En el abarrotado universo de auriculares, Teufel viene a presentarnos a los que se han convertido en sus auriculares tope de gama, los Real Blue Pro. Este dispositivo emerge como una opción que no solo ofrece un sonido excepcional, sino que también incorpora características avanzadas para una experiencia auditiva completa.

Los Real Blue Pro son unos auriculares bluetooth cerrados de gama alta que buscan impresionar a tus oídos, que te envuelven en un confort inigualable y que cuentan con una tecnología de cancelación activa de ruido que redefine el silencio. Vamos a ver qué nos trae de nuevo Teufel.

Cuando abrimos la caja nos encontramos con lo siguiente:

Auriculares Real Blue Pro

Almohadillas Real Blue Pro (par)

Cable de audio con control para Real Blue Pro

Estuche rígido con cierre de cremallera

Cable de carga USB-C

Especificaciones Teufel Real Blue Pro

Dimensiones 15,2 x 18,8 x 8,2 cm Peso 296g Compatibilidad Android, iOS, Mac OS, Microsoft | Mimi Bluetooth AAC, aptX, 5.1 Autonomía hasta 56 horas sin ANC, 44 horas con ANC Rango de frecuencia de/a 10 – 21000 Hz

Uno de los pilares en los que se asientan estos auriculares es en la tecnología de cancelación de ruido. Con una combinación de cancelación activa y pasiva, ofrecen una experiencia inmersiva ajustable a tu entorno. Tiene tres niveles de intensidad y un modo de transparencia, de modo que puedes sumergirte en el aislamiento más absoluto o permanecer conectado con tu entorno y escuchar el sonido del exterior sin necesidad de parar la música.

Hemos podido probarlos en un viaje de autobús de larga distancia, con el ruido del resto de pasajeros, motor, etc. Y la verdad es que realmente sentías que estabas aislado, en el mejor sentido de la palabra. Un pequeño pero es que el botón de encendido de la cancelación de ruido activa están en la parte posterior del auricular y si tienes la cabeza apoyada, por ejemplo en un respaldo, puede que lo pulses sin querer.

Además de este botón para la ANC, encontramos otros botones y un joystick en la parte trasera, con los que podremos pausar la música y reanudarla, avanzar canción, ir a la anterior, descolgar y colgar llamadas, etc. Detalles que te darán todo el control de lo que estés escuchando aunque no tengas el dispositivo emisor en tus manos. También incluyen la pausa automática de la reproducción al quitarte los auriculares, sin embargo, al menos en mi experiencia, ha fallado en alguna ocasión. Por si acaso prefiero tirar de la pausa manual del joystick para asegurarme de que no me pierdo ni un segundo del podcast de turno.

Pero si hay algo de lo que verdaderamente presumen los Real Blue Pro es de la calidad de su sonido. Están equipados con transductores lineales HD de 44 mm, y ofrecen una reproducción de sonido equilibrada y detallada. Tienen agudos suaves, medios precisos y graves profundos, una combinación perfecta para disfrutar de un sonido de calidad. Realmente puedes sumergirte en la música que estás escuchando.

En cuanto a conectividad, los Teufel Real Blue Pro cuentan con Bluetooth 5.1, Qualcomm aptX Adaptive y AAC, para disfrutar de música en calidad HD desde plataformas como Spotify, Amazon Music, YouTube y mucho más. Además, como ya nos tiene acostumbrados la marca, cuenta con sincronización de labios para garantizar que el sonido de los vídeos esté perfectamente alineado, y con un rango de hasta 30 metros para que puedas moverte por casa con tranquilidad sin perder la conexión.

La autonomía es otro aspecto en el que destacan los Teufel Real Blue Pro. Cuentan con más de 56 horas de duración de la batería sin ANC y más de 44 horas con ANC, de modo que puedes utilizarlos durante varias jornadas de trabajo completas (por utilizar algún tipo de medida) sin preocuparte de que vayan a quedarse sin batería. Además, la carga rápida de 30 minutos te brinda 9.5 horas de uso. No obstante, siempre tienes la opción de conectarlos por Jack y usarlos como unos auriculares de cable, de este modo se deshabilitarán las funcionas bluetooth y podrás seguir utilizándolos sin problema.

Para realizar llamadas cuenta con micrófonos de alta resolución y, según nos cuenta la marca, un algoritmo especial que reduce el ruido del viento y el ambiente para que voz se destaque incluso en los entornos más ruidosos. El resultado que hemos podido comprobar es que funcionan bastante bien en llamadas, y la calidad de sonido es bastante buena.

En cuanto a la ergonomía, tras haberlos usado en sesiones prolongadas podemos decir que son ligeros y que, gracias a su estructura over ear, resultan comodísimos, incluso después de horas de uso. Las almohadillas de espuma viscoelástica grandes, suaves y ventiladas, son reemplazables y garantizan una baja presión de contacto, incluso para los que usan gafas. Del mismo material está recubierta la parte interior de la diadema en la parte superior.

Sobre el diseño, se nota que nos encontramos ante un dispositivo premium, con un diseño cuidado y materiales de calidad. El diseño bastante cuidado y el hecho de que resultan cómodos y ligeros, hace de los Teufel Real Blue Pro los auriculares perfectos para usar tanto dentro como fuera de casa. Cuentan con el detalle, que ya vemos en la mayoría de los dispositivos de este tipo, de que los auriculares giren y puedan quedar planos sobre nuestro cuello/pecho. De este modo no tendrás que quitártelos para nada.

El control en tus manos con la app Teufel Headphones

La aplicación Teufel Headphones es el centro de mando para los Real Blue Pro. Desde ella podrás personalizar la ecualización y utilizar la función ShareMe, que te permite conectar dos auriculares de forma inalámbrica a un mismo smartphone. La aplicación también te permite ajustar modos de sonido, configurar botones y joysticks en los auriculares para adaptar el control táctil según tus preferencias.

La app, común para todos los dispositivos de la marca, incluye una lista de predeterminada de ecualización en la que puedes elegir entre un listado de opciones sencillas que establecerán los ajustes óptimos para lo que estés escuchando: podcast, techno, pop, aumento de los tonos agudos, rock, clásica, personalizado, neutral y refuerzo de graves. Para los más melómanos quizás se echan en falta más opciones de ecualización, que se salgan un poco de esa categorización preestablecida.

Un detalle que me ha parecido reseñable dentro de la app es el de la función Mimi Sound que, con un pequeño test que mide tu audición, la app personalizará el sonido para adaptarlo a ti, compensando pérdidas auditivas leves y graves. Esto se traduce en que cada detalle de la música, la voz y los efectos de sonido se ajusta a tus necesidades auditivas individuales.

Teufel Real Blue Pro: conclusiones

Los auriculares Teufel Real Blue Pro ofrecen calidad de sonido en un dispositivo con acabado premium, ligero y de diseño elegante. Características como la cancelación de ruido activa, la autonomía de hasta 56 horas y su comodidad para usarlos durante largas jornadas, convierten a estos auriculares en una muy buena opción tanto para usarlos dentro como fuera de casa. Están disponibles en dos colores: Night Black y Titanium Grey y puedes encontrarlos en la tienda oficial de Teufel por un precio rebajado de de 299,99€ (precio original 349,99€) y en canales minoristas como Amazon.