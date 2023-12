Sony rectifica... de momento

Seguramente recordarás que, a principios de mes, te contábamos una insólita y preocupante decisión de Sony, que sin duda debería llevar a muchos a replantearse el actual modelo de comercialización de contenidos. Por si no lo viste en su momento, la noticia era demoledora, y es que Sony había escrito a los usuarios que habían comprado determinados contenidos en la PlayStation Store, informándoles de que a partir del próximo 1 de enero perderían el acceso a dichos contenidos.

En concreto, se trataba de contenidos de Discovery que, hasta el momento, habían sido comercializados a través de la tienda de Sony y, sí, has leído bien, no he hablado ni de suscripciones ni de alquileres, sino de compras, un proceso que tradicionalmente implica poder disfrutar del bien adquirido a perpetuidad, sin limitaciones temporales. Un modelo que, sin duda, se rompe por completo ante una situación como esta que, además, habría que comprobar qué encaje legal tiene en el caso concreto de la Unión Europea.

Obviamente, se produjo una enorme polémica por este movimiento de Sony y, según podemos leer en GameIndustry, esto ha debido llevar a la multinacional japonesa a reformular su posición, ya que tras negociar con Warner, Sony seguirá proporcionando acceso a los contenidos de Discovery a los usuarios que los han comprado en la PlayStation Store. Eso sí, de momento se garantiza el acceso a los mismos durante dos años y medio (30 meses), lo que ocurra a partir de ahí todavía está por ver.

Todo lo digital es un alquiler, es así pic.twitter.com/sqSr3D2Azq — Kai 🏳️‍🌈 (@LordKaizack) December 2, 2023

Menos es nada, podríamos decir en este caso, y es cierto que Sony habla de un mínimo de 30 meses, que podrían terminar siendo más. Sin embargo, de este modo se ha establecido la posibilidad de que una compra se traduzca, por la vía de los hechos, en un alquiler de larga duración, algo que no debería ser aceptable de ninguna manera, y que sirve para espolear una filosofía que, sin duda, ganará aún más adeptos. Me refiero, claro, a aquello de «Si comprar no es poseer, piratear no es robar».

Los servicios de streaming suben precios, los contenidos se distribuyen cada vez entre más plataformas, ahora nos encontramos con que podemos perder una compra digital en cualquier momento y sin compensación alguna, nos encontramos con condiciones legales que, aunque no se apliquen, también pueden coartar todavía más nuestros derechos como consumidores… Da que pensar, ¿verdad?

En otro orden de noticias, sin relación con lo anterior, eMule vive en estos tiempos una segunda juventud, con decenas de servidores, cientos de miles de usuarios. Me ha parecido interesante comentarlo, nada más.