Opiniones de HP Instant Ink: qué es, cómo funciona y qué ventajas ofrece

La mejor manera de conocer el valor que ofrece un producto o servicio es a través de los propios usuarios. Por esta razón, las opiniones de HP Instant Ink suponen una referencia muy importante que nos ayudará a descubrir qué ventajas ofrece este servicio de reposición de tinta, qué puede hacer por nosotros y por qué deberíamos elegirlo.

No obstante, es importante tener claro que cuando hablamos de opiniones de HP Instant Ink debemos tener en cuenta solo aquellas que son reales, es decir, las que han sido vertidas por personas que realmente ha probado el servicio, y que lo han valorado de manera objetiva. Las opiniones falsas o subjetivizadas no nos contarán la verdad sobre este servicio.

Qué es HP Instant Ink

Es un servicio de reposición de tinta a domicilio que funciona de forma automatizada. Para poder darnos de alta necesitamos:

Una dirección de correo electrónico.

Una conexión a Internet.

Un método de pago válido.

Una impresora compatible con el servicio.

Completar un sencillo proceso de registro como usuario.

Durante el registro tendremos que elegir uno de los planes de impresión disponibles. Estos planes no conllevan ningún tipo de compromiso, lo que significa que podremos cambiarnos de plan en cualquier momento.

Cada plan incluye una cantidad de páginas que podemos imprimir al mes con total libertad, tanto en color como en blanco y negro, por una cuota fija. No pagaremos más si gastamos más tinta, y siempre tendremos toda la tinta necesaria para imprimir las páginas que incluye nuestro plan.

10 páginas al mes por 0,99 euros: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 50 páginas al mes por 3,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 100 páginas al mes por 5,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 300 páginas al mes por 11,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 700 páginas al mes por 24,99 euros: podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

Cómo funciona HP Instant Ink

Cuando nos damos de alta recibiremos un pack de cartuchos de tinta vinculados al servicio. Una vez instalados empezará a funcionar el plan de impresión que hayamos elegido, y la impresora pasará a controlar los niveles de tinta. Cuando detecte que necesitamos nuevos cartuchos hará un pedido, y los recibiremos a domicilio y sin gastos de envío.

Podemos imprimir las páginas que incluye nuestro plan con total libertad, y una página impresa en color nos costará lo mismo que una en blanco y negro. Gracias a esto, y al bajo coste de HP Instant Ink, podremos ahorrar hasta un 70% den tinta. Si no consumimos todas las páginas que incluye nuestro plan dentro de un mes las tendremos acumuladas para el próximo.

HP Instant Ink también incluye un programa de reciclaje totalmente gratuito, que nos permitirá reciclar todos los cartuchos de tinta que gastemos sin ningún tipo de esfuerzo. Esto nos dará la posibilidad de aportar nuestro granito de arena al cuidado del planeta.

Qué ventajas ofrece HP Instant Ink

Servicio a domicilio y sin gastos de envío.

Reposición automatizada de cartuchos, no volverás a preocuparte por la tinta.

Sin compromiso de permanencia.

Puedes alternar entre los planes disponibles con total libertad y con unos pocos clics.

Cuotas mensuales muy asequibles. Puedes cubrir tus impresiones de todo un año desde solo 11,88 euros, e imprimir un mes por menos de lo que te costaría un café.

Puedes ahorrar hasta un 70% en tinta e imprimir fotografías a todo color a precio de blanco y negro.

Te permite tener controlados tus gastos en impresión y evitar que se disparen.

No pagas de más salvo que quieras imprimir más de las páginas que incluye tu plan.

Cuando tus páginas estén próximas a agotarse recibirás un aviso para que siempre tengas todo bajo control.

Impresión profesional gracias a la calidad de los cartuchos de tinta original HP.

Programa de reciclaje incluido para reciclar sin esfuerzo todos los cartuchos que gastes.

Opiniones de HP Instant Ink por parte de usuarios reales

Los usuarios tienen claro el valor que ofrece este servicio, y dejan constancia de ello en sus opiniones sobre HP Instant Ink. Por ejemplo, Ricardo W se expresa de una manera sencilla y muy clara al respecto:

«Compre la HP Envy Photo 6230 para probar Instant Ink y a decir verdad he impreso un par de documentos y un par de fotos y la calidad de maravilla, súper fácil de usar, va genial.»

Óscar Martí también tiene muy claras las ventajas que ofrece HP Instant Ink:

«Al suscribirme al programa Instant Ink me envían a casa los cartuchos antes de que se me hayan acabado los que tengo en la impresora HP Envy 6420, acogiéndome al plan mensual que elija dependiendo del uso que se le dé. Esto me parece muy cómodo para no andar buscando los cartuchos cuando te has quedado sin tinta».

La usuaria Mary 725 destaca muchas de las ventajas que ofrece este servicio en una opinión bastante completa que vale la pena leer:

«Cuando compré por primera vez la impresora, me propusieron contratar este servicio de impresión INSTANT INK y al final lo adquirí porque tenía mucha fama y me llamaba mucho la atención. La verdad es que me ha encantado y sorprendido gratamente! Es un servicio super práctico y funcional. Esto de escoger un plan mensual y poderlo ir cambiando dependiendo de tus necesidades esta super bien, porque la vida va cambiando y nuestras necesidades también.

Que no tenga permanencia también es un punto positivo ya que así podemos quitarnos del servicio en cuanto deseemos. Y luego lo que más me ha gustado de este plan ha sido obviamente su extrema comodidad ya que es mi impresora la que se preocupa por la tinta que me queda y pide la necesaria en cuanto prevé que me voy a quedar sin ella. Entrega bastante rápida. Me ha encantado!!»

Rocio J14 también valora positivamente este servicio por su comodidad y por el ahorro:

«Había oído hablar alguna vez de Instant Ink pero no me había animado a probar este servicio. Me alegro de haberlo hecho ahora porque es una auténtica maravilla! El proceso de registro es muy rápido y sencillo, seleccionas tu tipo de impresora, completas tus datos y en unos días recibes en casa los cartuchos. Es muy cómodo porque ahorras tiempo al no tener que desplazarte para comprar la tinta, y además también te ayuda a ahorrar dinero! Seleccionas el tipo de plan que más se ajusta a tus necesidades y si te sobran páginas las puedes acumular para el mes siguiente. Además me ha encantado que junto con los cartuchos venga una bolsita para que puedan reciclarse después de su uso, no tenía ni idea de que podían reciclarse y me parece genial!!!».

Contenido elaborado en colaboración con HP.