ruido activa con un doble toque en el auricular izquierdo.

Calidad de sonido a la altura

Los Dyson Zone están equipados con un altavoz de neodimio de 40 mm y 16 ohmios, por lo que ofrecen una experiencia de audio completa. Desde los graves más profundos hasta los agudos más finos, están diseñados para oídos exigentes. Este nivel de calidad de audio, sumado a la cancelación de ruido convergen en una distorsión ultrabaja. Una combinación que realmente cumple con las expectativas (que ya eran altas), ofreciendo un sonido realista y detallado en el que no te perderás ni un matiz.

Para mantener un dispositivo de estas características no podía faltar una batería a la altura de las expectativas. Desde la marca nos prometen hasta 50 horas de autonomía con la cancelación de ruido activa, y una carga rápida que en 30 minutos nos dará para unas 9,5 horas de uso. Eso sí, debemos tener en cuenta que esta duración de la batería caerá drásticamente en caso de que hagamos uso de la visera purificadora de aire. Podremos hacer uso de los cascos con visera unas 4 horas de uso con intensidad baja, 2 horas y media con la intermedia y apenas 1 hora y media con la potencia más alta. Esto no es algo de lo que, al menos en mi caso, vaya a hacer mucho uso, así que no supone un problema para mí. Va en función del tipo de usuario que seas.

Para garantizar esta larga autonomía, los Dyson Zone cuentan con sensores de encendido y apagado automático, cuya función principal es la de ahorrar energía.

Pero, si hay algo que llama la atención y que realmente es un factor diferenciador en los Dyson Zone es la visera purificadora de aire. Aunque nos evoque irremediablemente a la época Covid, su desarrollo comenzó aproximadamente en 2018, aún prepandemia. Este sistema de filtrado sellado de dos etapas de Dyson elimina no solo los humos de la ciudad, sino también virus y el 99% de los contaminantes ultrafinos.

La visera, que viene por separado e incluye su propia funda, se acopla a los cascos por un anclaje magnético. Tiene un acabado semirígido y puede plegarse debajo de la barbilla, por si quieres dejar de utilizarla para hablar o, por ejemplo, utilizar el móvil sin que nada disminuya tu campo de visión. Una vez colocada empieza a funcionar de forma automática, sin contacto alguno con la cara y sin apenas interferir en la experiencia de audio, pese a las más de 9.000 revoluciones por minuto a las que gira el ventilador.

MyDyson: una app multifuncional

En línea con el objetivo de purificar el aire que respiras, los auriculares cuentan con sensores que miden la calidad del aire que te rodea, de modo que a través de la app podrás saber cuándo activar tu purificador de aire. Incluso puedes echar un vistazo al índice de calidad del aire de tu ciudad y mantenerte al tanto de tu entorno en tiempo real.

Además de mediciones de calidad de aire a tu alrededor, con la app de MyDyson también podrás controlar la experiencia de audio, midiendo valores de sonido a tu alrededor, ajustando las opciones de cancelación de ruido y ecualizando el sonido según tus preferencias entre tres modos: mejorado, graves aumentados y neutro. Aunque es cierto que la calidad de sonido de los Dyson Zone es indiscutible, sí que es cierto que los muy cafeteros pueden echar en falta más opciones de personalización en la ecualización.

Desde los propios cascos podremos gestionar distintas funcionalidades, gracias al joystick de la parte trasera del auricular derecho, con el que podremos pasar a la siguiente o a la anterior canción, subir o bajar el volumen, pausar o reactivar el audio y activar el asistente de voz. Con un doble toque en cualquiera de los dos auriculares podrás alternar entre los distintos modos de cancelación de ruido (aislamiento, transparencia y apagado).

El peso es otra de esas características que destacan en los Dyson Zone, y no necesariamente para bien en este caso. Con sus 585 gr que se acercan a los 700 gr cuando acoplamos la visera es, cuanto menos, un dispositivo contundente. Los filtros se encuentran en los auriculares también, sumando sobre todo volumen a la ecuación.

Sin embargo, este peso que puede parecernos tan elevado con el dispositivo en la mano, una vez colocado no parece para tanto. El reparto del peso y las almohadillas que se reparten a lo largo de la diadema (compartiendo espacio con las baterías, que se ubican ahí también) hace que se reparta de una forma bastante homogénea. El resultado es que, pese a notar que se trata de unos cascos bastante pesados y de gran envergadura, no se traduce en una sensación incómoda o desproporcionada durante su uso.

Conclusiones

Los Dyson Zone llegan para dar un paso hacia adelante y reimaginar la experiencia de escuchar música, llevando al exterior su ya más que probada purificación de aire. En su primera andadura en el audio han decidido añadir eso que tan bien saben hacer y que se ha convertido prácticamente en su seña de identidad. Todo ello con un toque futurista que nos saca de nuestra zona de confort y que llega haciéndose un hueco en el sector, eso sí, no apto para todos los bolsillos. Un dispositivo cuidado al detalle, una calidad de audio altísima y con un toque distintivo que han tenido la cortesía de hacer “accesorio”, y lo agradecemos. Veremos qué está por venir después de este gran debut.

Ahora mismo los Dyson Zone puede comprarse en la web de Dyson por un precio de 649€ y en canales minoristas como Amazon.