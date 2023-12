GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X WIFI7, análisis: valor a buen precio

El lanzamiento de los procesadores Intel Core Gen 14 vino acompañado de una importante renovación del catálogo de placas base de las marcas más importantes del sector. La GIGABYTE Z790 AORUS Pro X fue una de las primeras que tuvimos la oportunidad de probar, de hecho la utilizamos para analizar los Intel Core i9-14900K e Intel Core i5-14600K, y hoy vamos a compartir con vosotros nuestro análisis de la GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X WIFI7.

La GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X WIFI7 es una placa base de gama media-alta que posiciona en una franja de precio muy interesante y muy concurrida, ya que se puede comprar ahora mismo desde 333,90 euros. Esto la convierte en una opción muy interesante para montar un PC de altas prestaciones haciendo una inversión razonable.

Podemos definir a esta placa base como una alternativa más económica a la GIGABYTE Z790 AORUS Pro X, y es curioso porque además de diferenciarse en el precio también tiene un estilo y un diseño claramente diferenciados, y está pensada para dar forma a configuraciones en las que el color negro sea el principal. También encajaría a la perfección en un PC que combine componentes blancos y negros.

En teoría la GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X WIFI7 es compatible con cualquier procesador Intel Core Gen 14 o Intel Core Gen 13 con multiplicador desbloqueado, ¿pero cómo se comporta con los modelos más potentes y exigentes de estas generaciones? ¿Está a la altura de la gama que ocupa? ¿Vale realmente la pena? Estas y otras preguntas tendrán respuesta en este análisis, así que os invito a que os pongáis cómodos, que tenéis mucho que leer.

GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X WIFI7: análisis externo y primer contacto

Como he dicho al principio del análisis, la GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X WIFI7 es una placa base de gama media-alta, y esto se deja notar incluso en el primer contacto que tenemos con la caja donde va perfectamente protegida. GIGABYTE ha cuidado todos los detalles, y la primera impresión que nos transmite esta placa base es muy buena, tanto a nivel de diseño como de calidad de construcción.

En las imágenes veréis que la GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X WIFI7 tiene montado un procesador Intel Core i9-13900K y el sistema de retención LGA1700. Esto es así porque hice las fotos tras retirarla del banco de pruebas y no antes de montarla, y aunque no tiene mayor importancia he querido comentaros este detalle antes de seguir con el análisis por si surgía cualquier tipo de duda.

Siguiendo con el análisis externo empezamos con la clásica vista cenital, ya que nos permite tener una visión perfecta de todos los elementos clave que forman esta placa base. En la parte superior nos encontramos con el socket LGA1700, cuatro ranuras para memoria DDR5 a la derecha y el VRM para la alimentación de la CPU en la parte de la izquierda. Sobre él se asienta un sistema de refrigeración pasiva de gran tamaño que mantendrá controladas las temperaturas de trabajo incluso en la situación más complicada.

El VRM que monta la GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X WIFI7 tiene un diseño de 16 fases gemelas (8+8) de 90 amperios para CPU + 1 fase VCCGT de 60 amperios para la GPU integrada y + 2 fases VCCAUX que ayudan a estabilizar la alimentación para el subsistema PCIe y la controladora de memoria de la CPU. Como podemos apreciar, el sistema de alimentación de esta placa base es excelente, y está preparado para mover cualquier CPU actual, incluyendo los modelos más potentes y con mayor consumo.

Obviamente un VRM con ese nivel de prestaciones generará un calor considerable cuando tenga que trabajar con procesadores de alto rendimiento, y ahí es donde entra en juego el sistema de refrigeración pasiva que ha montado GIGABYTE en esta placa base. El VRM monta un bloque de disipación llamado Thermal Armor Advanced, que cubre todos los elementos clave del sistema de alimentación y tiene una superficie cuatro veces mayor que los radiadores tradicionales.

El sistema Thermal Armor Advanced está fabricado en una única pieza, tiene numerosas aperturas para mejorar la entrada de aire proveniente de los ventiladores del PC, integra una tubería de calor de cobre de 8 mm para asegurar una transferencia de calor eficiente y rápida y utiliza una almohadilla térmica de 7 W/mK para mejorar la disipación del calor.

En la parte superior tenemos dos conectores de alimentación adicional de ocho pines para la CPU con el diseño «solid pins», que ofrece una conductividad y una transmisión de la señal mejoradas, reduciendo la pérdida de metal que se produce como consecuencia de los ciclos de enchufado y desenchufado de los conectores. Este diseño también se ha utilizado en el conector de 24 pines, y es todo un ejemplo de la excelente calidad de construcción de la que hace gala la GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X WIFI7.

También en la parte superior derecha se encuentran dos conectores de 4 pines para ventiladores y bombas CPU, y un ARGB de tres pines. La GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X WIFI7 cuenta con cuatro ranuras para memoria DDR5 en doble canal, y soporta hasta 192 GB funcionando a un máximo de 8.266 MHz gracias a los perfiles Intel XMP 3.0.

GIGABYTE no se ha olvidado de la importancia del PCB. En esta placa base la compañía taiwanesa ha utilizado un PCB de ocho capas con el doble de cobre junto a una topología de baja impedancia, lo que significa que estamos ante un diseño de alta calidad que mejora el enrutamiento y la calidad de la señal en cada componente clave.

Saltamos ahora a la mitad inferior de la placa base y lo primero que tenemos justo debajo del socket es el bloque de refrigeración que cubre la ranura M.2 principal. Dicha ranura es compatible con el estándar PCIe Gen4 x4 y adopta un diseño Ultra Durable con refuerzo en acero inoxidable que mejora la integridad de la señal y su solidez estructural.

El sistema de refrigeración Thermal Guard cubre tanto la ranura M.2 principal como las tres ranuras adicionales que tenemos justo entre las ranuras PCIe, y que también son compatibles con el estándar PCIe Gen4 x4. La GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X WIFI7 ha utilizado el sistema de retención EZ-Latch, que nos permite quitar los bloques de refrigeración y montar unidades SSD sin tener que utilizar tornillos ni herramientas, algo que me parece todo un acierto y que ya he tenido la ocasión de probar en otras placas base de la marca.

Como podemos ver en la imagen adjunta todos los bloques de disipación que cubren las ranuras M.2 tienen almohadillas térmicas para que el contacto entre estos y la unidad SSD sea perfecto. Esto es clave para que dichas unidades puedan transmitir el calor al bloque de refrigeración, evitando que se acumule en los chips de memoria NAND Flash y en la controladora.

La ranura principal para tarjetas gráficas es de tipo PCIe Gen5 x16, utiliza también el sistema de retención EZ-Latch que hace que sea mucho más fácil quitarla y ponerla, y tiene una altísima calidad de construcción gracias al diseño UD Slot X, que integra un refuerzo metálico fabricado con una aleación de zinc para mejorar la señal y reducir las interferencias electromagnéticas. Como es obvio mejora la solidez estructural de la ranura, y tiene también una tira de goma que evita que se produzcan arañazos en el PCB de la tarjeta gráfica.

En el extremo de la derecha tenemos un sistema de iluminación LED RGB personalizable, que está situado justo debajo del bloque de refrigeración del chipset, conectores USB internos que podemos utilizar para activar conectores frontales del chasis, y también vemos un total de seis puertos SATA III. Justo debajo de estos está el botón de reseteo de la BIOS, y debajo tenemos los pines para el frontal del chasis (botón de encendido y de reset, iluminación y demás) y la pila CMOS.

Volvemos a la parte baja de la GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X WIFI7 y tenemos dos ranuras PCIe Gen4 adicionales que funcionan en modo x4 (cuatro líneas). Debemos montar la tarjeta gráfica en la primera ranura siempre. Debajo de la última ranura tenemos conectores ARGB de tres pines, un conector TPM, conectores USB y de ventiladores y también un botón dedicado para activar Q-Flash Plus, que nos permitirá actualizar la BIOS fácilmente.

En el extremo de la izquierda tenemos el sistema de sonido integrado, un Realtek ALC1220-VB mejorado que, aunque ya tiene unos años, se mantiene como una de las mejores soluciones de sonido integrado que existen. Ofrece sonido 7.1 y está rodeado por dos filas de condensadores, los de rojo han sido fabricados por la firma alemana WIMA y los de amarillo se identifican como Premium Grade Audio. Justo encima del chip de sonido vemos también una controladora ITE dedicada al sistema I/O que se subordina al chipset principal.

Pasamos a ver el abanico de opciones de conectividad tanto inalámbrica como cableada, y nos encontramos con un ecosistema bastante completo. Tenemos cuatro puertos USB 2.0, dos conectores de ganancia para la antena incluida, tres puertos USB 3.2 Gen1 Type-A, dos puertos USB 3.2 Gen2 Type-A, un puerto USB 3.2 Gen2x2 Type-C, conector LAN 2,5 GbE, salidas HDMI 2.0 y DisplayPort 1.2, dos conectores jack de 3.5 mm para entrada y salida de sonido y conector S/PDIF para cable óptico. La GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X WIFI7 ofrece, además, conectividad Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.3.

Para terminar os dejo un vistazo muy de cerca al socket LGA1700. Es muy sencillo instalar el procesador, solo tenemos que fijarnos en la posición del triángulo en el socket y orientar el triángulo que aparece en el IHS del procesador en la misma dirección. Al dejar caer el procesador sobre los pines este debe entrar a la perfección, sin que tengamos que aplicar ningún tipo de fuerza.

Especificaciones de la GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X WIFI7

Placa base en formato ATX (30,5 x 24,4 cm) con socket LGA1700.

Compatible con los procesadores Core Gen14, y también con los Core Gen13 y Gen12, así como con los procesadores Pentium y Celeron basados en socket LGA1700.

Chipset Z790 renovado con características de última generación.

Permite hacer overclock avanzado a los procesadores serie «K» y «KF».

VRM de 16 (8+8)+1+2 fases y 90 amperios con refrigeración pasiva de primer nivel. Podremos mover sin problemas un Intel Core i9-14900K y hacerle overclock

Dos conectores de alimentación adicional CPU de 8 pines.

Sistema de refrigeración pasiva Thermal Guard de nueva generación que disipa el calor del VRM y también de todas las ranuras M.2 para unidades de almacenamiento SSD.

Utiliza el sistema de retención EZ-Latch tanto en la ranura PCIe Gen5 x16 como en las ranuras M.2 para unidades SSD y también en los bloques de refrigeración pasiva. Nos hará la vida mucho más fácil, ya que no tendremos que utilizar tornillos ni herramientas.

Cuatro ranuras DIMM para memoria DDR5. Puede trabajar en modo de 64 bits (canal único) y 128 bits (doble canal), soporta hasta 192 GB y soporta módulos a un máximo de 8.266 MHz gracias a los perfiles Intel XMP 3.0.

Tres puertos USB 3.2 Gen1 Type-A, dos puertos USB 3.2 Gen2 Type-A, un puerto USB 3.2 Gen2x2 Type-C, conector LAN 2,5 GbE, salidas HDMI 2.0 y DisplayPort 1.2, dos conectores jack de 3.5 mm para entrada y salida de sonido y conector S/PDIF para cable óptico.

Tarjeta de red inalámbrica MediaTek Wi-Fi 7 MT7927 compatible con Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.3.

Tres ranuras PCIe para tarjetas gráficas y de expansión. La primera está reforzada con un armazón metálico fabricado en aleación de zinc bajo el diseño Ultra Durable y es compatible con el estándar PCIe Gen5 en modo x16. Las otras dos son compatibles con el estándar PCIe Gen4 en modo x4.

Cuatro ranuras M.2 para unidades SSD NVMe, todas ellas compatibles con el estándar PCIe Gen4 y modos x2 y x4. Cuentan con refrigeración pasiva, y la primera ranura está protegida con un refuerzo de acero inoxidable que mejora la integridad de la señal.

El último conector M.2 es compatible con unidades SSD SATA.

Diseño de pines sólidos, que mejora la conductividad y la transmisión de la señal. Reduce la pérdida de metal que se produce como consecuencia de los ciclos de enchufado y desenchufado de los conectores.

Sistema de sonido Realtek ALC1220-VB.

Seis conectores SATA III a 6 Gbps.

Tecnología Q-Flash Plus que nos permite actualizar la BIOS sin tener instalada una CPU ni una GPU.

Incluye una antena de ganancia para mejorar el alcance y el rendimiento en conexiones inalámbricas.

Tecnología Smart Fan 6, con múltiples sensores de temperatura, cabezales de ventilador híbridos con función «FAN STOP» y detección de ruido.

Compatible con GIGABYTE Control Center.

Iluminación LED RGB personalizable en la zona del chipset.

Precio: desde 333,90 euros.

Configuración, BIOS y experiencia de uso

Para instalar la GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X WIFI7 no tenemos que hacer nada especial, el proceso es el mismo que el de cualquier otra placa base con socket LGA1700, lo que significa que antes de colocarla sobre los tornillos elevadores debemos acordarnos de montar el sistema de anclaje en la parte trasera de la misma. Las fotos del banco de pruebas se han hecho con la tarjeta gráfica sin instalar para que podáis ver mejor la placa base.

Una vez que tengamos montado dicho sistema podemos continuar con el montaje. En mi caso, como la prueba se hizo en un banco abierto, procedí a instarla sobre los tornillos elevadores, coloqué la CPU que iba a utilizar, siempre asegurándome de que la orientación era la adecuada (tomad como referencia los triángulos del IHS y del socket), apliqué la pasta térmica y monté la refrigeración, un kit AIO Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

A continuación os dejo un listado completo con todos los componentes utilizados en este análisis:

Procesadores Intel Core i9-13900K, Core i9-14900K y Core i5-14600K.

Placa base GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X WIFI7.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL40.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Tarjeta gráfica GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

He querido aprovechar que tenía un poco más de margen con este análisis para probar diferentes procesadores, y os puedo adelantar que la experiencia fue perfecta con todos ellos. La GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X WIFI7 viene preparada de casa para soportar sin problemas los nuevos procesadores Intel Core Gen 14, pero aún así actualicé la BIOS a la última versión disponible antes de empezar a pasar pruebas.

La interfaz de usuario es vistosa, sencilla e intuitiva, como podemos ver en la imagen que encontraréis justo encima de estas líneas. En el modo fácil encontraremos perfectamente agrupadas algunas de las opciones de configuración más importantes, incluyendo la activación del perfil Intel XMP, distintas opciones de optimización por defecto del procesador y también otras importantes como la activación de Resizable BAR. Podremos activarlas con un simple clic.

Esto representa un importante valor añadido, sobre todo porque tenemos a un clic de distancia varias opciones para mejorar el rendimiento de la CPU, gracias a los modos «optimización», «6 GHz instantáneos» y «mejora de especificaciones». También podremos desactivar los núcleos E que, como ya sabemos, son los de alta eficiencia, cosa que puede mejorar el rendimiento en casos muy concretos donde el multihilo no sea importante.

Si queremos aplicar cambios más profundos o hacer overclock de forma manual tendremos que entrar en el modo avanzado. Como podéis ver en la galería adjunta la interfaz sigue rayando a un buen nivel, las diferentes secciones y opciones de configuración aparecen perfectamente identificadas, a través de este modo podemos hacer prácticamente cualquier cosa. Para ampliar la galería solo tenéis que hacer clic en ella.

Llega el momento de hablar de las pruebas de rendimiento, de la estabilidad y de las temperaturas de trabajo. Pasé dos ciclos seguidos de 10 minutos de Cinebench R23, el primero en multihilo y el segundo en monohilo, todos ellos con la opción de «optimización» activada en la placa base y con overclock automático en los Intel Core i9-13900K e Intel Core i5-14600K, todo a través de la herramienta Intel XTU. Con el Intel Core i9-14900K dicha herramienta llevó a cabo un overclock mejorado gracias a la IA.

Gracias a ese overclock apoyado por IA Intel Core i9-14900K alcanza los 6,1 GHz con dos núcleos activos y 5,9 GHz con todos los núcleos activos, así que es una importante prueba de fuego para cualquier placa base, y el Intel Core i9-13900K tampoco se queda atrás. El Intel Core i5-14600K aporta una visión más amplia, y como habréis podido imaginar fue pan comido para la GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X WIFI7.

Dicha placa base no tuvo el más mínimo problema para mover esos tres procesadores, las puntuaciones que obtuvieron en Cinebench R23 fueron muy buenas, y las temperaturas a nivel de VRM y de chipset se mantuvieron en niveles totalmente óptimos. La GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X WIFI7 está perfectamente capacitada para mover cualquier procesador Intel Core Gen 13 y Gen 14, incluso los modelos más potentes.

Con el Intel Core i9-14900K overclockeado por IA trabajando a plena carga, y consumiendo más de 300 vatios, el valor medio de temperatura del VRM fue de 68 grados C. Con el Intel Core i9-13900K trabajando también a plena carga y con overclock el valor medio bajó ligeramente hasta los 66 grados C, y con el Intel Core i5-14600K el VRM se mantuvo entre los 49 y los 50 grados C, como podemos ver en la imagen adjunta.

El sistema de refrigeración que monta la GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X WIFI7 hace un trabajo excelente, y es clave para que todo funcione como debe. Al mantenerse unas temperaturas óptimas el VRM puede suministrar al procesador toda la alimentación que necesita sin ningún tipo de problema, y este puede afinar al máximo las frecuencias y el escalado del modo turbo para ofrecer el máximo rendimiento posible.

Notas finales: una excelente opción en su gama

La GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X WIFI7 destaca a simple vista por su cuidado diseño y su estética gaming, pero como hemos podido ver en este análisis es mucho más que una simple cara bonita. Su calidad de construcción es sobresaliente en todos los sentidos, cuenta con un VRM capaz de mover cualquier procesador actual, incluso el exigente Intel Core i9-14900K, y su sistema de refrigeración está tan bien afinado que no tendremos nada de lo que preocuparnos.

Con el Intel Core i9-14900K subido a 6,1 GHz tenemos un consumo que en picos máximos, cuando trabaja con el 100% de carga, supera los 320 vatios de consumo, así que estamos hablando de palabras mayores. A pesar de todo, y como os he comentado anteriormente, la GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X WIFI7 ofreció una estabilidad total y las temperaturas siempre se mantuvieron en valores óptimos.

La experiencia de uso que he tenido con esta placa base también ha sido fantástica, tanto a nivel de interfaz en la BIOS como durante el proceso de montaje e instalación. Cero problemas a nivel de compatibilidad, todo funcionó bien a la primera, el proceso de actualización de la BIOS fue perfecto y rápido, y el diseño EZ-Latch es todo un acierto porque realmente te hace la vida más fácil.

Con su precio actual tengo claro que la GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X WIFI7 es una de las mejores placas base que podemos encontrar dentro de su gama, tanto para actualizar como para montar un nuevo PC de alto rendimiento. Solo tengo un «pero», y es que todas sus ranuras M.2 están limitadas a PCIe Gen4, aunque esto al final no es un problema real porque un SSD PCIe Gen4 x4 ya es capaz de proporcionar un rendimiento óptimo a cualquier tipo de usuario medio.