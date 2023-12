Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix… Y, calma, querido lectos, porque como quien dice estamos ya en Navidad y hay poco y no demasiado bueno, a pesar de lo llamativo que pueda resultar. Con matices, claro. Al lío.

Netflix

Netflix la lleva esta semana aunque sea a costa de machaque, como ha sido el recorrido de Rebel Moon, desde que se anunció hasta que se ha estrenado. De películas va la cosa en Netflix esta semana, dicho sea de paso.

Pues sí: por fin se ha estrenado en Netflix Rebel Moon, la anticipada ópera espacial de Zack Snyder, ese privilegiado director que lo mismo te hace una maravilla como 300, que te hace un bodrio infame como Ejército de los muertos, también producción de Netflix. Y todo lo que cabe entre medias, claro, aunque manteniendo por lo general unos niveles de calidad por encima de la media. Por lo general. Lo preocupantes es que de un tiempo a esta parte no parece estar viviendo sus momentos más creativos.

¿En qué lado de la balanza se encuentra este Rebel Moon? Creo que el titular de esta entrada lo dice todo y, ojo, porque lo de Star Wars viene también na cuento de cómo se ha promocionado la película desde que se sabía que se iba a hacer. Lo que no sé si le queda demasiado grande es la referencia a Hacendado, que a fin de cuentas la marca blanca de Mercadona tiene productos de muy buena calidad; porque conste que ha habido otros «Star Wars de Hacendado», y y mira que no está la franquicia de Disney como para presumir de nada, pero… Lo de la vergüenza ajena, eso no tiene discusión.

Para más inri, esta es solo la primera parte de la criatura, pues de hecho el título completo es Rebel Moon (Parte 1): La niña del fuego. Pero hay más, y es que para retorcer aún más lo ya retorcido, se trata de al versión normal, por lo que todavía está por aparecer la versión del director… Que como sea como La Liga de la Justicia de Zack Snyder… pues eso (qué va: ya quisiera Rebel Moon estar a la altura de La Liga de Joss Whedon).

El segundo plato de interés de esta semana en Netflix es más serio y, tras su estreno en cines hace apenas un par de semanas, ya se puede ver en la plataforma. Hablamos de Maestro, biopic dirigido y protagonizado por Bradley Cooper (Ha nacido una estrella) en torno a la figura del compositor, pianista y director de orquesta Leonard Bernstein.

Cindy la Regia: La serie (T1). «Cindy es una adolescente que sueña con conquistar el mundo. Pero antes tendrá que sobrevivir al instituto y a la alta sociedad de San Pedro, su ciudad natal.»

(T1). «Cindy es una adolescente que sueña con conquistar el mundo. Pero antes tendrá que sobrevivir al instituto y a la alta sociedad de San Pedro, su ciudad natal.» Como flores en la arena (T1). «Una vieja gloria de la lucha coreana en horas bajas se plantea tirar la toalla… hasta que su reencuentro con una vieja amiga hace que recupere la pasión por el deporte.»

(T1). «Una vieja gloria de la lucha coreana en horas bajas se plantea tirar la toalla… hasta que su reencuentro con una vieja amiga hace que recupere la pasión por el deporte.» Curry y cianuro: El caso Jolly Joseph . «Este documental sobre crímenes reales investiga las trágicas muertes de seis miembros de la misma familia y a la mujer que protagoniza el increíble caso: Jolly Joseph.»

. «Este documental sobre crímenes reales investiga las trágicas muertes de seis miembros de la misma familia y a la mujer que protagoniza el increíble caso: Jolly Joseph.» El monstruo de la vieja Seúl (T1). «Gyeongseong, 1945. Durante la lúgubre época colonial, un empresario y una investigadora luchan por sobrevivir y se enfrentan a un monstruo nacido de la codicia humana.»

(T1). «Gyeongseong, 1945. Durante la lúgubre época colonial, un empresario y una investigadora luchan por sobrevivir y se enfrentan a un monstruo nacido de la codicia humana.» La fierecilla indomable 2 . «La relación de Kaśka y Patryk se ve puesta a prueba cuando ambos sospechan que el otro le es infiel. Y, para colmo, sus vecinos no dejan de meterse en sus asuntos.»

. «La relación de Kaśka y Patryk se ve puesta a prueba cuando ambos sospechan que el otro le es infiel. Y, para colmo, sus vecinos no dejan de meterse en sus asuntos.» La maldición de la soga 3 . «Mientras sueña con convertirse en influencer del ‘parkour’, un joven que pertenece a una familia de exorcistas experimenta sucesos paranormales en un hotel espeluznante.»

. «Mientras sueña con convertirse en influencer del ‘parkour’, un joven que pertenece a una familia de exorcistas experimenta sucesos paranormales en un hotel espeluznante.» Las Super-4 (T2). «Cuatro adolescentes centradas en intentar sobrevivir al instituto son reclutadas por una exespía para formar un equipo de superheroínas. ¿Su tarea? Salvar el mundo.»

(T2). «Cuatro adolescentes centradas en intentar sobrevivir al instituto son reclutadas por una exespía para formar un equipo de superheroínas. ¿Su tarea? Salvar el mundo.» Trevor Noah: Where Was I. «En este especial sobre sus viajes, Trevor Noah habla de los himnos nacionales, de cómo arruinó un recorrido turístico en Alemania y de las críticas que recibió en París.»

SkyShowtime

Seguimos con SkyShowtime, donde hay novedades interesantes o, mejor dicho, novedad interesante. Al menos, si eres de los ‘clásicos’ de la pataforma.

Si eres seguir de Yellowstone, la franquicia se expande con Hombres de Ley: Bass Reeves una nueva entrega basada como indica su titular en la figura del primer mariscal negro de los Estados Unidos, una vez liberado de su considicón de esclavo. de protagonista tenemos a David Oyelowo (Interstellar), rodeado de un buen elenco de caras conocidas. Lo mejor es que no han pinchado en esta nueva iteración del wéstern televisivo más popular de los últimos años.

Amazon Prime Video

Seguimos con Amazon Prime Video, donde se estrenan un montón de cosas de diferente índole, aunque lo más destacado es…

«Mientras busca su lugar en la Universidad de Oxford, Oliver Quick se ve arrastrado al mundo del encantador y aristocrático Felix Catton, quien lo invita a la inmensa propiedad de su excéntrica familia, Saltburn, a pasar un verano inolvidable», reza la sinopsis de esta miniserie protagonizada por Barry Keoghan (Dunkerque).

Escort Boys (T1). «Camarga, cuatro chicos en apuros obligados a vender sus cuerpos. Sin experiencia, pero con la ayuda de la traviesa hermana pequeña Charly, montan un servicio de Escorts único en la zona.»

(T1). «Camarga, cuatro chicos en apuros obligados a vender sus cuerpos. Sin experiencia, pero con la ayuda de la traviesa hermana pequeña Charly, montan un servicio de Escorts único en la zona.» Perder es ganar un poco . «Miguel, un hombre de éxito, acaba en la cárcel, acusado injustamente de blanqueo de dinero. Cumplida su condena, con los bolsillos vacíos y sin ningún sitio adonde ir, regresa a su barrio.»

. «Miguel, un hombre de éxito, acaba en la cárcel, acusado injustamente de blanqueo de dinero. Cumplida su condena, con los bolsillos vacíos y sin ningún sitio adonde ir, regresa a su barrio.» Todos los nombres de Dios. «Tras un atentado, Santi es tomado como rehén por Hamza, el único terrorista superviviente. Un giro inesperado intercambia los papeles y Santi se convierte en una bomba humana caminando por la Gran Via de Madrid llevando un chaleco cargado con explosivos.»

«Tras un atentado, Santi es tomado como rehén por Hamza, el único terrorista superviviente. Un giro inesperado intercambia los papeles y Santi se convierte en una bomba humana caminando por la Gran Via de Madrid llevando un chaleco cargado con explosivos.» Un soplo de vida. «Timi, un clérigo talentoso, se convierte en un viejo solitario y gruñón cuando le quitan a su familia de manera trágica. Pero luego Elijah, un hombre humilde con deseos de convertirse en reverendo entra en su vida.»

Disney+

Por último, en Disney+ estrenan la nueva temporada de What if….. y alguna cosa más, aunque yo te diría que dirijieses tu mirada hacia Undead Unluck, si es que te va la animación (el anime, más bien).

BTS Monuments: Beyond the Star (Miniserie). «BTS cumple diez años como iconos del pop mundialmente aclamados del siglo XXI. Explora el día a día y los pensamientos más íntimos de los siete miembros de BTS mientras persiguen el significado y el sentido de la vida.»

(Miniserie). «BTS cumple diez años como iconos del pop mundialmente aclamados del siglo XXI. Explora el día a día y los pensamientos más íntimos de los siete miembros de BTS mientras persiguen el significado y el sentido de la vida.» Las tres detectives (T1). «Kim, Marie y Franzi son mejores amigas y tienen lo que toda chica sueña: ¡su propio club de detectives!»

(T1). «Kim, Marie y Franzi son mejores amigas y tienen lo que toda chica sueña: ¡su propio club de detectives!» Los Simpson (T35). «Esta comedia animada se centra en la familia Simpson, de la ciudad de Springfield.»

(T35). «Esta comedia animada se centra en la familia Simpson, de la ciudad de Springfield.» ¿Qué pasaría si…? (What if..?) (T2). «El Vigilante retoma su viaje, guiándonos por el enorme multiverso y trayéndonos rostros nuevos y conocidos de todo el Universo Cinematográfico de Marvel.»

(What if..?) (T2). «El Vigilante retoma su viaje, guiándonos por el enorme multiverso y trayéndonos rostros nuevos y conocidos de todo el Universo Cinematográfico de Marvel.» Percy Jackson y los Dioses del Olimpo (T1). «Percy Jackson emprende una peligrosa misión. Dejando atrás a los monstruos y burlando a los dioses, recorrerá Estados Unidos para devolver el Rayo Maestro de Zeus y evitar la guerra.»

(T1). «Percy Jackson emprende una peligrosa misión. Dejando atrás a los monstruos y burlando a los dioses, recorrerá Estados Unidos para devolver el Rayo Maestro de Zeus y evitar la guerra.» Undead Unluck (T1). «Andy, un Negator con la habilidad «no muerto», lleva mucho tiempo buscando a alguien que pueda otorgarle una «muerte real». Fuko Izumo les da mala suerte a los que la rodean debido a su habilidad «mala suerte». Ambos deciden alistarse en Union, una organización que vela por el control y la protección del mundo frente a los fenómenos no identificados.»

