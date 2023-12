Especiales MC 2023: Los mejores teléfonos del año

Continuamos con nuestro segundo especial de fin de año presentando lo mejor del 2023 según MC. Si en el anterior nos enfocamos en portátiles, hoy nos adentramos en el mundo de los teléfonos… inteligentes, claro; llámalos móviles, smartphones o incluso celulares si te apetece, porque nos referimos a lo mismo.

A continuación te ofrecemos la lista de los mejores teléfonos de 2023 según MC, ergo, según la opinión del equipo de MC y compañeros de TPnet. Y aunque creas que no te podemos sorprender… La diversidad de las personas se refleja en nuestros gustos y necesidades individuales. Tenlo en cuenta.

Los mejores teléfonos de 2023, según MC

Al igual que en nuestro especial anterior, hemos establecido un único criterio para elaborar esta lista: seleccionar modelos lanzados durante este año… y aquí están los resultados.

Google Pixel 8 Pro

Gama: alta

Característica destacada: cámara y funciones fotográficas

Precio: desde 1.099 euros

Recomendado por David Salces

Quienes me leen habitualmente ya saben que, desde hace ya mucho tiempo, soy usuario de iPhone, pero que no tengo reparo alguno en señalar las múltiples virtudes que ofrecen muchos dispositivos basados en Android. Es más, tengo claro que buena parte de la evolución de los dos grandes sistemas operativos móviles se debe, precisamente, a la competencia entre ambos, y lo mismo podemos afirmar de la guerra sin tregua establecida entre los fabricantes para ofrecer el dispositivo más atractivo en sus respectivos segmentos de mercado.

En el pasado he probado muchos smartphones con Android y, aunque en general dichas experiencias fueron bastante positivas, siempre terminaba sintiendo que nada como mi móvil personal. Siempre… hasta que probé el Google Pixel 8 Pro. Desde hace mucho tiempo, por cuestiones de trabajo, procuro tener un móvil secundario con Android, pero esta es la primera ocasión en la que éste está empezando a “robarle” usos y funciones al iPhone. Muchas de las cosas que, hasta ahora, hacía con mi móvil “de siempre”, he empezado a hacerlas con el Pixel 8 Pro. Y no ha sido algo premeditado, no es que haya decidido hacerlo por las razones que sea. No, ha ocurrido de manera natural, porque he descubierto un dispositivo que me gusta más para llevar a cabo determinadas tareas, en una lista creciente.

No es el smartphone más potente del mercado, pero (aunque juega en la parte alta de la tabla) su nivel de optimización sí que se encuentra entre los más destacables del mercado, algo que podemos aplicar a todos usos pero que brilla, especialmente, en lo referido al apartado fotográfico, pues a los tres elementos que componen su cámara principal se suma un excepcional uso de la inteligencia artificial. Así, cada nueva generación nos sorprende con funciones especialmente interesantes y, por lo general, no vistas anteriormente en ninguna otra plataforma.

Poco a poco, pero de manera constante, Google ha ido sabiendo diferenciar sus Pixel con una propuesta de valor muy propia, con identidad. Y gracias a la excelente imagen que transmite de los mismos su creciente comunidad de usuarios, solo cabe esperar que siga subiendo posiciones en el ranking de los smartphones más deseados. En mi caso, creo claramente que ya tendría que encontrarse en el top 3.

Samsung Galaxy A54

Gama: media

Característica destacada: soporte

Precio: desde 340 euros

Recomendado por J. Pomeyrol

Con los móviles me pasa como con los portátiles: tengo muy claro lo que quiero, aunque tampoco es que haya tenido que renovar mi móvil este año. En el caso de haber tenido que hacerlo… Obviamente, de necesitarlo o sobrarme el dinero me iría por otra cosa (por el Pixel 8 Pro que ha elegido mi compi David, lo más seguro), pero es que no hace falta.

Puede que el Samsung Galaxy A54 desmerezca un poco en materia de especificaciones, que la cámara no tenga el mismo nivel… Pero me ha parecido un terminal casi redondo para la categoría en la que se sitúa, con un matiz -el diablo está en los detalles, eh- que comentaré más adelante. Por cierto: esto es gama media, no un móvil que cuesta 500 o 600 euros…

Yendo al grano, con el Galaxy A54 tienes: buen procesador, memoria, batería, almacenamiento (yo soy de ahorrar aquí si puedo meterle una tarjeta y sí, se puede), diseño, tamaño, 5G… Aquí tienes sus especificaciones si te interesa. Lo único pero que le saco a este respecto, o el más destacado al menos, es lo limitado de la carga rápida. Por lo demás, chapó para Samsung.

Y antes de que alguien venga a decirme que hay más o igual por menos, deja que yo te diga que aunque no mucha gente parece apreciarlo, para mí sí es importante. Hablo del soporte y de los cinco años de actualizaciones que, como muchos otros Samsung Galaxy, tendrá este modelo. Tengamos esto muy en cuenta, por favor.

Que sí, que un precio de salida de 490 euros en su configuración base de 6 GB de RAM y 128 GB almacenamiento está pasadito de rosca. Pero hay que saber buscar y si ahora en la tienda oficial lo sacas por 439 euros y en Amazon por 340 euros (aproximadamente), he llegado a verlo a principios de verano por 264 euros. Y no hay más.

Motorola Edge 40

Gama: media

Característica destacada: equilibrio de componentes y pureza de Android

Precio: alrededor de 350 euros

Recomendado por José Montes

Motorola diseñó varias versiones para redondear su serie de móviles inteligentes más avanzados y así llegó un modelo que rebajaba prestaciones sobre su tope de gama, pero también abarataba bastante su precio. Así, el Motorola Edge 40 cuenta con una pantalla de cristal curvado sin bordes y una incrustación trasera arqueada, unidas a través de un marco de aluminio pulido con corte de precisión.

Muy bonito, delgado (7,58 mm de grosor) y cómodo de usar con un revestimiento ligero vegano, también ofrece cierto grado de protección al añadir la certificación IP68 contra el polvo, suciedad y caídas accidentales en agua dulce. Su panel es un pOLED curvo de 6,55’ pulgadas, con resolución nativa Full HD+ y en formato apaisado como todos los móviles actuales. Cuenta con certificación para alto rango dinámico HDR10+, gama cromática DCI-P3 y una frecuencia de actualización variable que puede alcanzar los 144 Hz.

El Edge 40 utiliza un MediaTek Dimensity 8020, que podemos considerar suficiente con sus ocho núcleos (cuatro de ellos de alto rendimiento Cortex-A78 con frecuencia máxima de 2,6 GHz) y el soporte para redes avanzadas 5G. Se acompaña de 8 GB de RAM LPDDR4X y 256 GB de almacenamiento interno. Dispone de una batería con capacidad de 4.400 mAh, con sistema de carga rápida TurboPower de 68 W y carga inalámbrica adicional de 15W. Otro apartado resaltable lleva de su sistema de sonido, con altavoces estéreo que soportan Dolby Atmos y la experiencia inmersiva que proporciona la tecnología Spatial Sound de Motorola.

Su sistema de cámaras incluye el enfoque All-Pixel, que promete, junto al estabilizador óptico (OIS) del sensor principal, un rendimiento más preciso en cualquier condición de luz. Una lente ultra gran angular de 13 MP con macro, completa el sistema de cámara trasera, mientras que la frontal para autofotos tiene una resolución de 32 megapíxeles. En cuanto a software, incluye una serie de nuevas mejoras para vídeo y cámara, como un estabilizador de bloqueo de horizonte, retrato en vídeo y modo ‘vlog’.

Motorola ofrece una de las interfaces de usuario más ‘puras’ sobre el sistema operativo de Google, que en este caso llega de serie con la última versión estable Android 13 y actualización de al menos tres versiones. Está disponible en acabados de color en negro, azul, gris o violeta y se puede comprar en minoristas como Amazon por un precio de unos 350 euros. Bien rebajado sobre el oficial en un terminal muy recomendable para la gama media.

Xiaomi Redmi 12

Gama: entrada

Característica destacada: relación calidad-precio

Precio: desde 199 euros

Recomendado por Eduardo Medina

Xiaomi Redmi 12 es un smartphone de gama de entrada de la archiconocida marca de origen chino, la cual tiene a muchos usuarios y clientes en España, uno de los países occidentales donde tiene más éxito al menos en proporción a la población.

Obviamente, no estamos ante un dispositivo tope de gama, pero que cumple más que de sobra para todos aquellos que busquen algo sencillo, funcional y que sirva para comunicarse a través de servicios de mensajería como Telegram y sobre todo WhatsApp. Los 4GB de RAM y 128GB de almacenamiento para datos proporcionados por el modelo básico son más que suficientes para el usuario promedio.

A nivel de características, lo que más sobresale del Xiaomi Redmi 12 son la batería de 5.000mAh, que proporciona una autonomía más que sobrada viendo que su SoC MediaTek no es especialmente potente, y los 90Hz de tasa de refresco máxima que soporta la pantalla. Además, cuenta con soporte de inteligencia artificial para las fotos y con el típico conector jack de 3,5 milímetros para conectar unos auriculares de “toda la vida” (o altavoces, pero en este contexto no suele ser el periférico empleado).

Otro detalle interesante es que la capacidad de almacenamiento para datos puede ser ampliada hasta 1TB mediante una tarjeta microSD, lo que da la oportunidad al usuario de rectificar ese frente en caso de que lo proporcionado de manera predeterminada le resulte escaso.

En resumidas cuentas, tenemos el típico smartphone Xiaomi orientado a cumplir con los propósitos básicos de la inmensa mayoría de los usuarios, que por lo general no tienden a usar el móvil para mucho más que los servicios de telefonía, la mensajería instantánea y algún que otro juego casual que no resulte exigente a nivel de recursos del sistema.

Galaxy Z Flip5

Gama: alta

Característica destacada: diseño

Precio: desde 834 euros

Recomendado por Isidro Ros

Debo decir que los smartphones con pantalla flexible no terminan de entusiasmarme del todo, sobre todo porque aún no hemos llegado a un punto donde el pliegue de la pantalla realmente sea casi invisible, y porque en términos de resistencia y vida útil todavía presentan carencias claras frente a los modelos convencionales. No obstante, esto no me impide apreciar su atractivo a nivel funcional y estético, y tengo que reconocer que el Galaxy Z Flip5 ha sido el smartphone que más me ha impresionado este año.

A nivel de diseño el Galaxy Z Flip5 no presenta grandes cambios frente al Galaxy Z Flip4, eso es cierto, pero en líneas generales Samsung ha pulido pequeños detalles que lo han convertido en un terminal mucho más atractivo, y la pantalla externa situada justo debajo de las dos cámaras traseras tiene un valor enorme tanto a nivel estético como funcional, ya que queda de maravilla y nos permite hacer muchas cosas sin tener que abrir el terminal.

Puede que alguno esté pensando que ese concepto ya lo utilizó Motorola con el Razr 40 Ultra, y tienes toda la razón querido lector, pero como todo en esta vida no siempre gana el que llega primero, sino que el que lo hace de la mejor manera posible. En este caso me gusta más la implementación de la pantalla externa del Galaxy Z Flip5, y también prefiero el diseño en general y las opciones de colores disponibles en este terminal.

Por otro lado debemos tener en cuenta que el Galaxy Z Flip5 es un verdadero tope de gama, ya que viene con un SoC Snapdragon 8 Gen2, mientras que el smartphone de Motorola cuenta con un Snapdragon 8+ Gen1. Por si esto fuera poco la diferencia de precio entre ambos es mínima, ya que a día de hoy podemos encontrar el terminal de Samsung por menos de 850 euros, lo que lo convierte en el mejor smartphone con pantalla flexible en relación calidad-precio. Sin duda el plegable que me compraría ahora mismo.

HONOR V Purse

Gama: alta

Característica destacada: moda y tecnología

Precio: 899 dólares

Recomendado por Juan Ranchal

Si la gran mayoría de móviles se transportan en un bolsillo, lo nuevo de HONOR se cuelga (o más bien se luce) a modo de bolso o monedero. Un enfoque sorprendente, innovador y valorable teniendo en cuenta lo poco que se arriesga en un segmento de móviles donde todos los modelos son demasiado parecidos e igual de aburridos.

El HONOR V Purse está construido en una aleación de magnesio, mientras que el mecanismo de la bisagra de ‘ala de mariposa’ usa aluminio y tanto las partes trasera y delantera están protegidas con vidrio. Extremadamente delgado, su grosor plegado es de solo 8,6 mm, mientras que su peso se contiene en 214 g. El despliegue se realiza con un simple toque en un botón físico dedicado.

La pantalla OLED flexible tiene 7,71 pulgadas una vez desplegada, por lo que puede usarse también como un tablet de medio formato. Su resolución nativa es elevada, 2348 x 2016 píxeles, al igual que su brillo máximo de 1600 nits. Como motor, monta un Snapdragon 778G que si bien no es un tope de gama actual debe ser suficiente para este terminal y permite rebajar los costes. Bien acompañado con 16 Gbytes de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

Las cámaras se sitúan en la base vertical del terminal y monta doble sensor principal de 50 MP y ultra gran angular de 12 MP. La cámara frontal es de 8 megapíxeles. Cuenta con una batería de 4500 mAh con carga rápida de 35W, doble SIM, 5G, Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 6 y los sensores habituales en móviles, incluyendo el de huellas dactilares en un lateral. Dispone de un puerto USB Tipo-C para carga y datos, y altavoces estéreo.

Su novedad en diseño llega de su formato vertical, con una pantalla externa que puede imitar diferentes patrones de bolsos y materiales, mientras que los abalorios que pueden colgarse reaccionan al movimiento como los de un bolso real. Hay móviles mejores en la gama alta y más baratos en la gama media, pero el Purse es distinto e innovador, suficiente para incluirlo en la selección anual. Preinstala Android 13, se puede comprar en China y llegará al mercado internacional en breve.

Nota: Esta selección contiene enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.