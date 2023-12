Especiales MC 2023: Los mejores portátiles del año

Siguiendo con la tradición en estos días tan de tradición, además de la mejor actualidad e información, en MC procedemos a despedir el año con una serie de artículos especiales en los que habrá un poco de todo, de electrónica de consumo a contenidos y que si eres un lector habitual te sonarán: nuestros lo mejor del año según MC, o lo que es lo mismo, lo mejor del año en materia tecnológica según la opinión de quienes conformamos el equipo de redactores del sitio.

Comenzamos como siempre con una de las categorías reina de MC, como son los portátiles, pieza clave donde las haya en toda experiencia muy computer que se precie. ¿Cuáles son los mejores portátiles de 2023 en nuestra opinión? Ahora mismo vas a verlo, pero ten en cuenta esto: estos artículos se componen de opiniones informales que toman lo mejor como lo que más nos ha gustado, aun cuando alguien se pueda pensar otra cosa. Nuestra intención con estos especiales es informar y entretener sin complicar.

Los mejores portátiles de 2023, según MC

Como es habitual, nuestro único criterio para confeccionar esta lista es seleccionar modelos lanzados en este mismo año. Una tarea que puede ser considerada sencilla o complicada, dependiendo del punto de vista, ya que no todos compartimos los mismos gustos y preferencias.

Lenovo ThinkPad X1 Fold (2023)

Tipo: híbrido – convertible

Gama: alta

Característica destacada: pantalla plegable

Precio: desde 2.499 dólares

Recomendado por Juan Ranchal

Si Samsung había abierto el camino de los plegables en smartphones con el Galaxy Fold, Lenovo lo hizo en portátiles usando el mismo formato, un diseño tipo «libro» con plegado y desplegado por la mitad gracias a una bisagra especial y a su pantalla flexible, que en su día fue el primer portátil plegable de la industria. La versatilidad de su factor de forma permite usarlo también como tablet o en modos intermedios, como sostenerlo como si fuera un libro con páginas independientes a la izquierda y a la derecha.

La gran renovación ha llegado este año con un modelo bastante más grande en todos los aspectos. Y no poco, porque su pantalla pasa de las 13 pulgadas iniciales a las 16,3 pulgadas de diagonal que monta la nueva versión de 2023. Su panel es un OLED flexible y táctil, con resolución nativa de 2024 x 2560 píxeles y un brillo máximo aumentado a 600 nits para facilitar su uso en exteriores. Soporta el 100% de la gama de color DCI-P3.

El chasis de fibra de carbono también se ha renovado para la ocasión, es un 25% más delgado y los biseles de pantalla son apreciablemente más pequeños. Lenovo promete un mecanismo de bisagra de enorme resistencia gracias a su diseño de torsión de enlace múltiple que debe soportar con garantías las acciones de plegado y desplegado.

También se ha actualizado su base hardware a los procesadores Intel 12Gen, con 1 Tbyte de almacenamiento interno con unidades de estado sólido M.2 a PCIe 4 y hasta 32 Gbytes de memoria RAM LPDDR5. Su conectividad es muy completa con redes 5G (opcional), Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2, puertos Thunderbolt 4 y un USB Tipo-C. Cuenta con tres altavoces, cuatro micrófonos, cámara web con IR y 5MP y sensor de huellas dactilares.

Incluye una batería de 48 Wh que admite una carga rápida de 65 W y ofrece hasta 10 horas. Lenovo vende (en opción) un teclado Bluetooth con TrackPoint y touchpad táctil háptico que puede colocarse encima de la parte inferior de la pantalla, y un lápiz óptico compatible con AES de Wacom. Preinstala Windows 11 y su precio no es económico, pero en mi opinión se trata del mejor PC plegable de la industria.

ASUS Zenbook OLED 15

Tipo: ultraportátil

Gama: alta

Característica destacada: potencia y portabilidad

Precio: desde 1.299 euros

Recomendado por Eduardo Medina

El ASUS Zenbook OLED 15 es el típico ultraportátil que aúna potencia, alta portabilidad y que incluso es capaz de ejecutar una gran variedad de juegos gracias a la APU Ryzen 7 7735U que implementa, obviamente con los gráficos recortados en muchísimos casos y con la necesidad de tirar de FSR. Quitando videojuegos triple A relativamente recientes y otras aplicaciones exigentes a nivel de GPU, estamos hablando de un equipo que cumple con cualquier tarea.

Además de una APU que pone los cimientos para un equipo potente dentro de su categoría, el ultrapotátil tiene un chasis de aluminio con ese acabado que a mí tanto me gusta: sobrio y sin sobresalir demasiado, pero elegante, algo a lo que contribuye su color oscuro. Por otro lado, la pantalla, cuya bisagra soporta una apertura de 180 grados, puede ser adaptada a una gran cantidad de alturas de trabajo, y es que uno no sabe cuándo tiene que encender el equipo para ponerse a trabajar.

El ASUS Zenbook OLED 15 también cuenta con certificación MIL-STD-810H de resistencia de grado militar, lo que le da un punto extra muy importante como equipo que puede ser transportado con frecuencia debido a que, como es lógico, las probabilidades de padecer un percance aumentan cuanto menos tiempo pase quieto el ultraportátil.

La pantalla es otro aspecto muy importante de los portátiles, y por suerte la del ASUS Zenbook OLED 15 es de calidad al ser de tipo OLED, soportar una resolución nativa de 2.880×1.620 píxeles y una tasa de refresco máxima de 120Hz. Con esa carta de presentación, estamos ante un equipo que ofrece una experiencia visual acorde de lo que se espera de un producto de su categoría.

En resumidas cuentas, el ASUS Zenbook OLED 15 es el equipo perfecto para aquellos que busquen un ultraportátil para producción profesional, fácil de transportar y que también sea capaz de soportar entretenimiento en los momentos libres, aunque los juegos más exigentes requerirán de bajar mucho la calidad gráfica, establecer la resolución a 1080p y activar el FSR para obtener una experiencia decente.

Dell XPS Plus (2023)

Tipo: ultraportátil

Gama: alta

Característica destacada: diseño y Linux

Precio: desde 1.500 euros

Recomendado por J. Pomeyrol

Como siempre me pasa en esta categoría de producto, tengo tan claro lo que me interesa que salvo capricho puntual, acabo yéndome hacia lo mismo: un equipo ligero y potente, pensado sobre todo para la portabilidad, porque de lo contrario prefiero un ordenador de sobremesa que me da mucho más. Ahora bien, si se trata de llevarse el trasto a cuestas…

El Dell XPS Plus me parece espectacular. Es la revisión del modelo presentado el año pasado y cumple con los dos requisitos elementales que le pido: es potente y muy ligero. De hecho, tras el de Apple es el ultraportátil más popular del mercado; y es, con matices, tan potente como lo quieras: i5 o 17 de 13ª generación, de 8 a 32 GB de RAM LPDDR5, de 512 a 2 TB SSD NVMe…

El matiz, más que los matices, está en que no se trata de un portátil para jugar, algo que tampoco me interesa. Eso y que va un poco corto de puertos esta versión. Pero con un adaptador lo apaño y el espectacular diseño que tiene lo vale, incluyendo su pantalla básica FHD+ de 13,4″ y FHD a 60 Hz, porque con eso me sobra.

Sí, con la pantalla básica me apaño: me sobra la opción táctil y la UHD+ en un formato tan justito, que si quiero más ya la enchufo a un monitor externo… y eso que me ahorro. Como me ahorraría comprándolo con Ubuntu, en lugar de con Windows (entre 90 y 160 euros según la versión del sistema, ojo; me lo pillaría con Ubuntu incluso si lo quisiera con Windows… me pillo una de estas y asunto arreglado).

En definitiva, el Dell XPS Plus es el portátil o ultraportátil que más me atrae de los lanzados este año y mi primera opción de tener que renovar mi equipo, que no es el caso. Está un poquito pasado de precio, pero…

ASUS ROG STRIX Scar 16 (2023)

Tipo: gaming

Gama: alta

Característica destacada: rendimiento

Precio: desde 3.099 euros

Recomendado por Isidro Ros

La verdad es que 2023 ha sido un año muy concurrido si hablamos de portátiles. Las grandes marcas han realizado lanzamientos muy importantes, y esto hace que sea muy complicado tener elegir solo un modelo como el mejor de todos. No obstante, tengo muy claro que de todos los que he tenido la suerte de analizar el ASUS ROG STRIX Scar 16 2023 ha sido el que más me ha gustado en líneas generales.

Es cierto que se trata de un portátil de gama alta, y que su precio no está al alcance de todo el mundo, pero a cambio ofrece uno de los mejores diseños que he podido ver en un portátil de su clase, tiene una excelente calidad de construcción, cuenta con una pantalla mini LED que posiciona entre las mejores que existen a día de hoy y dispone, además, de un conjunto de componentes de primer nivel que nos permitirán disfrutar de un rendimiento sobresaliente en cualquier situación.

Su procesador es un Intel Core i9-13980HX con 8 núcleos P, 16 núcleos E y 32 hilos, tiene 32 GB de DDR5 y cuenta con una tarjeta gráfica GeForce RTX 4090 Mobile con 16 GB de memoria gráfica, lo que significa que acelera trazado de rayos y que es compatible con NVIDIA DLSS 3.5. Es tan potente que puede incluso con Cyberpunk 2077 activando path tracing en 1600p, ya que gracias al DLSS 3.5 en modo equilibrado consigue una media de 78 FPS. Sí, es impresionante para tratarse de un portátil.

Recomendable para los que busquen un portátil muy potente, con un diseño y una calidad de construcción de primera que destaque en todos los sentidos y que, sin embargo, no resulte excesivamente grande ni pesado (tiene una pantalla de 16 pulgadas y un peso de 2,6 kilogramos, razonable teniendo en cuenta todo lo que ofrece). También está disponible en configuraciones con GeForce RTX 4080 Mobile que tienen un precio de partida más bajo, pero el rendimiento también es menor.

Lenovo Yoga Book 9i Gen 8

Tipo: convertible

Gama:alta

Característica destacada: pantalla

Precio: desde 2.199,01 euros

Recomendado por David Salces

Romper el factor de forma es, a la vez, un acto de innovación y de rebeldía. Por desgracia, las propuestas más innovadoras no suelen ser del agrado del gran público, que prefiere optar por propuestas más convencionales. Y esto es lógico, claro, si contamos con un presupuesto limitado para hacernos con un dispositivo que necesitamos para nuestro día a día, lo más lógico y sensato es que optemos por la fórmula que sabemos que funciona, a que arriesguemos nuestro presupuesto a una baza como esta. “Mejor malo conocido”, que dice el refranero. Sin embargo, si no fuera por las compañías que se atreven a arriesgar los teléfonos móviles todavía tendrían teclado físico.

Tuve la suerte de poder probar este Lenovo Yoga Book 9i Gen 8 el verano pasado, en un evento organizado por la tecnológica en el que nos avanzaron algunos de los lanzamientos más interesantes para la vuelta al cole. Algunos de ellos me parecieron interesantes y otros me gustaron mucho, pero sin duda el que captó gran parte de mi atención fue este convertible, en el que el espacio ocupado habitualmente por la pantalla en un portátil encontramos una pantalla OLED PureSight de 13,3 pulgadas, mientras que en el espacio dedicado normalmente al teclado, nos encontramos con otra pantalla OLED PureSight de 13,3 pulgadas. Te dejo a ti imaginar la enorme cantidad de modos en los que se puede emplear este formato de doble pantalla.