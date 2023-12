Olvídate de tus correas actuales con el Apple Watch X

Todavía tendremos que esperar bastantes meses hasta la presentación del Apple Watch X, la esperada décima generación del reloj inteligente de Apple. Salvo sorpresas, eso sí, podemos vaticinar dos cosas. La primera es que será presentado a principios de septiembre de 2024, en el mismo evento que también nos mostrará los iPhone 16, y que al igual que los mismos, su debut en el mercado se producirá entre una y dos semanas después de que tenga lugar dicha keynote.

La segunda es algo que llevamos vaticinando desde hace ya algún tiempo, y es que será una generación especial. ¿Por qué? Su propio nombre nos lo indica, será la décima generación del smartphone, un dispositivo que ha logrado convertirse en la referencia de su sector y, al igual que el iPhone X marcó un antes y un después en la historia del smartphone, todo apunta que el Apple Watch X también marcará un salto cualitativo en la historia de este dispositivo.

No hay, obviamente, ninguna información oficial al respecto, pero dos novedades esperadas para la futura generación son el esperado salto a paneles MicroLED, algo de lo que ya se lleva tiempo hablando y que podría cumplirse con la celebración de las 10 generaciones, y la esperadísima llegada de la tecnología de control de la tensión arterial, una función de cuantificación necesaria para muchas personas, que en la actualidad dependen de tensiómetros, y que sin duda confirmaría la posición de vanguardia de Apple en la cuantificación.

También cabe esperar, claro, algún cambio en su diseño, aunque esto es algo que podría no gustar a todo el mundo. Y es que el popular, y generalmente acertado, filtrador Kosutami, ha publicado un tweet en el que afirma que las correas de la generación actual no serán compatibles con el Apple Watch X. El cambio, según afirma, se localizará en los conectores empleados para fijar la correa al reloj, es decir, que no hablamos de un cambio de tamaño del mismo, sino del sistema de fijación.

Esto, claro, no tiene demasiada importancia para quien solo cuenta con la correa incluida con su teléfono, o incluso quienes hayan adquirido una segunda para poder alternar entre ellas. Sin embargo, aquellos usuarios que acumulan una mayor cantidad de las mismas, y especialmente quienes hayan adquirido algunas de los tipos más caros (como armis, de piel, de firmas exclusivas, etcétera) si que se encontrarán con una situación desagradable si deciden actualizarse. Así, si crees que darás el salto al Apple Watch X y, actualmente, estabas pensando en adquirir una correa con el fin de emplearla más adelante con el mismo, será mejor que no lo hagas.